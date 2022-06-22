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حياتنا

فوز العتيبي في القفص الذهبي مرة أخرى.. ومفاجأة حول هوية العريس! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فوز العتيبي في القفص الذهبي مرة أخرى.. ومفاجأة حول هوية العريس! (فيديو) watanserb.com
فوز العتيبي

وطن– تصدر اسم مشهورة التواصل الاجتماعي، فوز العتيبي، التريند في السعودية، بعدما تبين أنها عادت إلى زوجها أحمد موسى، عقب انفصال أشهر.

ونشرت فوز العتيبي، لقطات عبر “سناب شات” من حفل زفاف جديد أقامته. وارتدت فستان زفاف أبيض قصير. بينما ارتدى زوجها أحمد الموسى ثوب وبشت.

الحب ينتصر

وكتبت: “فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح. وثقوا دائماً أن الحب الصادق النقي ينتصر”.

كما شاركت لقطات للوحة مكتوب عليها: “الله لا يفرقنا”.

من جهته، نشر زوج فوز العتيبي لقطات عبر “سناب شات” من الزفاف: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة وأماً لأبنائي. جعله الله بداية خير لنا”.

وأوحى أحمد موسى في البداية من خلال كلامه أنه ارتبط بامرأة أخرى غير فوز العتيبي.

 

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ثم فاجأ أحمد الجمهور بنشر فيديو مع فوز وهي ترقص معه. وكتب: “هو أنا أقدر أفارق الأميرة العصفورة هذي، يا رب لا تحرمني منها”.

الزوجة الثانية

وتابع في فيديو ثاني: “هذي الزوجة الصالحة تزفني بزواجي الثاني منها”.

وكان أحمد الموسى قد نشر رسالة إحدى المتابعات التي نصحته بالعودة لفوز العتيبي ومحاولة إصلاح الأمر.

فوز العتيبي

وجاء في الرسالة: “أحمد ما دام أنت في الرياض ليه ما تحاول تصلح الأمر وتلعن الشيطان وتصلح الأمور بينكم؟”.

ليرد أحمد الموسى: “هذا أكتر طلب جالي من الرياض، أنا ما في شي ما سويته. وعلى رأي المثل اللي راح على كيفه وكيفه يوديه خليه على كيفه وكيفه يجيبه.. والحمد لله مرة مرتاح هذه الفترة.. الحمد لله اتعرفت على ناس كتير وصار لي أهل وإخوان ومن ناحية زيارة فهذا يشرفني أكيد”.

واعتبر البعض أن الموسى يوجه رسالة غير مباشرة لفوز العتيبي بأنها ستعود إليه مهما طال الوقت وأنه على ثقة من ذلك.

بيت الطاعة

وسبق أن قال الموسى في فيديو عبر “سناب شات”، إنه لا يمانع تنفيذ طلب فوز بالطلاق إذا تمسكت الأخيرة بالقرار، ملمحاً إلى لجوء إلى بيت الطاعة.

ودافع الموسى عن نفسه رداً على التعليقات التي تلقاها حول دفع مبلغ الـ 500 ألف ريال قيمة المؤخر وأن رفضه للطلاق يتعلق بهم.

فوز العتيبي

وأكد أنه سيسقط عن فوز العتيبي كافة حقوقها إذا تمسكت بالطلاق. ويشمل الأمر قيمة المؤخر الذي اشترطته عند عقد الزواج.

وأشار أحمد الموسى إلى أنه سيلجأ لهذا الأمر خاصة أن قرار الانفصال فردي منها هي فقط ولا رغبة له به وما زال متمسكاً بها.

وقال: “في ناس كتير يقولوا لي أدفع الـ 500 ألف، للمعلومية أنا ما زالت أريدها ترجع، لكن هذا الشيء من طرفها. ما أتوقع أحد يدفع لشخص ما يريده”. وتابع: “أصلاً العقد واضح وموجود بيت الطاعة، الحمد لله حكوماتنا حاطة بيت الطاعة، في حال المرأة ما تبي ترجع لزوجها يسقط عنها كل حقوقها وأتوقع الكل يعرف ذلك”.

فوز العتيبي

حرية فوز العتيبي

وأعلنت فوز انفصالها حين هاجمت الموسى وقالت إنه كان يحجم حريتها.

ووثقت فوز حضورها حفلاً لماجد المهندس، وعلقت: “هنا أول مرة أشوف ماجد المهندس قدامي. وكنت قبل الزواج وقبل حتى بعرف بعض الناس ومن بعد الزواج انحرمت أحضر حفلات ماجد وكاظم”.

وتابعت: “حتى أبوي وهو أبوي ما منعني عنهم. وكان مخليني على راحتي مع إن وقتها ما في بنات كثير يسافرون لحالهم علشان يحضرون حفلة غنائية. وبعد الزواج صار يمنعني أحضر حفلات ماجد وكاظم وجاستن ويجبرني أسمع عزفه الخايس ويغار من الفنانين”.

فوز العتيبي
وقالت فوز العتيبي تعقيباً على صورة أخرى لها في أثناء رحلة بحرية: “قبل الزواج كنت دايما أسافر مع صديقاتي بالأيام وننبسط. وبعد الزواج 24 ساعة معه”.

وتابعت: “لو أروح ساعة يدق مشتاق. وش هالشوق اللي ما يخلص. كنت أبي أتزوج علشان يهتم ويشتاق بس مو على طول وكل الوقت ما يمل وما يطفش مني”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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