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حياتنا

مصر.. عايرته بضعفه الجنسي فوضع الشاكوش في مؤخرتها حتى الموت!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مصر.. عايرته بضعفه الجنسي فوضع الشاكوش في مؤخرتها حتى الموت! watanserb.com
تعبيرية

وطن– أقدم زوج مصري، على قتل زوجته ببشاعة بعدما معايرتها له بعجزه الجنسي، وقام بوضع شاكوش في مؤخرتها.

عجز جنسي

واعترف الزوج الذي قام بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء في العاصمة القاهرة. أمام جهات التحقيق بتفاصيل جريمته.

وقال المتهم بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”،  إن زوجته تشاجرت معه بسبب عجزه الجنسي، وطلبت منه الطلاق وتحول الأمر إلى مشادة كلامية بين الحين والآخر بسبب ذلك الأمر.

وأشار الزوج القاتل،  إلى أن عجزه جنسياً تسبب في وجود مشاحنات دائمة بينهما داخل منزل الزوجية.
وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعة كان ينام على السرير، بينما كانت زوجته تنام على الأرض. وبعد تبادلهما الحديث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

طعن وضرب حتى الموت

وعلى إثر ذلك، قام الزوج بطعن زوجته بسلاح أبيض بمنطقة الصدر والرقبة، والتعدي عليها بشاكوش كان بالغرفة.

واستمر الزوج في ضرب زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يديه.

وكشف المتهم أمام رجال التحقيق أنه بعد وفاة الضحية، وضع الشاكوش في مؤخرتها، وأدخل جثمانها أسفل السرير. ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه.

العقد الخامس

وبدأت ملابسات الواقعة بالتكشف، حين تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا، يفيد بوجود جثة داخل شقة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر، مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر.

وتبين أن زوجها قتلها بسكين وشاكوش؛ لمعايرتها له بعجزه الجنسي،، وتم نقل الجثمان للمشرحة.

فيما أمرت جهات التحقيق بحبس الزوج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان الزوجة.

وزادت مؤخرا جرائم الاعتداء على الزوجات في مصر، فيما سعت السلطات لاحتواء الأزمة حيث صادق مجلس النواب على تعديلات قانونية منحت الزوجة حق مقاضاة شريك حياتها إذا اعتدى عليها بشكل يلحق الأذى بها.

وبلغت العقوبات، وفق هذه التعديلات، الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وتزيد لثلاث سنوات عند الإصابات الخطيرة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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