الرئيسيةحياتنانرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة من الجيم في عمر الـ50!...
حياتنا

نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة من الجيم في عمر الـ50! (شاهد)

وطن
كتب وطن
نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة من الجيم في عمر الـ50! (شاهد) watanserb.com
نرمين الفقي

وطن– تصدرت النجمة نرمين الفقي، محركات البحث تزامناً مع عيد ميلادها الـ50.

وفاجأت نرمين الفقي متابعيها بإطلالات جديدة كشفت عن جمالها ورشاقتها في سن الـ50، حين نشرت مجموعة من صورها داخل الجيم وتمارس التمارين الرياضية.

إطلالة رياضية

وارتدت نرمين الفقي في الجيم ليجن أسود ضيق، مع توب أسود أيضاً، ورفعت شعرها بشكل عفوي. وعلقت: ” صباح الفل والورد والياسمين”.

نرمين الفقي

ولدت نرمين الفقي، في محافظة الإسكندرية عام 1972، وتلقت دراستها في مدارس عروس البحر.

وتخرجت نرمين من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، ثم أكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية.

نرمين الفقي

ونالت نرمين شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، وبعد تخرجها تفرغت للعمل وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات.

نرمين الفقي

اكتشف المخرج طلعت يوحنا موهبة نرمين الفقي، وقدم لها فرصة المشاركة في تمثيل العديد من الإعلانات.

نقطة تحول

أواخر التسعينات، انتقلت نرمين إلى مجال التمثيل، حيث شاركت في أكثر من عمل بأدوار ثانوية.

انطلقت الفنانة الجميلة إلى عالم الشهرة والنجومية في عام 1997 والذي يعد نقطة تحول في مسيرتها الفنية.

 في ذلك العام شاركت في مسلسل “أبناء دهشان، والسيرة الهلالية الجزء الأول، وحياة الجوهري، وطريق السراب. والحصيدة، وبحار الغربة، والماضي يعود الآن.

كما شاركت في نفس العام في فيلم “من القاهرة إلى الزقازيق”، وفوازير “النص الحلو”.

وغابت نرمين الفقي عن الساحة الفنية عدة سنوات بسبب مرض والدتها، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها في تلك الفترة.

أغرب قصة عريس

وسبق أن تحدثت نرمين الفقي عن أسباب عدم زواجها، وقالت خلال لقاء لها ببرنامج “بيت العائلة” مع الإعلامية نجوى إبراهيم عبر قناة “النهار”: “مفيش قصة حب حاليا. والله لو في هقول، في بداية حياتي كان في عرسان كويسين خالص. لكن أمي كانت بتحبني زيادة عن اللزوم، هل ده كان نوع من التملك؟ لكنه بيندرج تحت بند الحب، كانت دايما بتطرد الخُطاب، وبتطلع فيهم أي عيوب”.

وكشفت نرمين حينها عن قصة أغرب عريس تقدم لخطبتها. مردفة: “كنت عاملة لهم عزومة، دخلت والدته والله قالتلي كده بالظبط: (إيه ده أنا مكنتش متصورة إن نرمين الفقي ساكنة في شقة صغيرة كده؟). قومت بصيت لها وضحكت، وعيلتي كلها موجودة، أمي قالتلها إن دي شقة والدتها الله يرحمها، قامت ردت. وقالت: (طيب وأنتوا بتعملوا إيه بالفلوس اللي معاكم دي؟ مش تعملي لنفسك فيلا كده؟ ده أنا قولت هدخل بيت محصلش!)”.

وتابعت: “ابنها كان حد كويس أوي، بس شخصيته كانت ضعيفة. ولم أعاقبه بسبب أمه واديتله فرصة، وقالي إحنا هنسافر لأنه شغال في السلك الدبلوماسي. وكنت مبسوطة من علاقتي بيه لأنه كان إنسان لطيف أوي”.

وأردفت: “لكن بعدها اديتله صينية البسبوسة، جيبتهم بيتنا في الإسكندرية في الفيلا بقى. وقولتلها أدي البيت اللي حضرتك عايزة تشوفيه. وكتر خير جدتي إنها ادتني شقتها الصغيرة عشان أعيش فيها لما جيت القاهرة، جبتهم إسكندرية وفي إسكندرية رفضته وقولت لوالدته أنا مش موافقة”.

وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
اقرأ أيضاً
حياتنا

نرمين الفقي تدخل في حالة بكاء هستيري وحزن واكتئاب وتكشف السبب (فيديو)

حياتنا

نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان عاري الكتفين وتتحدث عن شعورها بأنها “ولد”!

حياتنا

نرمين الفقي تثير الجدل بصورتها على الإقامة الذهبية في الإمارات! (شاهد)

حياتنا

زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة هذه المرة؟

حياتنا

نرمين الفقي تستفز متابعيها بصورتها الجريئة في يوم عرفة

حياتنا

نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها وسر عدم زواجها من أصحاب المليارات!

حياتنا

نرمين الفقي حديث الجميع بما كشفته من أسرار حول زواجها وعمرها الحقيقي!

حياتنا

هل نرمين الفقي أول ضحايا مقالب رامز جلال الجديدة؟ إليك الحقيقة التي “شربها” الجميع!

حياتنا

نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل بجمالها الأخاذ من داخل الحرم:”ربنا يتقبل مني”

حياتنا

هذا هو حُكم المحكمة المصرية في قضية اتهام ثري خليجي للفنانة “نرمين الفقى” بالنصب عليه

حياتنا

شاهد| رجل أعمال خليجي يتهم نرمين الفقي بـ”خيانته” وسرقة 8 ملايين جنيه منه!

حياتنا

شاهد| الممثلة المصريّة “نرمين الفقي” ترتدي الحجاب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الرئيس التنفيذي لكأس العالم في قطر ناصر الخاطر يتوقع رقما ضخما سيضيفه المونديال للاقتصاد

ابراهيم الحمد .. سيرة ذاتية لـ”شبيح” سوري برتبة عقيد منشق في تركيا

وزير الخزانة الأمريكي في عهد “ترامب” يكشف تفاصيل مفاجئة عن أزمة حصار قطر

بطولة شرطي عراقي انقض على شخص حاملا قنبلة يدوية وهدد بتفجير طفلته (شاهد)

عزمي بشارة: تحويل “سعيد” و”بلعيد” النقاش حول الموقف من الانقلاب إلى دين الدولة أمر مدروس بعناية

إبراهيم سعدون.. تفاصيل جديدة تكشف كذب السفارة المغربية في أوكرانيا بشأن جنسيته (شاهد)

ياسمين صبري تركت أبو هشيمة لتكون بين نجوم عالميين في مدريد (شاهد)

فضيحة تدفع “نيكاراغوا” لطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

بعد الهجوم عليه.. وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة ينحني للعاصفة ويبرر! (شاهد)

أول تعليق من خطيبة “خاشقجي” على زيارة “ابن سلمان” لتركيا.. هذا ما أكدت عليه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا