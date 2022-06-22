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زلزال أفغانستان المدمر.. حصيلة مرعبة من القتلى والمنازل تتحول إلى أنقاض (صور وفيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
زلزال افغانستان watanserb.com
زلزال بكتيكا

وطن – سقط 280 قتيلا و500 جريح، إثر زلزال عنيف ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق أفغانستان.

وقالت الحكومة الأفغانية على لسان المتحدث باسمها بلال كريمي قوله: “لسوء الحظ، وقع زلزال عنيف في أربع مناطق في إقليم بكتيكا، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من مواطنينا وتدمير عشرات المنازل”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا أظهرت عددا من الجثث والمصابين وهي محمولة على نقالات، كما شوهدت بيوت مدمرة وتحولت إلى أنقاض في ولاية بكتيكا.

وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أعلنت أن الزلزال رُصِد كذلك في باكستان.

ووقع الزلزال على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرقي أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترًا.

وبحسب محمد نسيم حقاني رئيس هيئة إدارة الكوارث بأفغانستان. فقط سقط غالبية الضحايا في إقليم بكتيكا، بواقع أكثر من 100 قتيل وما يزيد عن 250 جريحًا.

كما تم الإبلاغ عن وفيات في إقليمي ننكرهار وخوست بحسب المسؤول المحلي.

وشعر بالهزة الزلزالية 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا، وفق مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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