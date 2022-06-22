ناصر الخليفي: لم نتفاوض مع زيدان وهذا هو المدرب الجديد

وطن – كشف رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي 48 عاماً، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، عن هوية المدرب الجديد لتولي مهام المشروع الباريسي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال القطري الخليفي في تصريح صحفي نشرته صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان يستعد للتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير 55 عاماً، المدير الفني لفريق نيس.

ناصر الخليفي ومدرب باريس سان جيرمان الجديد

وأضاف الخليفي، ” لدينا قائمة مختصرة من المدربين، سنجري محادثات مع نادي نيس الفرنسي. وهذا ليس سراً”.

كما وأوضح حداً للأنباء المتداولة حول حقيقة المفاوضات مع المدرب زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة لتولي تدريب باريس سان جيرمان، ” العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه، بما في ذلك المنتخبات الوطنية.. لكن لم نتفاوض معه أبداً”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ناصر الخليفي: أنا أحب زيدان ولكن لم يكن هناك أي تواصل إطلاقًا معه سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لا يوجد أي تواصل أبدًا معه وبكل بساطة قمنا باختيار مدرب آخر لتدريب الفريق. pic.twitter.com/PjnIeN0toE — Amr (@Amr21DS) June 21, 2022

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وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد تحدثت عن رفض المدرب الفرنسي زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، تدريب النادي الباريسي. لكن هذا الأمر ما نفاه رئيس النادي بشأن التفاوض مع المدرب.

⚽️ رئيس نادي باريس سان جيرمان @PSG_arab ناصر غانم الخليفي:

💬لم نتحدث نهائيا مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق 💬رفضنا عرضا بقيمة 180 مليون يورو من ريال مدريد لشراء كيليان مبابي لأننا كنا نعلم برغبته البقاء في الفريق pic.twitter.com/q6eMn9ZsbT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 21, 2022

كما وتعرض المدرب الحالي بوكيتينو، للضغوط من أجل المطالبة برحيله عن باريس سان جيرمان، بعد فشله في الوصول التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم. عقب إقصائه من دور ال16 أمام ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب للمرة ال14 في تاريخ المسابقة الأوروبية.

من هو كريستوف غالتيير؟!

المدرب كريستوف غالتيير، هو فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 55 عاماً. يتولي في الوقت الراهن تدريب فريق نادي نيس الفرنسي.

ودرب كريستوف العديد من الأندية في فرنسا، فقد تولي قيادة تدريب نادي سانت إتيان خلال الفترة ما بين 2009-2017، وبعدها نادي ليل عام 2017 وحتى عام 2021. كما وتولى بعدها تدريب نيس عام 2021 إلى يومنا هذا.

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ونجح المدرب الفرنسي كريستوف، في التتويج بلقب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة مع فريق ليل خلال موسم عام 2020-2021. وكأس الأبطال الفرنسي عام 2021.

🚨🚨🚨ريولو – RMC | ناصر الخليفي لم يقل الحقيقة ابداً كان هناك اجتماع مع زيدان اليوم، ولكن في هذا الاجتماع زيدان رفض تماماً تدريب باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/UCzOP5wy1p — الـبـروف (@El_prof7) June 21, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الحالي سينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2023.

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