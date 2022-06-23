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جريمة جامعة الفنون التطبيقية.. بيان عاجل من الأمن العام حول القبض على قاتل إيمان مؤيد ارشيد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جريمة جامعة الفنون التطبيقية watanserb.com
إيمان مؤيد ارشيد

وطن- نفى الأمن العام الأردني الانباء المتداولة حول القبض على منفذ جريمة جامعة العلوم التطبيقية، مؤكدا أن التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها عبر حسبها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “ندعو الجميع عدم نشر وتداول أية اخبار غير موثوقة تتعلق بالقضية، وسنضع الراي العام بمجريات التحقيق أولا بأول”.

وأكد على “أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا ان التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا “.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا بأول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.

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كانت حالتها سيئة

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قال في وقت سابق إن الفتاة المصابة أسعِفت إلى المستشفى وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفاعل لاذَ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه وكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، توجه الجاني إلى داخل كافتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.

شقيق المغدورة يعلق

وكان شقيق المغدروة أكد أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مبررات لذلك.

ووفق شقيق إيمان فإن الأجهزة الأمنية أكدت أنه سيتم القاء القبض على الجاني، مبديا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.

وفي ذات الوقت أكد أن العائلة تحترم القانون الذي لا يمكن التعدي عليه، وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون.

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المصدرالأمن العام الأردني ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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