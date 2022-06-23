تقرير على التلفزيون الجزائري يثير أزمة حقوقية بسبب “إرهابيين”.. ما القصة؟

وطن – أعلنت هيئة الدفاع عن الدركي السابق محمد عبد الله وعائلة العسكري السابق محمد بن حليمة، مقاضاة التلفزيون الجزائري، على خلفية بث برنامج يصف فيه المتهمين بـ”الإرهابيين”.

ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله يقبعان حاليا بالسجن العسكري للبليدة، وتتم محاكمتهما في قضايا خطيرة تتعلق بالانتماء لحركة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائرية على قوائم الإرهاب.

وتمت إدانتهما في عدد من القضايا بالسجن عشر سنوات سجنا نافذا، وهما ينتظران محاكمات أخرى.

دركي جزائري منشق هرب لاسبانيا و تم تسليمه الى #الجزائر مقابل صفقة تفوح منها رائحة البترول والغاز الجزائري تم الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا بالاضافة الى التعذيب الوحشي في اقبية و سجون مخابرات عبلة الجزائرية طيلة الاشهر الماضية كما تم منع عائلته من زيارته#الدركي_محمد_عبدالله pic.twitter.com/kUFprwYcG7 — ♕۞⛤ 🇲🇦 aymen amine 🇲🇦⛤۞♕ (@aymen_amine1) March 7, 2022

وبث التلفزيون الجزائري تقريرا بعنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة، اعترافات محمد عزوز بن حليمة الجزء 1″، وصف بشكل متكرر المتهم محمد عبد الله “بالإرهابي”.

واعتبرت هيئة الدفاع، ما جرى من تلفزيون الدولة بمثابة خرق لسرية التحقيق ومساسا بقرينة البراءة التي يضمنها الدستور في المادة 41.

وتنص هذه المادة على أن “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته، في إطار محاكمة عادلة، وليس في إطار حوار صحفي”.

واستنكرت هيئة الدفاع عن الدركي السابق محمد عبد الله الموقوف بسجن البليدة العسكري، “الممارسات التي قام بها التلفزيون العمومي المنافية للدستور والقانون وأحكام مهنة الصحافة”، على حد تعبيرها.

محمد عبد الله ومحمد بن حليمة

وفي آب/أغسطس 2021 ، سلمت السلطات الإسبانية محمد عبد الله للجزائر بعد صدور أمر دولي بالقبض عليه.

واشتهر محمد عبد الله الذي كان منخرطا في سلك الدرك برتبة رقيب أول ببث فيديوهات معارضة للسلطة من الخارج.

في سياق متصل، أدانت عائلة محمد بن حليمة الحصول على تصريحات ابنهم المعتقل وهو في حالة نفسية سيئة بسبب وجوده في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 60 يوما وظهور أعراض المرض والتعب عليه خلال كل زيارة.

⚫خطير_جداً

محمد بن حليمة تعرض للتعذيب و للتحرش الجنسي في مركز

👈الشرطة كافينياك

المصدر: محمد العربي زيتوت — Abd Slam (@AbdSlam40591610) June 16, 2022

وذكر بيان للعائلة، أنها تستنكر بشدة المصطلحات المستخدمة في التقرير ضد محمد بن حليمة ووصفه بالإرهابي.

حذف خاصية التعليقات في المنشور الخاص بخونا #محمد_بن_حليمة ربي يفرج عليه.. جبناء و حڨارين. pic.twitter.com/yzFJseHpQt — الحراك أمل الشعب الجزائري (@FEweZ9x1XJWkz3z) June 23, 2022

واعتبرت أن هذا يعتبر مساسا بكرامته على اعتبار أن ملفاته لا تزال قيد التحقيق القضائي، كما أنه مساس بشرف وسمعة العائلة، وفق تعبيرها.

🔴بيان للرأي العام و الصحافة

نحن عائلة السيد محمد عزوز بن حليمة ، الموقوف حاليا بسجن العسكري بالبليدة ، و بعد أن اطلعنا على الفيديو الذي نشره التلفزيون الجزائري يوم 19 جوان 2022 تحت عنوان '' رحلة الخيانة و تفاصيل المؤامرة '' نندد بشدة عن استعمال السيد #محمد_بن_حليمة في pic.twitter.com/mLz4zyI0xX — Tomorrow_people😎😎😎_شعب الغد✊👌👍💪💘😎😎 (@160500) June 22, 2022

في الفيديو، ظهر محمد بن حليمة حليق الرأس، وتحدث عن حركة “رشاد” وعلاقته بمحمد عبد الله، وما قيل – وفق وسائل إعلامية محلية وإماراتية – إنه “تجنيد الحركة لعسكريين جزائريين ليكونوا عينا لحركة رشاد داخل الجيش، وتزويدها بالمعلومات السرية”.

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