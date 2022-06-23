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الهدهد

تقرير على التلفزيون الجزائري يثير أزمة حقوقية بسبب “إرهابيين”.. ما القصة؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد بن حليمة watanserb.com
المعارضان الجزائريان محمد بن حليمة ومحمد عبدالله

وطن – أعلنت هيئة الدفاع عن الدركي السابق محمد عبد الله وعائلة العسكري السابق محمد بن حليمة، مقاضاة التلفزيون الجزائري، على خلفية بث برنامج يصف فيه المتهمين بـ”الإرهابيين”.

ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله يقبعان حاليا بالسجن العسكري للبليدة، وتتم محاكمتهما في قضايا خطيرة تتعلق بالانتماء لحركة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائرية على قوائم الإرهاب.

وتمت إدانتهما في عدد من القضايا بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا، وهما ينتظران محاكمات أخرى.

وبث التلفزيون الجزائري تقريرا بعنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة، اعترافات محمد عزوز بن حليمة الجزء 1″، وصف بشكل متكرر المتهم محمد عبد الله “بالإرهابي”.

واعتبرت هيئة الدفاع، ما جرى من تلفزيون الدولة بمثابة خرق لسرية التحقيق ومساسا بقرينة البراءة التي يضمنها الدستور في المادة 41.

وتنص هذه المادة على أن “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته، في إطار محاكمة عادلة، وليس في إطار حوار صحفي”.

واستنكرت هيئة الدفاع عن الدركي السابق محمد عبد الله الموقوف بسجن البليدة العسكري، “الممارسات التي قام بها التلفزيون العمومي المنافية للدستور والقانون وأحكام مهنة الصحافة”، على حد تعبيرها.

محمد عبد الله ومحمد بن حليمة

وفي آب/أغسطس 2021 ، سلمت السلطات الإسبانية محمد عبد الله للجزائر بعد صدور أمر دولي بالقبض عليه.

واشتهر محمد عبد الله الذي كان منخرطا في سلك الدرك برتبة رقيب أول ببث فيديوهات معارضة للسلطة من الخارج.

في سياق متصل، أدانت عائلة محمد بن حليمة الحصول على تصريحات ابنهم المعتقل وهو في حالة نفسية سيئة بسبب وجوده في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 60 يوما وظهور أعراض المرض والتعب عليه خلال كل زيارة.

وذكر بيان للعائلة، أنها تستنكر بشدة المصطلحات المستخدمة في التقرير ضد محمد بن حليمة ووصفه بالإرهابي.

واعتبرت أن هذا يعتبر مساسا بكرامته على اعتبار أن ملفاته لا تزال قيد التحقيق القضائي، كما أنه مساس بشرف وسمعة العائلة، وفق تعبيرها.

في الفيديو، ظهر محمد بن حليمة حليق الرأس، وتحدث عن حركة “رشاد” وعلاقته بمحمد عبد الله، وما قيل – وفق وسائل إعلامية محلية وإماراتية – إنه “تجنيد الحركة لعسكريين جزائريين ليكونوا عينا لحركة رشاد داخل الجيش، وتزويدها بالمعلومات السرية”.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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