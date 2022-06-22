وفاة رشيد عساف بجلطة في القلب تفجع جمهوره ومنتج يكشف الحقيقة!

وطن- تصدر اسم الممثل السوري، رشيد عساف، التريند ومحركات البحث في العالم العربي بعد انتشار خبر وفاته بجلطة قلبية.

بخير وصحة وعافية

وعبر جمهور رشيد عساف (63 عاماً)، عن شعورهم بالصدمة والحزن لوفاته، بينما تريث آخرون بانتظار تأكيد الخبر أو نفيه. خاصة أن نقابة الممثلين السوريين لم تعلن الأمر.

كما لم يتم إعلان وفاة رشيد عساف، من قبل عائلته أو مقربين منه.

لكن المنتج والمخرج محمد العنزي، نفى الخبر، وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تواصلت مع النجم والفنان #رشيد_عساف وهو بصحه وعافيه”.

وتابع: “بوخالد يستعد لأعمال مستقبليه وربي لايحرمنا من ابداعاته”.

تواصلت مع النجم والفنان #رشيد_عساف وهو بصحه وعافيه بوخالد يستعد لأعمال مستقبليه وربي لايحرمنا من ابداعاته 🙏 — محمد العنزي (@mohamedalenezi) June 22, 2022

من هو رشيد عساف؟

ويعتبر رشيد عساف، من أبرز قامات سورية الفنية. وتميز بأدواره في المسلسلات التاريخية.

ولد رشيد في سوريا عام 1958، وظهرت موهبته في التمثيل في مراحل دراسته الأولى. حيث كان عضواً في فرقة المدرسة الفنية. وشاركت في عدة مسرحيات هناك.

بدايات رشيد الحقيقية، كانت في مسرح الجامعة أوائل السبعينيات. وكان أبرز نجوم المسرح الجامعي.

بعدما تخرج عساف من الجامعة، انتقل إلى المسرح القومي، وقدم مجموعة مسرحيات هناك.

واقتحم الفنان السوري الشهير عالم التلفزيون والدراما ليقدم مع المخرج والممثل المعروف سليم صبري مسلسل (البسطاء) فى بداية الثمانينيات.

كما شارك فى بطولة الفيلم السينمائى (الحدود) مع الفنان دريد لحام عام 1984.

راس غليص

وتألق عساف في المسلسل البدوي “راس غليص” الذي برز فيها كممثل بارع. وأصبح المسلسل علامة بارزة في الدراما العربية.

وتميز رشيد عساف بجمال الإلقاء الشعري بالفصحى وباللهجة البدوية.

ويرفض رشيد عساف الحديث عن حياته الخاصة كثيراً، لكنه كشف أنه تربطه صلة قرابة بزوجته.

وقال عساف في لقاء صحفي سابق، إنه شعر بالإعجاب نحو زوجته حين التقاها في عزاء والدته. حيث كانت طلتها رائعة بحسب تعبيره.

وذكر الفنان السوري أن زوجته كانت تعمل في الشركة السورية للطيران. وأشاد بعلاقتهما سوياً مشبهاً إياها بالاسفنجة التي تمتص توتره.

وكشف الفنان السوري أن ابنته الكبرى أليسار، خريجة علاقات دولية. بينما الصغرى سارة، درست بمنحة في جامعة جورج واشنطن.