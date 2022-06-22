الرئيسيةالهدهدمحمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان (فيديو)
الهدهد

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان (فيديو)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان يكسر البروتوكول خلال لقائه أردوغان watanserb.com
أردوغان يستقبل محمد بن سلمان

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يكسر البروتوكول التركي المعمول به منذ زمن لدى زيارته تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرت العادة أن يحيّي الرؤساء الضيوف حرس الشرف التركي بجملة “مرحبا عسكر”، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كسر هذا البروتوكول وقام بتحيتهم تحية الإسلام، قائلا: “السلام عليكم”.

ونشر ناشطون، مقطع فيديو لزيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الأخيرة لتركيا. حيث ظهر وهو يقوم بتنفيذ البروتوكول التركي كما هو معروف.

يشار إلى أن “مرحبا عسكر” هو بروتوكول تركي قديم بدأ عام 1910 عندما قال كمال الدين أتاتورك لجنوده “مرحبا عسكر”. فردوا عليه “شكراً سيدي”.

ومن حينها أصبح بروتوكول يقولونه كل رؤساء العالم أثناء استقبالهم الرسمي في تركيا.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا بعد أقل من شهرين على زيارة أردوغان للسعودية والتي كانت في 28 أبريل الماضي، وهي أول زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية منذ سنوات.

قلادة الحسين بن علي.. تعرف إلى الوسام الذي منحه العاهل الأردني لمحمد بن سلمان أسوة بوالده

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

طلب سعودي من الملك الأردني بتجنب عبارة “النبي الهاشمي” في كلمته أمام قمة جدة الشهر المقبل!

الهدهد

قلادة الحسين بن علي.. تعرف إلى الوسام الذي منحه العاهل الأردني لمحمد بن سلمان أسوة بوالده

الهدهد

بعد زيارته لمصر.. ناشط سعودي يفضح محمد بن سلمان: “هذا ما فعله بأموالنا”

تقارير

زيارة محمد بن سلمان عمّان .. ماذا تريد السعودية والأردن منها!؟

الهدهد

“ابن سلمان “سيسدد فاتورة الانقلاب في الأردن ويحاول إخراج باسم عوض الله مقابل هذا المبلغ

الهدهد

قاضية تركية كبيرة اعترضت على نقل قضية “خاشقجي” للسعودية..هذا مصيرها!

الهدهد

كاتب سعودي مقرب من “ابن سلمان” يهاجم مصر ويصفها بـ”العالة” التي تستجدي هذا وذاك!

الهدهد

مصادر حكومية مصرية: محمد بن سلمان يسعى لمصالحة مصر مع تركيا والإخوان

الهدهد

تقرير يحذر “جوجل” من التواطؤ مع ابن سلمان عبر تنفيذ هذا المشروع بالمملكة ويضرب المثل بخاشقجي

تقارير

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

تقارير

هكذا تستخدم السعودية التطبيع مع إسرائيل ورقة مساومة لاستعادة علاقاتها مع واشنطن

الهدهد

محمد بن سلمان يفتح السعودية أمام المستثمرين الاسرائيليين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

طلب سعودي من الملك الأردني بتجنب عبارة “النبي الهاشمي” في كلمته أمام قمة جدة الشهر المقبل!

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة والشيخة “موزة” في سلطنة عمان (شاهد)

قراءة الفاتحة تكلف 1.3 مليون دينار في مدينة البصرة العراقية

تعليق مثير ومفاجىء لـ مبروك عطية بعد تصريحاته عن طالبة المنصورة.. هل أجبر على ذلك؟!

رونالدو في وصلة رقص مع ابنة عمه بعد تحطم سيارته الفارهة (فيديو)

شاهد رد فعل النواب الكويتيين المعتصمين بعد قرار حل مجلس الأمة

عقوبات صارمة بالجملة على نجوم الدوري المغربي لكرة القدم

حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة .. ما سبب القرارات المفاجئة التي أعلنها ولي عهد الكويت!؟

رفع صورة مفتي سلطنة عمان في أكبر ميادين غزة تقديراً لمواقفه المشرفة (شاهد)

منافسة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على موهبة فرنسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا