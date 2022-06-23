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الهدهد

بشراكة قطرية-عمانية.. تدشين مصنع كروة لصناعة السيارات رسميا في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصنع كروة في سلطنة عمان watanserb.com
مصنع كروة في سلطنة عمان

وطن- بشراكة قطرية-عمانية، احتفلت شركة كروة للسيارات، الخميس، بالتدشين الرسمي لمصنع كروة للحافلات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم في سلطنة عمان.

وتم التدشين الرسمي للمصنع بحضور جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العماني، وعدد من المسؤولين.

وقال الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات إن الشركة هي نتاج تنفيذ استراتيجيات الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عُمان التي تعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن شركة كروة للسيارات تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، أبرزها: نقل تقنية صناعة الحافلات إلى سلطنة عُمان وجعلها أحد مراكز التصنيع، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعة للإسهام في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي، وإيجاد مشروعات متوسطة وصغيرة مُساندة لأعمال المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والإسهام في تمكين الشباب العُماني من خلال إيجاد أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لهم في قطاع صناعة الحافلات.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات إن المصنع يتميز عن بقية المصانع بالمنطقة لامتلاكه تقنيات حديثة في تشغيل خطوط الإنتاج ومرافق فحص الجودة والاختبارات التي تضمن منتجات ذات جودة عالية.

وأضاف في كلمته أنه تم إنشاء مصنع كروة للحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة 568 ألف متر مربع، وقد صُمّم المصنع ليُنتج ثلاثة أنواع مختلفة من الحافلات، وهي: حافلات التنقل داخل المدينة، والحافلات المدرسية، وحافلات التنقل بين المدن، التي تتراوح أحجامها بين 8 إلى 12 مترًا، وتتراوح أعداد المقاعد فيها من 30 إلى 55 مقعدًا.

وأوضح أن السعة الإنتاجية للمصنع تبلغ 700 حافلة في السنة أي ما يعادل إنتاج 3 إلى 4 حافلات يوميًّا ويمكن زيادة السعة الإنتاجية إلى 6 حافلات يوميًّا بزيادة عدد ساعات العمل والورديات، وقد صُمّمت ورش المصنع ومرافقها ومحطات الخدمات لاستيعاب خطوط إنتاج إضافية مستقبلًا لإنتاج منتجات مختلفة في المجال ذاته.

بشراكة عُمانية-قطرية .. انتاج أول حافلة تحمل شعار “صُنع في عمان”

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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