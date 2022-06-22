قراءة الفاتحة تكلف 1.3 مليون دينار في مدينة البصرة العراقية

وطن- تداول نشطاء عراقيون وثيقة صادرة عن شركة النفط الوطنية، تتضمن طلباً بصرف 1.3 مليون دينار مقابل “قراءة الفاتحة” على روح أحد وجهاء محافظة #البصرة! وحصلت الموافقة رسمياً على صرف المبلغ.وجاء في الكتاب الموجه إلى رئيس شركة النفط الوطنية: “يرجى التفضل بالموافقة على صرف مبلغ 2،300،000 دينار عن قراءة الفاتحة للمغفور له المرحوم أبو شهاب أحد وجهاء محافظة البصرة والتي تمت بحضور سيادتكم”.

و”قراءة فاتحة” هومصطلح شعبي يطلق على مساعدة المعزين لأهل المتوفى بمبلغ مالي

كتاب #رسمي لقراءة سورة الفاتحة في محافظة البصرة بسعر تجاوز المليونين دينار !! pic.twitter.com/ehIdM57tEG — محمد كياره مدينة الثورة. (@qys02172526) June 22, 2022

وقوبل نشر الوثيقة بموجة من ردود الأفعال والتعليقات الغاضبة في وقت يواجه فيه العراق شبح الفقر والبطالة وينخر الفساد كياناته الاقتصادية والسياسية، وعلق صاحب حساب “مدني حُر” : “أغلى قراءة سورة الفاتحة في التاريخ الإسلامي!! واستدرك بنبرة تساؤل: “بلد منهوب …وين النزاهة”.

⭕️ اغلى قراءة سورى الفاتحة بالتاريخ الاسلامي!! وثيقة مسربة من قسم العلاقات العامه في شركة نفط البصره تشير الى صرف مبلغ خيالي مقابل قراءة سورة الفاتحة !!! بلد منهوب …وين النزاهه؟؟؟ pic.twitter.com/MKKLBICsOs — ✪مدني حُر (@sos_22r) June 22, 2022

وقال “طارق الحسان,” بنبرة تندر متوجهاً بالكلام إلى مدير عام النفط الوطنية: “خليه يعطيني مليون ونص أسوي ختمة والدعاء والزيارة والصلاة بالإنابة وقضاء الصوم بلكي تطلع بيهن سيارة وبيت”.

شني هاي عمي اني اختم القرآن خلي ينطيني مليون ونص . استاذ احمد بلكي تسأل هذا المدير اشكد ينطي اسوي ختمة والدعاء والزيارة والصلاة بالإنابة وقضاء الصوم بلكي تطلع بيهن سيارة وبيت . — طارق الحسان,T (@oLE8vnAbfL1Z1dN) June 22, 2022

وتساءل “جاسم الشمري” عن حقيقة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل هل هي صحيحة أم مزورة، وأضاف:”هل وصلنا إلى هذا الحدّ من التلاعب بالمال العام؟.

مبلغ قراءة القاتحة! وثيقة متداولة بمواقع التواصل، صادرة من شركة النفط الوطنية، تتضمن طلباً بصرف 1.3 مليون دينار مقابل "قراءة الفاتحة" على روح أحد وجهاء محافظة #البصرة! هل هي صحيحة أم مزورة؟ وهل وصلنا إلى هذا الحدّ من التلاعب بالمال العام؟ pic.twitter.com/MKfuxXqWEv — جاسم الشمري (@dr_jasemj67) June 22, 2022

وفي السياق ذاته علق “احمد الشابندر” على الوثيقة: “إذا الوثيقة صحيحة فهي فن من فنون النهب”.

اذا صحيحة فهي فن من فنون النهب …. — احمد (الشابندر الاصلي) (@KfqBgfWTV0fSle2) June 22, 2022

وعقب “ولاء حميد “: “مدير عام النفط الوطنية رايح يقرأ فاتحة بالبصرة لـ ( أبو شهاب ) وواجب الفاتحة 2.300000 مليونين وثلاثمية ألف دينار ويطالب الدائرة بالتفضل بصرفه.

واستدرك: “صاحبكم رايح يقرأ فاتحة لو فاتح ميز بميرديان ولك حتئ القرآن من نزل على الرسول ص ماكلف هيجي مبلغ “.

مدير عام النفط الوطنية رايح يقرأ فاتحة بالبصرة لا ( ابو شهاب ) وواجب الفاتحة 2.300000 مليونين وتلثمية الف دينار ويطالب الدائرة بالتفضل بصرفه @MAKadhimi صاحبكم رايح يقرأ فاتحة لو فاتح ميز بميرديان ولك حتئ القرأن من نزل ع الرسول ص ماكلف هيجي مبلغ ……. pic.twitter.com/MALAm1qsz5 — walaahameed1971 (@walaahameed1971) June 22, 2022

وبدوره علق الدكتور “سالم الدليمي “: “بلد تصنيف..مدير شركة نفط البصرة يقرأ الفاتحة بمليونين وثلاثمائة ألف دينار.. على روح أبو شهاب”.

لوحة جدارية بـ 100 مليون دينار

وتذكر آخر حالة فساد مشابهة حين طبع الوقف السني قبل أربع سنوات سورة البقرة على لوحة جداريه صغيرة بتكلفة 100 مليون دينار.

وكان المحامي العراقي الراحل “طارق حرب” قد كشف في لقاء مع قناة inews عن صفقات فساد في شركة نفط العراق مؤكداً أن أحد المسؤولين سجل بناية شركة النفط الوطنية بالمنصور باسم زوجته وقيمتها 65 مليون دولار أي بحدود 100 مليار دينار عراقي

وحُكم المسؤول المتورط -الذي لم يذكر اسمه- بتهمة الكسب غير المشروع وأداء 16 مليون ونصف لخزينة الدولة.