عقوبات صارمة بالجملة على نجوم الدوري المغربي لكرة القدم

وطن – أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية)، الأربعاء، عقوبات قاسية بحق لاعبي وفرق الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت اللجنة التأديبية، توقف محسن متولي، لاعب فريق الرجاء الرياضي المغربي، لمباراتين قادمتين، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم. أي ما يعادل ألف دولار أمريكي، بعد طرده من مباراة الديربي المغربي أمام الوداد في منافسات الدوري الممتاز.

وكان لاعب الرجاء متولي، قد احتفل بطريقة غير أخلاقية بعد تسجيله الهدف الثاني في المباراة، داخل شباك غريمه التقليدي الوداد من ركلة جزاء. ليطرد على إثرها بالبطاقة الحمراء بعد إشهارها من قبل حكم اللقاء.

توقيف لاعب الوداد المغربي

كما وأقرت اللجنة، عقوبة الإيقاف على الكونغولي يوفيل تسومو، لاعب فريق الوداد البيضاوي، لمدة مباراتين قادمتين، مع دفع غرامة مالية تقدر ب5 آلاف درهم. أي ما يعادل 500 دولار أمريكي، بعد طرده من المباراة بالبطاقة الحمراء في مباراة القمة أمام منافسه الرجاء الرياضي.

توقيف محسن_متولي لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما بسبب حركته اللاأخلاقية في الديربي(الجامعة). pic.twitter.com/UZAxoikwzM — Radio Aswat (@aswatofficiel) June 21, 2022

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وأوقف كذلك المغربي كريم الولادي لاعب فريق مولودية وجدة لمباراتين مع وقف التنفيذ لمباراة واحدة، عقب تعرضه لحالة الطرد في اللقاء الذي جمع فريقه أمام بيوسفيه برشيد، والتي استنفذها في المواجهة الماضية أمام الدفاع الحسني الجديدي.

كما وأصدرت اللجنة التأديبية، عقوبة الإيقاف بحق سفيان سعدان، لاعب فريق يوسفيه برشيد لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة أمام مولودية وجدة. حيث استنفذها اللاعب في مواجهة أولمبيك خريبكة.

عقوبة المغرب الفاسي

وتواصلت فرض العقوبات، بتوقيق طارق مصطفى لبيب، مدرب فريق أولمبيك أسفي لمباراة واحدة بعد طرده من المباراة التي جمعت فريقه أمام المغرب الفاسي، والتي استفذها في المباراة أمام الجيش الملكي.

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كما وفرضت اللجنة الغرامة المالية بحق نادي المغرب الفاسي بقيمة 50 ألف درهم. أي 5 آلاف دولار أمريكي تقريباً، وأولمبيك أسفي ب30 ألف درهم أي ما يعادل 3 آلاف دولار.

الدوري المغربي

وكذلك مولودية جدة بنفس غرامة الأخير. بسبب استعمل الجماهير الألعاب النارية والشهب الاصطناعية في المباراة. كما وعاقب اللجنة بنفس الغرامات المالية نادي شباب المحمدية والوداد بسبب تجاوزات جماهيره.

ويتصدر فريق الوداد البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 56 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الوصيف الرجاء في المركز الثاني برصيد 53 نقطة حتى يومنا هذا.

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