بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة

وطن – وجه نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية إلى نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبرشلونة، بشأن مستقبل اللاعب مع العملاق البافاري خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ (أوليفر كان)، في تصريح صحفي نشرته صحفية (ديبورتيفو) الإسبانية، خلال تقديم النجم السنغال ساديو ماني القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي (الريدز)، ” لا يوجد نية لبيع روبرت ليفاندوفسكي، والنادي ينتظر عودته إلى المعسكر التدريبي بعد انتهاء فترة الإجازة”.

بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي

وأوضح الألماني أوليفر بشأن مصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ” لم يتغير الكثير، لديه عقده حتى عام 2023. كما نتطلع لحضوره معنا في اليوم الأول من التدريبات”.

Bayern director Oliver Kahn: “As far as Lewandowski is concerned, not much has changed. He's still under contract until 2023”. 🔴 #FCBayern “Here at Bayern we are now looking forward to the first day of training with Robert”, says via @imiasanmia. pic.twitter.com/i8ppGGIvz5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022

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من جهته، كشفت صحيفة ( بيلد) الألمانية، عن تفاصيل الاجتماع السري الذي جرى بين النجم البولندي روبرت صاحب ال33 عاماً، ووكيل أعماله مع إدارة بايرن ميونخ (البافاري) بشأن مستقبله.

موقف ليفاندوفسكي لم يتغير

وأردفت الصحيفة، ” كان هناك اجتماع سري الأسبوع الماضي، بين اللاعب ووكيله بيني زهافي. مع المدير الرياضي لنادي البايرن البوسني حسن صالح حميديتش”.

أوليفر كان :

ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023 ولن ينتقل لأي فريق واتمنى ان اراه 12 يوليو في التدريبات. ليفاندوفسكي إذا استمر مع البايرن راح يجدد عقده لأنه مايبغى يفوت أي سنه في مسيرته خاصةً انه في أواخر مسيرته pic.twitter.com/caamiio0sB — عالم ليفاندوفسكي | 🇵🇱 (@RL9_World) June 22, 2022

كما وتابعت، ” الاجتماع بين الثلاثي استمر لمدة 90 دقيقة، حيث ساد أجواء اللقاء الاحترام المتبادل، ويقدر ليفاندوفسكي ووكيله جهود بايرن ميونخ للإبقاء مع الفريق الموسم المقبل”.

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وأشارت، ” موقف ليفاندوفسكي من الرحيل لم يتغير، لا يضع أي احتمالية في العودة مرة أخرى إلى بايرن ميونخ”.

عرض برشلونة

وأفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى إدارة بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات ليفاندوفسكي هذا الصيف، وسط الأنباء التي تحدثت عن رغبة الأخير في الذهاب إلى الفريق الكتالوني.

وبينت تلك التقارير، بايرن ميونخ رفض بيع اللاعب بأقل من 50 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما يصعب على برشلونة إتمام تلك الصفقة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في السنوات الأخيرة.

موقف ليفاندوفسكي لم يتغير .. برشلونة فقط! بايرن ميونخ على الأغلب سيحاول الحصول على أفضل عرض ممكن من البرسا، ولن يغامر بإبقاء سوبر ستار غاضب في غرفة الملابس. pic.twitter.com/45zv2tMjpZ — محمد عواد (@mohammedawaad) June 21, 2022

وكان بايرن ميونخ قد نجح في ضم السنغالي ساديو ماني هذا الصيف بصفقة وصلت إلى 32 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت وحوافز مالية، كخيار بديل مع إمكانية رحيل ليفاندوفسكي.

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