الرئيسيةرياضةبايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة
رياضة

بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موقف بايرن ميونخ من رحيل ليفاندوفسكي watanserb.com
موقف بايرن ميونخ من رحيل ليفاندوفسكي

وطن – وجه نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة قوية إلى نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبرشلونة، بشأن مستقبل اللاعب مع العملاق البافاري خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ (أوليفر كان)، في تصريح صحفي نشرته صحفية (ديبورتيفو) الإسبانية، خلال تقديم النجم السنغال ساديو ماني القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي (الريدز)، ” لا يوجد نية لبيع روبرت ليفاندوفسكي، والنادي ينتظر عودته إلى المعسكر التدريبي بعد انتهاء فترة الإجازة”.

بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي

وأوضح الألماني أوليفر بشأن مصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ” لم يتغير الكثير، لديه عقده حتى عام 2023. كما نتطلع لحضوره معنا في اليوم الأول من التدريبات”.

اقرأ أيضاً: 

من جهته، كشفت صحيفة ( بيلد) الألمانية، عن تفاصيل الاجتماع السري الذي جرى بين النجم البولندي روبرت صاحب ال33 عاماً، ووكيل أعماله مع إدارة بايرن ميونخ (البافاري) بشأن مستقبله.

موقف ليفاندوفسكي لم يتغير

وأردفت الصحيفة، ” كان هناك اجتماع سري الأسبوع الماضي، بين اللاعب ووكيله بيني زهافي. مع المدير الرياضي لنادي البايرن البوسني حسن صالح حميديتش”.

كما وتابعت، ” الاجتماع بين الثلاثي استمر لمدة 90 دقيقة، حيث ساد أجواء اللقاء الاحترام المتبادل، ويقدر ليفاندوفسكي ووكيله جهود بايرن ميونخ للإبقاء مع الفريق الموسم المقبل”.

اقرأ أيضاً: 

وأشارت، ” موقف ليفاندوفسكي من الرحيل لم يتغير، لا يضع أي احتمالية في العودة مرة أخرى إلى بايرن ميونخ”.

عرض برشلونة

وأفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى إدارة بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات ليفاندوفسكي هذا الصيف، وسط الأنباء التي تحدثت عن رغبة الأخير في الذهاب إلى الفريق الكتالوني.

وبينت تلك التقارير، بايرن ميونخ رفض بيع اللاعب بأقل من 50 مليون يورو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما يصعب على برشلونة إتمام تلك الصفقة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في السنوات الأخيرة.

وكان بايرن ميونخ قد نجح في ضم السنغالي ساديو ماني هذا الصيف بصفقة وصلت إلى 32 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت وحوافز مالية، كخيار بديل مع إمكانية رحيل ليفاندوفسكي.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن +ديبورتيفو+ بيلد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي بعد التوقيع مع ساديو ماني

رياضة

مبادرة إنسانية .. ساديو ماني يحول قريته إلى مدينة متكاملة الخدمات (شاهد)

رياضة

صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

رياضة

حمل علم بلاده وغادر.. شاهد اللاعب المصري علي زين يترك احتفالات برشلونة بسبب “الشامبانيا”

رياضة

مارسيلو وألفيس معاً في الدوري الإسباني بعد رحيلهما عن ريال مدريد وبرشلونة

رياضة

بايرن ميونخ يوقع رسمياً مع ساديو ماني بعد موافقة ليفربول

رياضة

ريال مدريد في ورطة!

رياضة

بابلو توري أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي (فيديو)

رياضة

بيكيه يتلقّى ضربة مريرة بعد انفصاله عن شاكيرا .. تشافي أخبره بأمر صادم!

رياضة

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى صديقه مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد

رياضة

غوارديولا يستغل تخبط برشلونة من أجل خطف جوهرته الواعدة

رياضة

ليفاندوفسكي وحكايته مع دهان سياج الجيران من أجل المال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

دستور قيس سعيد.. تونسيون يسخرون: “سيحدد كميات الأمطار وأماكن هطولها!”

“آمال ماهر فين؟”.. مصدر مقرب يكشف حقيقة اختطاف تركي آل الشيخ للفنانة المصرية وتستر السلطات عليه!

ألعاب الفيديو تجعل الأطفال أكثر ذكاءً وفقا لدراسة أميركية

إنجي خوري توثق لحظة رسمها “تاتو” بمنطقة حساسة وما كتبته يتخطى حدود الجرأة!

من هو الرجل الأكثر وسامة في العالم حسب العلم.. متقدم على هنري كافيل وبرادلي كوبر

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 23 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع جديد

زلزال أفغانستان.. فيديو مؤلم لحفر مقابر جماعية لدفن ضحايا الكارثة

مرام البلوشي في العناية المركزة بسبب طقس الكويت.. وشقيقتها تنشر صورة صادمة لها! (شاهد)

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف محمد شريف وصيام زيزو

نيرة أشرف.. قاتل طالبة جامعة المنصورة يمثل جريمته في موقع ارتكابها (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا