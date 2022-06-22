محمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان (فيديو)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يكسر البروتوكول التركي المعمول به منذ زمن لدى زيارته تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرت العادة أن يحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة “مرحبا عسكر”، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كسر هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام، قائلا: “السلام عليكم”.

جرت العادة أن يُحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة #مرحبا_عسكر إلا أن ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان كسر اليوم هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام.#السعودية #محمد_بن_سلمان_في_تركيا pic.twitter.com/vZOWkm8XnN — أحمـد عـيسى العمـــر (@Ahmad_Alomar) June 22, 2022

ونشر ناشطون، مقطع فيديو لزيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الأخيرة لتركيا. حيث ظهر وهو يقوم بتنفيذ البروتوكول التركي كما هو معروف.

ولي العهد يكسر بروتوكول (مرحبا عسكر) ويستبدله بـ(السلام عليكم). (مرحبا عسكر) هو بروتوكول تركي قديم بدأ عام 1910 عندما قال كمال الدين أتاتورك لجنوده (مرحبا عسكر) فردوا عليه (شكراً سيدي) وهو بروتوكول يقولونه كل رؤساء العالم أثناء استقبالهم الرسمي في تركيا. وهنا مثال. https://t.co/mjFQUk9ulf pic.twitter.com/T2lhTl6Bf0 — أحمد (@999KSA) June 22, 2022

يشار إلى أن “مرحبا عسكر” هو بروتوكول تركي قديم بدأ عام 1910 عندما قال كمال الدين أتاتورك لجنوده “مرحبا عسكر”. فردوا عليه “شكراً سيدي”.

ومن حينها أصبح بروتوكول يقولونه كل رؤساء العالم أثناء استقبالهم الرسمي في تركيا.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة أردوغان للسعودية والتي كانت في 28 أبريل الماضي، وهي أول زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية منذ سنوات.