الأربعاء, يونيو 22, 2022
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الهدهد

بعد فيديو شهيدة الشرف .. اتهامات بين الحوثيين والتحالف بـ”اغتصاب يمنيات”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com

وطن – تبادل موالون لجماعة أنصار الله الحوثي، ومؤيدون للتحالف السعودي الإماراتي اتهامات بارتكاب كل طرف جرائم اغتصاب ضد الفتيات في اليمن.

فمن جانب، أحصى نشطاء يمنيون، عدد الجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثي بعد واقعة الفيديو المؤلم لـ”شهيدة الشرف” التي ألقت بنفسها من حافلة في مدينة يريم التابعة لمحافظة إب، ما أسفر عن وفاتها دفاعا عن نفسها من تعرضها للاغتصاب.

مقطع الفيديو المتداول أظهر الفتاة وقد ألقت بنفسها، بسبب خوفها من تعرضها للاغتصاب بعدما اختطفها السائق وتحرش بها.

وبيّن الفيديو، الفتاة وهي تلقي بنفسها بينما كانت السيارة تسير بسرعة بدت متوسطة، فيما لم يتوقف السائق بعد قفزها.

كما شوهدت سيارة تسير في الاتجاه الآخر ولوحظ أنها لم تتوقف لمطالعة حال الفتاة ومحاولة إنقاذها.

غضب واسع بين النشطاء

أثارت الواقعة غضبا عارما بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” بسبب حالة عدم الأمان التي تعيشها الفتيات سواء في اليمن أو في بلدان عربية أخرى.

وقال “مُـعـاذ بن محمد”: “لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها شهيدة بإذن الله.. كل يوم نسمع خبر مفجع من الدول العربية ينتهك عروض بنات المسلمين نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به غيرنا”.

وكتبت “حصه”: “ماتت دون عرضها الحمدلله الله يرحمها حسبي الله عليه”.

وتضامنت معها “آرتستيه”: “يا عمري يا رب اسكنها فسيح جنانك اللهم ارنا بالمجرم عجائب قدرتك”

وغرد حساب باسم “kara”: “لا حول ولا قوة إلا بالله معقوله ماتت من الطيحة (القفزة) زي ما يمكن قتلها”.

وتفاعلت “sana”: “حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمها و ينتقم من السافل.”

جرت هذه الواقعة في محافظة إب التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله “الحوثي”، وهي متهمة من خصومها بأنها تثير حالة من عدم الاستقرار الأمني في المناطق الخاضعة لها.

وتقول الحكومة الشرعية المعترف بها أمميا المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، إن محافظة إب على وجه التحديد تغرق في الفوضى والعنف والقتل وجرائم الاغتصاب والسطو المسلح بشكل يومي.

وبحسب إعلام محلي، فقد تم إحصاء أكثر من 17 جريمة قتل وإصابة خلال الأسبوع الماضي فقط.

بينما أظهر إحصاء آخر وقوع مئات الجرائم خلال شهر مايو الماضي، بواقع 559 جريمة، بينها 46 جريمة قتل وإصابة.

ومن بين هذه الجرائم، تم تسجيل 141 جريمة إيذاء عمدي خفيف، وجريمة حريق عمد، و36 جريمة تهديد، و91 جريمة إضرار بالمال.

اتهامات الحوثيين للتحالف

في المقابل، اتهم الحوثيون التحالف السعودي الإماراتي باغتصاب ست فتيات بمنطقتي الجوير والسويهرة في مديرية حيس.

ونظم أبناء محافظة الحديدة، وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة، شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الحوثيين عبيد سالم بن ضبيع، الذي أشاد بصمود أبناء الحديدة ومواقفهم وبطولاتهم في مواجهة ما وصفها بقوى العدوان والمرتزقة.

وعبر عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان باغتصاب ست نساء في حيس، وقال إنها تعد من أبشع الجرائم التي تحرمها الأديان السماوية وكافة القوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

بدوره، أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري ووكيل المحافظة محمد حليصي، بشاعة الجريمة التي ارتكبها من وصفهم بـ”مرتزقة العدوان” بحق فتيات حيس، وتابع: “الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني”.

وتابع: “جرائم الاغتصاب دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية والأسلاف القبلية”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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