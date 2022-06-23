بشراكة قطرية-عمانية.. تدشين مصنع كروة لصناعة السيارات رسميا في سلطنة عمان

وطن- بشراكة قطرية-عمانية، احتفلت شركة كروة للسيارات، الخميس، بالتدشين الرسمي لمصنع كروة للحافلات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم في سلطنة عمان.

وتم التدشين الرسمي للمصنع بحضور جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، وعدد من المسؤولين.

وقال الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات إن الشركة هي نتاج تنفيذ استراتيجيات الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عُمان التي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات يؤكد على أن شركة كروة للسيارات هي نتاج تنفيذ استراتيجيات الشراكة بين سلطنة #عُمان ودولة #قطر التي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 23, 2022

وأضاف أن شركة كروة للسيارات تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها: نقل تقنية صناعة الحافلات إلى سلطنة عُمان وجعلها أحد مراكز التصنيع، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعة للإسهام في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي، وإيجاد مشروعات متوسطة وصغيرة مُساندة لأعمال المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والإسهام في تمكين الشباب العُماني من خلال إيجاد أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لهم في قطاع صناعة الحافلات.

الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي – الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات يوضح أن مصنع كروة للسيارات يتميز عن بقية المصانع بالمنطقة لامتلاكه تقنيات حديثة في تشغيل خطوط الإنتاج ومرافق فحص الجودة والاختبارات التي تضمن منتجات ذات جودة عالية. pic.twitter.com/fiDRp0QPxk — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) June 23, 2022

من جانبه قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن المصنع يتميز عن بقية المصانع بالمنطقة لامتلاكه تقنيات حديثة في تشغيل خطوط الإنتاج ومرافق فحص الجودة والاختبارات التي تضمن منتجات ذات جودة عالية.

🔵 حافلات من طراز "سلام" و من مصنع #كروة موتورز للحافلات بمنطقة #الدقم الاقتصادية طلبية دولة قطر 🇶🇦 : 🔺الدفعة الأولى : 34 حافلة

🔺العدد الاجمالي : 100 حافلة ▫️الطاقة الانتاجية للمصنع : 500 حافلة سنوياً (المرحلة الأولى )

pic.twitter.com/CFHZDKsMvh — محمد العلوي (@mohamedalalawi8) June 23, 2022

وأضاف في كلمته أنه تم إنشاء مصنع كروة للحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة 568 ألف متر مربع، وقد صُمّم المصنع ليُنتج ثلاثة أنواع مختلفة من الحافلات، وهي: حافلات التنقل داخل المدينة، والحافلات المدرسية، وحافلات التنقل بين المدن، التي تتراوح أحجامها بين 8 إلى 12 مترًا، وتتراوح أعداد المقاعد فيها من 30 إلى 55 مقعدًا.

وأوضح أن السعة الإنتاجية للمصنع تبلغ 700 حافلة في السنة أي ما يعادل إنتاج 3 إلى 4 حافلات يوميًّا ويمكن زيادة السعة الإنتاجية إلى 6 حافلات يوميًّا بزيادة عدد ساعات العمل والورديات، وقد صُمّمت ورش المصنع ومرافقها ومحطات الخدمات لاستيعاب خطوط إنتاج إضافية مستقبلًا لإنتاج منتجات مختلفة في المجال ذاته.