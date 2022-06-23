حفلة عيد ميلاد تؤدي إلى اغتصاب في ريف دمشق

وطن– تعرضت فتاة من ريف دمشق إلى اعتداء جنسي بعد إجبارها على تناول حبوب مخدرة.

وفي التفاصيل التي كشفتها وزارة داخلية النظام على موقعها الإلكتروني فإن فتاة تدعى “س . ع” ادعت لدى شرطة جرمانا بأن صديقتها المدعوة “لجين. هـ” استدرجتها إلى منزل أحد أصدقائها في “حي الجناين” بحجة الاحتفال بعيد ميلادها وهناك تعرضت للاعتداء الجـنسي من قبل شخص بعد أن أجبرها على تعاطي المواد المخدرة.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد التحري والمراقبة ألقت “شرطة ناحية جرمانا” القبض على المدعوة “لجين. هـ” والمدعو “احمد. خ” والحدث “شادي. ر”.

مادة الكريستال المخدرة

وبتفتيش المنزل عثر على مادة الكريستال المخدرة والأدوات المستخدمة بالتعاطي وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم بممارستهم الدعارة السريةـ، وتعاطيهم للمواد المخدرة بتسهيل من قبل شخص متوارٍ عن الأنظار.

كما عثر على الفتاة القاصر “منى . ع” تولد ٢٠١٠ وعلى ٢٠٠٠ حبة دوائية مخدرة من أنواع مختلفة ” كبتاغون، زولام، بالتان”.

وبالتحقيق مع صاحبة المنزل المدعوة “هناء. ك” زوجة المتواري اعترفت بإيوائها للقاصر المذكورة وتسهيل الدعارة السرية لها بالاشتراك مع زوجها لقاء المنفعة المادية.

جنس مقابل الإيواء

كما اعترفت أنها تستدرج الزبائن عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحقيق مع الفتاة القاصر “منى” اعترفت بتغيبها عن منزل ذويها وتعرضها للاستغلال الجـنسي من قبل المذكورين مقابل إيوائها لديهم.

ومازال البحث مستمراً عن المتواري، وسيتم تقديم الملقى القبض عليهم إلى القضاء المختص.

200 بيت دعارة في جرمانا وحدها

ونقل موقع fanack عن وسائل إعلام موالية للنظام أن عدد البيوت المخصصة لممارسة في الدعارة في مدينة جرمانا وحدها تجاوز 200 بيت.

إضافة إلى انتشار دعارة الذكور والدعارة العابرة للحدود حسبما جاء في سلسلة تحقيقات كشفت عن أن هذه النشاطات تدار من هذه المدينة التي يلقبها السوريون بـ “لاس فيغاس دمشق“.