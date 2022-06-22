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قراءة الفاتحة تكلف 1.3 مليون دينار في مدينة البصرة العراقية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شركة النفط الوطنية watanserb.com
شركة النفط الوطنية

وطن- تداول نشطاء عراقيون وثيقة صادرة عن شركة النفط الوطنية، تتضمن طلباً بصرف 1.3 مليون دينار مقابل “قراءة الفاتحة” على روح أحد وجهاء محافظة #البصرة! وحصلت الموافقة رسمياً على صرف المبلغ.وجاء في الكتاب الموجه إلى رئيس شركة النفط الوطنية: “يرجى التفضل بالموافقة على صرف مبلغ 2،300،000 دينار عن قراءة الفاتحة للمغفور له المرحوم أبو شهاب أحد وجهاء محافظة البصرة والتي تمت بحضور سيادتكم”.
و”قراءة فاتحة” هومصطلح شعبي يطلق على مساعدة المعزين لأهل المتوفى بمبلغ مالي

وقوبل نشر الوثيقة بموجة من ردود الأفعال والتعليقات الغاضبة في وقت يواجه فيه العراق شبح الفقر والبطالة وينخر الفساد كياناته الاقتصادية والسياسية، وعلق صاحب حساب “مدني حُر” : “أغلى قراءة سورة الفاتحة في التاريخ الإسلامي!! واستدرك بنبرة تساؤل: “بلد منهوب …وين النزاهة”.

وقال “طارق الحسان,” بنبرة تندر متوجهاً بالكلام إلى مدير عام النفط الوطنية: “خليه يعطيني مليون ونص أسوي ختمة والدعاء والزيارة والصلاة بالإنابة وقضاء الصوم بلكي تطلع بيهن سيارة وبيت”.

وتساءل “جاسم الشمري” عن حقيقة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل هل هي صحيحة أم مزورة، وأضاف:”هل وصلنا إلى هذا الحدّ من التلاعب بالمال العام؟.

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وفي السياق ذاته علق “احمد الشابندر” على الوثيقة: “إذا الوثيقة صحيحة فهي فن من فنون النهب”.

وعقب “ولاء حميد “: “مدير عام النفط الوطنية رايح يقرأ فاتحة بالبصرة لـ ( أبو شهاب ) وواجب الفاتحة 2.300000 مليونين وثلاثمية ألف دينار ويطالب الدائرة بالتفضل بصرفه.
واستدرك: “صاحبكم رايح يقرأ فاتحة لو فاتح ميز بميرديان ولك حتئ القرآن من نزل على الرسول ص ماكلف هيجي مبلغ “.

وبدوره علق الدكتور “سالم الدليمي “: “بلد تصنيف..مدير شركة نفط البصرة يقرأ الفاتحة بمليونين وثلاثمائة ألف دينار.. على روح أبو شهاب”.
لوحة جدارية بـ 100 مليون دينار
وتذكر آخر حالة فساد مشابهة حين طبع الوقف السني قبل أربع سنوات سورة البقرة على لوحة جداريه صغيرة بتكلفة 100 مليون دينار.
وكان المحامي العراقي الراحل “طارق حرب” قد كشف في لقاء مع قناة inews عن صفقات فساد في شركة نفط العراق مؤكداً أن أحد المسؤولين سجل بناية شركة النفط الوطنية بالمنصور باسم زوجته وقيمتها 65 مليون دولار أي بحدود 100 مليار دينار عراقي

وحُكم المسؤول المتورط -الذي لم يذكر اسمه- بتهمة الكسب غير المشروع وأداء 16 مليون ونصف لخزينة الدولة.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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