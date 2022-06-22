“كلنا تهاني”.. لبناني يكسر أضلاع زوجته بوحشية وتسجيل صوتي لطفلتها تقشعر له الأبدان (فيديو)

وطن- شهدت لبنان جريمة عنف جديدة ضد النساء، حين أقدم مواطن في بلدة سحمر، البقاع الغربي، على ضرب زوجته بشكل مميت، حتى كادت تفقد حياتها.

“بابا قتلها”

وذكرت صحيفة “الديار” اللبنانية، أن الزوجة تهاني محمد حرب (29 عاماً)، تعرضت لاعتداء وضرب وحشي من قبل زوجها.

ونشر شقيق تهاني، تسجيلاً صوتياً لابنة الضحية، وهي تستنجد به لإنقاذ والدتها.

وقالت الطفلة في التسجيل: ” تعا عجل ماما رح تموت.. بابا قتلها”.

يتيمة أب

وكتب شقيق تهاني: “قديش صعبة هالكلمات لما تطلع من طفلة صغيرة بعدها ما بتعرف شي بالحياة. قديش صعبة لما تعرف انو هالإم لي نضربت بنت يتيمة “.

وتابع: “قديش صعبة لما تعرف انها انضربت قدام أطفالها… قديش صعبة لما تعرف انو هالإم انداس على صدرها حتى اتكسرت ضلاعها”.

وأردف: “قديش صعبة لما تعرف انو ابن الحرام لي ضربها قعد ع جنب عم يأرغل بعد ما عمل عملتو..

الله ع كل ظالم… ورح يجيك يوم يا ابن الحرام تتحاسب ع كل شي عملتو “.

استئصال طحال

وتم نقل تهاني، وهي أم لطفلين سريعاً إلى مستشفى سحمر لإسعافها بعد إصابتها بنزيف حاد.

وأظهر التقرير الطبي الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن الطاقم الطبي في المستشفى اضطر إلى استئصال “الطّحال” من جسد الضحية.

وذكر مقربون من تهاني، أن الزوج وبعد أن ضربها وتركها مرمية تنزف، شرع بتدخين النرجيلة. وهو ما أكده شقيقها في منشوره.

كلنا تهاني

وتصدر وسم “كلنا تهاني”، التريند في لبنان، والذي دشنته نساء سحمر، مطالبات بوقف العنف ضد المرأة.

وجاء في التعليقات: ” كم مرة يجب أن تعنّف نساء؟ كم مرّة يجب أن تقتل نساء حتى تتعدّل القوانين المجحفة في لبنان؟”.

وكتبت أخرى: “كرمال تهاني. وكل اللي عم يتعرضو للعنف متلها. وساكتين خوفًا من المجتمع المتخلّف اللي عايشين فيه. تهاني اللي صبرت وضحت كرمال ولادها المجرم لازم يتحاسب بأبشع العقوبات اللي بتليق ببشاعة فعلتو”.

ورفعت عائلة الزوجة دعوى قضائية بحق الزوج، في حين أكدت قريب تهاني أنه هرب وأن أحد الأفراد في البلدة يساعده كي لا يظهر علنًا ولا يطاله القضاء.