العهد الجديد: محمد بن سلمان قرر تجميد مهام أمير عسير ويرفض مقابلته

وطن – زعم حساب “العهد الجديد“، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بتجميد مهام أمير منطقة عسير تركي بن طلال.

وقال الحساب في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “في قرار مفاجئ، محمد بن سلمان يصدر أمراً بتجميد مهام تركي بن طلال أمير أبها (عسير)، ويرفض مقابلته”.

في قرار مفاجئ، محمد بن سلمان يصدر أمراً بتجميد مهام تركي بن طلال، أمير أبها، ويرفض مقابلته، ويُكلّف وكيله للقيام بأعماله. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 21, 2022

و”العهد الجديد” حساب معروف أنه مقرب من غرف صناعة القرار في السعودية.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا القرار في المملكة، لكن “وطن” طالعت الحساب الرسمي لأمانة منطقة عسير عبر “تويتر”، وتبين أن الأمير يمارس مهامه بشكل طبيعي.

ونشر حساب الإمارة، صباح الأربعاء، أن أمير عسير حضر فعاليات دورة تطوير المهارات للمحافظين ورؤساء المراكز.

#فيديو || برعاية وحضور الأمير #تركي_بن_طلال : إمارة عسير تنظم دورة تطوير المهارات للمحافظين ورؤساء المراكز، استفاد منها 13 محافظًا، و 116 رئيس مركز وعدد من قيادات الصف الثاني وذلك على مدى يومين. pic.twitter.com/y9j1EM1SlM — إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 22, 2022

ولوحظ أن الحساب نشر صورة لبيان صادر عن الإمارة، تضمن تصريحات للأمير تركي، أكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه المحافظون ورؤساء المراكز في عسير، وضرورة إيقاف الازدواجية في تأدية المهام.

كما أن وكالة الأنباء السعودية نشرت قبل قليل، عبر موقعها الإلكتروني، خبر رعاية أمير عسير ورشة تطوير مهارات المحافظين ورؤساء المراكز.

سمو أمير منطقة عسير يرعى ورشة "تطوير مهارات المحافظين ورؤساء المراكز".https://t.co/P6Y3yTMkbp#واس_عام pic.twitter.com/Uoc8wBQrJb — واس العام (@SPAregions) June 22, 2022

الأمير “تركي” هو ابن الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، ويشغل منصب أمير عسير منذ عام 2018.

بينما يحمل تركي شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وهو خريج كلية “ساند هيرست” الحربية البريطانية، وحصل على رتبة عميد طيار في القوات المسلحة السعودية.

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