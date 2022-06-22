ياسمين صبري تركت أبو هشيمة لتكون بين نجوم عالميين في مدريد (شاهد)

وطن– تجاهلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جميع الأزمات التي تمر بها، والتي كان آخرها، استبعادها من مسلسل “الشادر”. وتألقت في حفل دار مجوهرات “كارتيير”.

رامي مالك وياسمين صبري

ووثقت ياسمين صبري، لحظة تواجدها في مدريد، لحضور الحفل، ونشرت مقطع فيديو عبر “انستجرام”، يجمعها بمجموعة من نجوم السينما العالمية.

وظهرت ياسمين صبري برفقة النجم الأمريكي، مصري الأًصل رامي مالك، والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، والممثلة البريطانية أنابيل واليس.

ونشرت ياسمين صبري عدة فيديوهات لكواليس لقاءها برامي مالك الذي التقطت معه بعض الصور التذكارية.

فستان أحمر ناري

وارتدت ياسمين فستاناً راقياً وجذاباً من تصميم نيكولا جبران. تميز بلونة الأحمر الجريء، ومصنوع من القماش المكشكش ناحية الصدر حتى منطقة الخصر، وكان بصيحة الأوف شولدر. ومكشوف من أحد الساقين.

واستكملت ياسمين إطلالتها عالي الكعب باللون الفضي. وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس. حيث ضمت أقراط رقيقة، وعقد مميز التصميم من كارتييه، إذ تميز بأحجار باللون الأحمر الجذاب؛ ليتماشى مع لون الفستان، وإسورتين في يدها اليمنى.

وتركت ياسمين شعرها المموج منسدلاً، مع ماكياج بالألوان الترابية.

فتاة المنصورة

وفي سياق آخر، تعرضت ياسمين صبري لانتقادات واسعة، بعد تجاهلها جريمة ذبح فتاة المنصورة، التي هزت مصر أمس.

وبينما عبر المشاهير عن استنكارهم للجريمة، نشرت ياسمين مجموعة صور من إجازتها ما أثار غضب متابعيها.

وجاء في التعليقات: “في عندنا حالة وفاة عيب كدا يا ياسمينة”.

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وكتب آخر: “ياسمين أنت إنسانة محبوبة ليه تعملي غلط زي ده، وفي زملاء كتير ليكي تعاطفوا مع موضوع نيرة اللي ماتت النهاردة. وانت رايحة تنزلي صورة رحلتك.. بجد زعلانين منك”.

وعقبت ناشطة: “يعني ده وقت الهيافه دي مثلا، مش فيه حرمة للي ماتت دي خالص كدة. الناس ليها حق تعمل أكتر من كده في بعض والله”.

وكتب متابع بغضب: “هو إنت إيه مش حاسة إن في بنت لسه طالبة ميتة والموضوع قالب البلد كلها وانت فرحانة بالفوتوسيشن”.

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وأبدى عدد من نجوم الفن، تعاطفهم الشديد في وقت سابق، مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، مطالبين بحماية المرأة من العنف بقوانين أكثر صرامة.