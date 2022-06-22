الأربعاء, يونيو 22, 2022
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الرئيس التنفيذي لكأس العالم في قطر ناصر الخاطر يتوقع رقما ضخما سيضيفه المونديال للاقتصاد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ناصر الخاطر watanserb.com
ناصر الخاطر

وطن- كشف ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقررة في قطر، إن بلاده تتوقع أن يضيف المونديال نحو 17 مليار دولار إلى اقتصادها، وهو ما يقل عن المبلغ الذي جرى تقديره في وقت سابق وهو 20 مليار دولار.

وأضاف الخاطر في تصريحات لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، الأربعاء أن قطر ستستقبل 1.2 مليون زائر وهو ما يدخل في إطار التوقعات السابقة باستقبال ما بين مليون و1.5 مليون زائر.

وأثيرت حالة من الجدل والانتقادات حول البطولة التي تحتضنها قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العمال المهاجرين، القادمين من دول فقيرة.

الانتقادات تتجاهل التطور في التشريعات

وقال الخاطر إن تلك الانتقادات تجاهلت التطور الذي أحرزته قطر، مشيرا إلى التشريعات التي تضمنت تحديد حد أدنى لأجور العمال وتحديد ساعات العمل.

كذلك ظهرت مخاوف بشأن احتمالات عدم كفاية أماكن الإقامة للجماهير المتوقع توجهها إلى قطر لحضور المونديال.

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استئجار سفن سياحية لاستخدامها كفنادق

ومن أجل تلبية الاحتياجات المتوقعة، استأجرت قطر سفينتين سياحيتين لاستخدامهما كفنادق عائمة لمشجعي كأس العالم، كما شجعت ملاك المنازل لتأجير تلك المنازل للزوار، ووضعت نظاما للرحلات يسهل على الجماهير الانتقالات عند الإقامة في الدول المجاورة.

وجرى تخصيص آلاف الغرف في الفنادق الفاخرة لمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ) واللاعبين، وقال الخاطر إن بلاده ستوفر المزيد للزوار.

وفي تصريحات أخرى أدلى بها لموقع “دوحة نيوز“، قال ناصر الخاطر، إن قطر لطالما كانت مركزًا رياضيًا إقليميًا يستضيف الأحداث الكبرى حتى قبل أن تفوز باستضافة البطولة في عام 2010.

وقال: “في عام 2006 ، استضفنا أول حدث كبير لنا ،” دورة الألعاب الآسيوية لعام 2006 “. منذ ذلك الحين ، استضفنا أكثر من 600 حدث دولي وإقليمي ، لذا إذا نظرنا إلى الرياضة ، أعني من الواضح أن كأس العالم هي الأكبر ولكنها تستضيف بطولة العالم لكرة اليد ، وتستضيف بطولة العالم لألعاب القوى IWF ، وتستضيف الفورمولا 1 الآن للسنوات العشر القادمة سنوات”.

قطر قوة إقليمية في مجال الرياضة

وتابع قائلا: “لطالما كانت قطر قوة إقليمية في مجال الرياضة وستظل كذلك” ، مشيرًا إلى أن الدولة الخليجية ستستمر في استضافة الأحداث الرياضية حتى بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار الخاطر إلى زيادة قيمة العلامة التجارية لقطر بالإضافة إلى أن تصبح وجهة سياحية كمؤشرات رئيسية لنجاح كأس العالم.

العلامة التجارية لقطر

وقال: “فيما يتعلق بعوائد كأس العالم، لا يوجد عائد مباشر، إنه عائد غير ملموس ، لذا فإن أول وأهم هو العلامة التجارية وقيمة العلامة التجارية وكذلك زيادة السياحة ، ومساعدة أصدقائنا في السياحة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم من حيث زيادة السياحة هنا في قطر”.

وأضاف:”حقًا يتعلق الأمر بزيادة قيمة العلامة التجارية لقطر وجعلها وجهة للسياحة هما المؤشران الرئيسيان لنجاح كأس العالم هنا في قطر.”

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المصدروكالة "بلومبرغ" للأنباء، موقع "دوحة نيوز"، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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