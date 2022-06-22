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رياضة

ناصر الخليفي: لم نتفاوض مع زيدان وهذا هو المدرب الجديد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ناصر الخليفي ينفي التفاوض مع زين الدين زيدان watanserb.com
ناصر الخليفي ينفي التفاوض مع زين الدين زيدان

وطن – كشف رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي 48 عاماً، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، عن هوية المدرب الجديد لتولي مهام المشروع الباريسي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال القطري الخليفي في تصريح صحفي نشرته صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يستعد للتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير 55 عاماً، المدير الفني لفريق نيس.

ناصر الخليفي ومدرب باريس سان جيرمان الجديد

وأضاف الخليفي، ” لدينا قائمة مختصرة من المدربين، سنجري محادثات مع نادي نيس الفرنسي. وهذا ليس سراً”.

كما وأوضح حداً للأنباء المتداولة حول حقيقة المفاوضات مع المدرب زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة لتولي تدريب باريس سان جيرمان، ” العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، بما في ذلك المنتخبات الوطنية.. لكن لم نتفاوض معه أبداً”.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد تحدثت عن رفض المدرب الفرنسي زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، تدريب النادي الباريسي. لكن هذا الأمر ما نفاه رئيس النادي بشأن التفاوض مع المدرب.

كما وتعرض المدرب الحالي بوكيتينو، للضغوط من أجل المطالبة برحيله عن باريس سان جيرمان، بعد فشله في الوصول التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم. عقب إقصائه من دور ال16 أمام ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب للمرة ال14 في تاريخ المسابقة الأوروبية.

من هو كريستوف غالتيير؟!

المدرب كريستوف غالتيير، هو فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 55 عاماً. يتولي في الوقت الراهن تدريب فريق نادي نيس الفرنسي.

ودرب كريستوف العديد من الأندية في فرنسا، فقد تولي قيادة تدريب نادي سانت إتيان خلال الفترة ما بين 2009-2017، وبعدها نادي ليل عام 2017 وحتى عام 2021. كما وتولى بعدها تدريب نيس عام 2021 إلى يومنا هذا.

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ونجح المدرب الفرنسي كريستوف، في التتويج بلقب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة مع فريق ليل خلال موسم عام 2020-2021. وكأس الأبطال الفرنسي عام 2021.

ومن الجدير بالذكر، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الحالي سينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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