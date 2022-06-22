بعد فيديو شهيدة الشرف .. اتهامات بين الحوثيين والتحالف بـ”اغتصاب يمنيات”

وطن – تبادل موالون لجماعة أنصار الله الحوثي، ومؤيدون للتحالف السعودي الإماراتي اتهامات بارتكاب كل طرف جرائم اغتصاب ضد الفتيات في اليمن.

فمن جانب، أحصى نشطاء يمنيون، عدد الجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي بعد واقعة الفيديو المؤلم لـ”شهيدة الشرف” التي ألقت بنفسها من حافلة في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب، ما أسفر عن وفاتها دفاعا عن نفسها من تعرضها للاغتصاب.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الفتاة وقد ألقت بنفسها، بسبب خوفها من تعرضها للاغتصاب بعدما اختطفها السائق وتحرش بها.

وبيّن الفيديو، الفتاة وهي تلقي بنفسها بينما كانت السيارة تسير بسرعة بدت متوسطة، فيما لم يتوقف السائق بعد قفزها.

كما شوهدت سيارة تسير في الاتجاه الآخر ولوحظ أنها لم تتوقف لمطالعة حال الفتاة ومحاولة إنقاذها.

وفاة بنت في مدينة يريم التابعة لمحافظة اب اليمنية بعدما القت بنفسها من باص في احد الطرق بسبب خوفها من أن يغتصبها السائق الذي قام باختطافها والتحرش بها .. pic.twitter.com/5jsS3Ok8CR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 21, 2022

غضب واسع بين النشطاء

أثارت الواقعة غضبا عارما بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” بسبب حالة عدم الأمان التي تعيشها الفتيات سواء في اليمن أو في بلدان عربية أخرى.

وقال “مُـعـاذ بن محمد”: “لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها شهيدة بإذن الله.. كل يوم نسمع خبر مفجع من الدول العربية ينتهك عروض بنات المسلمين نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به غيرنا”.

لا حولة ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها شهيدة بأذن الله

كل يوم نسمع خبر مفجع من الدول العربية ينتهك عروض بنات المسلمين نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به غيرنا. — مُـعـاذ بن محمد (@_moath_20) June 21, 2022

وكتبت “حصه”: “ماتت دون عرضها الحمدلله الله يرحمها حسبي الله عليه”.

ماتت دون عرضها الحمدلله الله يرحمها حسبي الله عليه — حصه (@hsos_mohmad) June 21, 2022

وتضامنت معها “آرتستيه”: “يا عمري يا رب اسكنها فسيح جنانك اللهم ارنا بالمجرم عجائب قدرتك”

ياعمري💔 يارب اسكنها فسيح جنانك 😭😭💔 اللهم ارنا بالمجرم عجائب قدرتك — آرتستيه💅🏼 (@SaraAlenizy3) June 22, 2022

وغرد حساب باسم “kara”: “لا حول ولا قوة إلا بالله معقوله ماتت من الطيحة (القفزة) زي ما يمكن قتلها”.

لاحول ولا قوة الا بالله معقوله ماتت من الطيحه ذي ما يمكن قتلها! — ٰ (@Kara_18_) June 21, 2022

وتفاعلت “sana”: “حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمها و ينتقم من السافل.”

حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمها و ينتقم من السافل — ‏ ‎ sana △̵̵ ‎△̵̵ (@sanacubbins) June 22, 2022

جرت هذه الواقعة في محافظة إب التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله “الحوثي”، وهي متهمة من خصومها بأنها تثير حالة من عدم الاستقرار الأمني في المناطق الخاضعة لها.

وتقول الحكومة الشرعية المعترف بها أمميا المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، إن محافظة إب على وجه التحديد تغرق في الفوضى والعنف والقتل وجرائم الاغتصاب والسطو المسلح بشكل يومي.

وبحسب إعلام محلي، فقد تم إحصاء أكثر من 17 جريمة قتل وإصابة خلال الأسبوع الماضي فقط.

بينما أظهر إحصاء آخر وقوع مئات الجرائم خلال شهر مايو الماضي، بواقع 559 جريمة، بينها 46 جريمة قتل وإصابة.

ومن بين هذه الجرائم، تم تسجيل 141 جريمة إيذاء عمدي خفيف، وجريمة حريق عمد، و36 جريمة تهديد، و91 جريمة إضرار بالمال.

اتهامات الحوثيين للتحالف

في المقابل، اتهم الحوثيون التحالف السعودي الإماراتي باغتصاب ست فتيات بمنطقتي الجوير والسويهرة في مديرية حيس.

ونظم أبناء محافظة الحديدة، وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة، شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الحوثيين عبيد سالم بن ضبيع، الذي أشاد بصمود أبناء الحديدة ومواقفهم وبطولاتهم في مواجهة ما وصفها بقوى العدوان والمرتزقة.

وعبر عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان باغتصاب ست نساء في حيس، وقال إنها تعد من أبشع الجرائم التي تحرمها الأديان السماوية وكافة القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

بدوره، أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة محمد حليصي، بشاعة الجريمة التي ارتكبها من وصفهم بـ”مرتزقة العدوان” بحق فتيات حيس، وتابع: “الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني”.

وتابع: “جرائم الاغتصاب دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية والأسلاف القبلية”.