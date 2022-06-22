شاهد..بطولة شرطي عراقي انقض على شخص حاملا قنبلة يدوية وهدد بتفجير طفلته

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بطولي لشرطة عراقي، انقض على أحد المواطنين يحمل قنبلة يدوية وهدد بتفجير عائلته وابنته الصغرى.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اظهر مقطع الفيديو الشرطي العراقي وهو جاثم على صدر المواطن ويمسك في القنبلة، حتى انتزعها منه، وفق ما أعلنت غرفة عمليات بغداد.

🔻متابعات || بالفديو موقف بطولي لضابط في الشرطة الاتحادية ينتزع قنبلة يدوية من يد شخص حاول تفجير عائلته في بغداد منطقة المشتل. شجتها العالم تسودنت pic.twitter.com/wM5xKX4kBH — هاشم الناصحي (@hashimalnasahi2) June 22, 2022

وقالت غرفة عمليات بغداد عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت من احباط محاولة تفجير رمانة يدوية (هجومية) من قبل احد الاشخاص كان يحاول استهداف افراد عائلته”.

وأضافت قائلة: ” جاء ذلك خلال استنجاد العائلة وتعاون المواطنين بالاخبار عن وجود مشاجرة عائلية داخل احد الافرع في منطقة المشتل وعلى الفور تم التوجه الى مكان الحادث وتبين وجود شخص يحمل رمانة يدوية (هجومية) يحاول الاضرار “بعائلته وابنته الصغرى”.

وأكدت أنه “وعلى الفور تم التدخل والقاء القبض على المتهم وسحب الرمانة منه بعد تأمينها وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.”

