بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة

وطن – وجه نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية إلى نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبرشلونة، بشأن مستقبل اللاعب مع العملاق البافاري خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ (أوليفر كان)، في تصريح صحفي نشرته صحفية (ديبورتيفو) الإسبانية، خلال تقديم النجم السنغال ساديو ماني القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي (الريدز)، ” لا يوجد نية لبيع روبرت ليفاندوفسكي، والنادي ينتظر عودته إلى المعسكر التدريبي بعد انتهاء فترة الإجازة”.

وأوضح الألماني أوليفر بشأن مصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ” لم يتغير الكثير، لديه عقده حتى عام 2023. كما نتطلع لحضوره معنا في اليوم الأول من التدريبات”.

