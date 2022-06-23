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رياضة

الصراع يشتعل بين الهلال والاتحاد على اللقب .. ترتيب الدوري السعودي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2022 بعد فوز الهلال والاتحاد

وطن – يشتد الصراع بين الهلال والاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة ال29.

مباراة الهلال والفتح

وحقق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز النظيف على منافسه الفتح بثلاثة أهداف دون رد. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية).

وسجل أهداف الزعيم سالم الدوسري في الدقيقتين ال10 وال39، وموسى ماريجا في الدقيقة ال80.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الهلال السعودي جوستافو كويلار في الدقيقة ال45 على نهاية مجريات الشوط الأول من عمر زمن اللقاء، بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

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مباراة الاتحاد والاتفاق  

وتمكن فريق الاتحاد السعودي (العميد) من تحقيق الفوز الثمين على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال29 من الدوري السعودي الممتاز.

وسجل أهداف الاتحاد رومارينيو هدفين في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء، وال74، كما وأحرز عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة ال87.

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كما وجاء هدف فريق الاتفاق الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال58 من توقيع أمين يونس.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق الاتفاق فيليب كيس في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد توجيه حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي 2022، برصيد 64 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف الاتحاد في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء فريق النصر في ثالث جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، كما وآتى فريق الشباب في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

وفي المركز الخامس آتى فريق ضمك برصيد 43 نقطة، ويليه فريق الفتح في سادس جدول الترتيب برصيد 35 نقطة. متساوياً مع الفيحاء وأبها في المركزين السابع والثامن بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب فريق التعاون برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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