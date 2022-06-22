قلادة الحسين بن علي.. تعرف إلى الوسام الذي منحه العاهل الأردني لمحمد بن سلمان أسوة بوالده

وطن – جذبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمملكة الأردن الأنظار في ظل التطورات الإقليمية، في وقت منحه العاهل الأردني عبد الله الثاني قلادة الحسين بن علي.

ومنح ملك الأردن، قلادة الحسين بن علي، لولي العهد السعودي، وذلك في ختام المباحثات التي أجريت في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

جلالة ملك #الأردن يقدم لسمو #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/k0X2G3EQmX — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 21, 2022

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، شملت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها.

جلالة ملك #الأردن يقدم لسمو #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/k0X2G3EQmX — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 21, 2022

وقلادة الحسين بن علي تعتبر أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، وكان الملك عبد الله الثاني، قد منحها في 2017، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جلالة ملك #الأردن يقدم لسمو #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/k0X2G3EQmX — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 21, 2022

وقلادة الحسين بن علي تنسب إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي، هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ودشن هذه القلادة، الملك عبد الله الأول بن الحسين في 22 يونيو 1949، وكان الهدف من ذلك منح الوسام للعاملين المستحقين في المجالات الخيرية المجزية، وقادة وزعماء الدول الأجنبية.

وهذا الوسام عبارة عن طوق مصنوع من سلسلة مزدوجة من الذهب والمينا، بها إطار معدني بداخله قلادة بيضاوية الشكل.

ويتضمن الوسام أيضًا 16 زهرة على شكل وردة، وبين الزهرات 16 نجمة سباعية، ويبلغ وزن الذهب الإجمالي 454 جرامًا، والسلسلة مكونة من حلقات بيضاوية الشكل.

ويبلغ قطر كل وردة بالسلسلة 34 مليمترًا وسمك 0.8 مليمتر، وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بني ومصقول من الوجهين.

زيارة سمو #ولي_العهد للأردن ولقائه بجلالة ملك #الأردن امتداد لعلاقات تاريخية وثيقية وتعزيز لتعاون ثنائي وتنسيق لعمل مشترك يجمع البلدين الشقيقين.#محمد_بن_سلمان_في_الأردن pic.twitter.com/AaGDOD65ZZ — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 21, 2022

وتحتوي كل زهرة على 7 ماسات صغيرة، بمجموع 112 حجر ماس على الإطار، بوزن إجمالي 7,8 قيراط، والقاعدة الأساسية مرصعة بـ20 ماسة صغيرة.

وتتضمن القلادة وشاحًا عبارة عن شريط حريري خمري اللون بطول 155 سنتيمترًا، وعرض 10 سنتيمترات، ويزيَّن الوشاح برصيعتين ذهبيتين، كل منها بيضاوية الشكل بطول 6 سنتيمترات وعرض 4 سنتيمترات مروسة بالتاج الملكي.

وتحمل القلادة في وسطها اسم الملك عبد الله بن الحسين منقوشًا بالذهب على حجر كريم خمري اللون ومستدير في وسط الرصيعة، تحفُّ به شعاعات ذهبية تتناسب وشكل الرصيعة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية #السعودية قلادة الحسين بن علي تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين #الأردن pic.twitter.com/DscBJDBl3z — RHC (@RHCJO) June 21, 2022

ورغم أن علاقات السعودية مع جيرانها الإقليميين الآخرين تكاد تكون خالية من العيوب، لكن زيارة الأردن تشهد تناول عدد من القضايا التي تسببت في توترات بين الملكيتين العربيتين.

ومن بين أسباب التوتر بين البلدين الصراع على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والصلات السعودية المزعومة بمحاولة الانقلاب التي كادت أن تزعزع استقرار الأردن العام الماضي.

في الوقت نفسه ، تحرص الحكومة الأردنية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يهدد التضخم المتصاعد بإحداث فوضى في المملكة.

كانت آخر منحة قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن قبل أربع سنوات في أبريل 2018 ، عندما تلقت الخزانة الأردنية 50 مليون دولار.

كانت المملكة العربية السعودية قد التزمت سابقًا بدعم الأردن على مدى خمس سنوات لتصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، على أن يتم تقديمها سنويًا على أقساط قدرها 50 مليون دولار.

تأمل عمان في إقناع السعوديين بتقديم مزيد من المساعدات المالية للمساعدة في جهود “التحديث” المقترحة التي تستهدف اقتصاد المملكة. يُقال إن تكلفة الخطة تبلغ 4 مليارات دولار سنويًا لمدة 10 سنوات.