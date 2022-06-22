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الهدهد

العهد الجديد: محمد بن سلمان قرر تجميد مهام أمير عسير ويرفض مقابلته

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تجميد مهام أمير عسير watanserb.com
أمير عسير تركي بن طلال

وطن – زعم حساب “العهد الجديد“، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بتجميد مهام أمير منطقة عسير تركي بن طلال.

وقال الحساب في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “في قرار مفاجئ، محمد بن سلمان يصدر أمراً بتجميد مهام تركي بن طلال أمير أبها (عسير)، ويرفض مقابلته”.

و”العهد الجديد” حساب معروف أنه مقرب من غرف صناعة القرار في السعودية.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا القرار في المملكة، لكن “وطن” طالعت الحساب الرسمي لأمانة منطقة عسير عبر “تويتر”، وتبين أن الأمير يمارس مهامه بشكل طبيعي.

ونشر حساب الإمارة، صباح الأربعاء، أن أمير عسير حضر فعاليات دورة تطوير المهارات للمحافظين ورؤساء المراكز.

ولوحظ أن الحساب نشر صورة لبيان صادر عن الإمارة، تضمن تصريحات للأمير تركي، أكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه المحافظون ورؤساء المراكز في عسير، وضرورة إيقاف الازدواجية في تأدية المهام.

كما أن وكالة الأنباء السعودية نشرت قبل قليل، عبر موقعها الإلكتروني، خبر رعاية أمير عسير ورشة تطوير مهارات المحافظين ورؤساء المراكز.

الأمير “تركي” هو ابن الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويشغل منصب أمير عسير منذ عام 2018.

بينما يحمل تركي شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وهو خريج كلية “ساند هيرست” الحربية البريطانية، وحصل على رتبة عميد طيار في القوات المسلحة السعودية.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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