قرار جزائري وشيك ينذر بانتفاضة شعبية.. وتحذيرات من فنكوش تبون

وطن – شن وزير الصناعة الجزائري السابق عبد المجيد مناصرة، هجوما على الرئيس عبد المجيد تبون، محذرا من أن السلطات بصدد اتخاذ قرار ينذر باندلاع انتفاضة شعبية.

مناصرة – وهو سياسي جزائري بارز – قال خلال مقابلة مع “عربي 21“، إن أحدا لا يعرف شيئا عن مبادرة “لم الشمل” التي أطلقها تبون رغم مرور شهرين على إعلانها وأخشى من أن تكون “فنكوش سياسي”.

واعتبر الوزير السابق، أن عدم التعاطي مع المبادرة وعدم الحديث عنها بشكل موسع يهدد بفشلها.

في سياق متصل، كشف مناصرة أن الحكومة بصدد رفع الدعم الاجتماعي في خطوة قد تؤدي لاحقا إلى زيادة حجم الغضب الشعبي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن السلطات قد تستغل الظروف السياسية لتمرير مشروع رفع الدعم الذي يستهلك أموالا ضخمة وفاتورة عالية مع تسيير إداري رديء وفاسد، وفق قوله.