الأربعاء, يونيو 22, 2022
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الهدهد

شاهد..بطولة شرطي عراقي انقض على شخص حاملا قنبلة يدوية وهدد بتفجير طفلته

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شرطي عراقي watanserb.com
شرطي عراقي

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بطولي لشرطة عراقي، انقض على أحد المواطنين يحمل قنبلة يدوية وهدد بتفجير عائلته وابنته الصغرى.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اظهر مقطع الفيديو الشرطي العراقي وهو جاثم على صدر المواطن ويمسك في القنبلة، حتى انتزعها منه، وفق ما أعلنت غرفة عمليات بغداد.

وقالت غرفة عمليات بغداد عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من احباط محاولة تفجير رمانة يدوية (هجومية) من قبل احد الاشخاص كان يحاول استهداف افراد عائلته”.

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وأضافت قائلة: ” جاء ذلك خلال استنجاد العائلة وتعاون المواطنين بالاخبار عن وجود مشاجرة عائلية داخل احد الافرع في منطقة المشتل وعلى الفور تم التوجه الى مكان الحادث وتبين وجود شخص يحمل رمانة يدوية (هجومية) يحاول الاضرار “بعائلته وابنته الصغرى”.

وأكدت أنه “وعلى الفور تم التدخل والقاء القبض على المتهم وسحب الرمانة منه بعد تأمينها وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.”

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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