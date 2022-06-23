الصراع يشتعل بين الهلال والاتحاد على اللقب .. ترتيب الدوري السعودي 2022

وطن – يشتد الصراع بين الهلال والاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة ال29.

مباراة الهلال والفتح

وحقق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز النظيف على منافسه الفتح بثلاثة أهداف دون رد. في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية).

وسجل أهداف الزعيم سالم الدوسري في الدقيقتين ال10 وال39، وموسى ماريجا في الدقيقة ال80.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الهلال السعودي جوستافو كويلار في الدقيقة ال45 على نهاية مجريات الشوط الأول من عمر زمن اللقاء، بالبطاقة الحمراء. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

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مباراة الاتحاد والاتفاق

وتمكن فريق الاتحاد السعودي (العميد) من تحقيق الفوز الثمين على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال29 من الدوري السعودي الممتاز.

وسجل أهداف الاتحاد رومارينيو هدفين في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء، وال74، كما وأحرز عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة ال87.

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كما وجاء هدف فريق الاتفاق الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال58 من توقيع أمين يونس.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق الاتفاق فيليب كيس في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية المباراة، بعد توجيه حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي 2022، برصيد 64 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف الاتحاد في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء فريق النصر في ثالث جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، كما وآتى فريق الشباب في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

تنافس مـشـتدّ على اللقب 🏆

وصراع مشتعل على البقاء 🔥 pic.twitter.com/Jx0xFRe55n — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 23, 2022

وفي المركز الخامس آتى فريق ضمك برصيد 43 نقطة، ويليه فريق الفتح في سادس جدول الترتيب برصيد 35 نقطة. متساوياً مع الفيحاء وأبها في المركزين السابع والثامن بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب فريق التعاون برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

⚽ إيــغــالــو 🇳🇬

⚽ رومارينهو 🇧🇷

⚽ تاليـسـكـا 🇧🇷 📊 تنافس قوي على لقب الهدّاف 💪🔝. pic.twitter.com/tUltXfQwDr — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 23, 2022

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