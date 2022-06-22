محامية جوني ديب تكشف أسراراً وصوراً نادرة لأول مرة.. ولهذا بكت ورقصت بالخفاء أثناء محاكمة آمبر هيرد!

وطن– خضعت محامية النجم جوني ديب، كاميل فاسكيز، لجلسة تصوير كسرت الصورة النمطية عنها، وذلك لصالح مجلة Hola التي خصتهم بلقاء حصري.

وفي غضون أشهر، اجتاحت كاميل فاسكيز العالم، وجذبت جمهورًا قياسيًا.

ملكة الاستجواب

وأصبحت المحامية من أصل إسباني، والتي أطلق عليها لقب “ملكة الاستجواب” ، عضوًا حيويًا في فريق التقاضي الذي أنهى المحاكمة بحكم هيئة محلفين لصالح ديب.

بحسب مجلة “هولا”، فإن أفضل طريقة لوصف كاميل، هي أنها دائمًا مبتسمة ومليئة بالحياة ولطيفة وذكية وقريبة من عائلتها ومتحمسة لعملها.

عندما كانت شابة، عرفت كاميل أن هدفها المهني هو تمثيل الناس والدفاع عنهم. لذلك، تابعت تعليمها العالي في جامعة جنوب كاليفورنيا حيث تخرجت بامتياز.

بعد حصولها على بكالوريوس الآداب في علوم الاتصال والعلوم السياسية ، أكملت درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق الجنوبية الغربية.

أول امرأة كرئيسة دولة

لقد استحوذت فاسكيز على قلوب واحترام معجبي جوني ديب، لدرجة أنهم طالبوا بأن تكون أول امرأة كرئيسة دولة.

اليوم، تعد المحامية المشهورة عالميًا من بين أكثر المحترفين الذين يتم البحث عنهم على جوجل.

أيقظت حياة كاميل الخاصة بشكل استثنائي اهتمام المعجبين برغبتها في معرفة المزيد. بما في ذلك كيف قابلت عميلها القديم ديب ، وتربيتها في منزل من أصل إسباني ، وعائلتها ، ومسيرتها المهنية.

وكيف أصبحت ابنة أبوين مهاجرين من كوبا وكولومبيا منارة الأمل للمهنيين الطموحين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؟

وقابلت مجلة “هولا” والدة محامية جوني ديب، ماريليا فاسكيز والتي اعترفت بأنها فخورة للغاية بابنتها وتحدثت عن أهمية الأسرة بالنسبة لكاميل.

تجربة سريالية ساحقة

وحول تعاملها مع الشهرة والأضواء، قالت كاميل: “لقد كانت تجربة سريالية وساحقة. وشيء لم أكن مستعدة له. كنت أقوم بعملي للتو. كان لدي شعور بأنه بسبب العميل وطبيعة القضية ، فإنها ستتحول نوعًا ما إلى شيء أكبر من نفسها ، لكن الاهتمام بالفريق القانوني – على وجه التحديد – كان مثيرًا للاهتمام”.

وحول حياتها قبل الشهرة، أجابت كاميل: “كنت مجرد محامية مجتهدة. ولحسن الحظ ، كنت محاطة بفريق قانوني رائع من معظمهم دون سن الأربعين. لذلك أصبحنا قريبين. نحن أصدقاء حميمون جدا”.

وتابعت: “كانت حياتي مفعمة بالحيوية للغاية. لكني ركزت أيضًا على العمل والأشخاص الذين تشرفت بالعمل معهم”.

وكشفت فاسكيز أن أول شخص اتصلت به بعد فوزها بقضية جوني، هو والدها، ثم شقيقتها وزوج شقيقتها وطفلهما.

وقالت: “لحظة النطق بالحكم، كنا متوترين، فقمنا بالرقص للتخلص من جميع المشاعر السلبية”.

دور والدي فاسكيز في نجاحها

وعن عائلتها، قالت فاسكيز: “والداي يقولون دائماً لنا، نحن لا نترك لكم الكثير ، لكننا نترك لكم تعليمكم. وهذا شيء لا يمكن لأحد أن يسلبه منكم.”.

وتابعت: “أعتقد أنهم لم يريدوا منا أبدًا الاعتماد على أي شخص. وهذه هي هديتهم لي ولأختي. أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد. أختي طبيبة ، وأنا محامية ، لذلك أنا ممتنة لهم إلى الأبد. إنهم أفضل آباء يمكن لأي شخص أن يطلبه”.

وحول هوايتها وقت فراغها، أجابت فاسكيز: “أحب أن أسافر. أحب تناول الطعام في مطاعم مختلفة ، وتجربة مطابخ مختلفة ، وقضاء الوقت مع أحبائي.”.

وأردفت: “لا شيء يجعلني أسعد من التواجد مع العائلة أو الأصدقاء لتناول وجبة جيدة وكأس من النبيذ. هذا ما أستمتع بفعله. أحب استضافة حفلات العشاء والتواجد حول الناس؛ أنا اجتماعية جدا. أعتقد أن هذا هو الجانب الأسباني مني”.

بكاء كاميل فاسكيز

وسردت محامية جوني ديب، موقفاً مؤثراً جعلها تبكي أثناء محاكمة آمبر هيرد. وقالت: “قابلت أخرجت ابنتها من المدرسة لمشاهدة المحاكمة. وخلال فترة الراحة أوقفتني وجعلتني أبكي”.

وتابعت: “قالت السيدة لي “لقد أخرجت ابنتي من المدرسة ، كان ذلك مهمًا بما يكفي لأنني أردتها أن تقابلك. ليس هناك قدوة من أصل إسباني لها لتتطلع إليها وقد كنت كذلك بالنسبة لها. لذا شكرًا لك”.

وختمت فاسكيز: “لقد تأثرت حقًا بذلك، ولا أعرف كيف حدث ذلك. كنت أقوم بعملي فقط “.