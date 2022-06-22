الأهلي والزمالك يحققان الفوز الثمين على غزل المحلة والبنك الأهلي (فيديو)

وطن – حقق فريقا الأهلي والزمالك الفوز الثمين على غزل المحلة والبنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ونجح فريق الأهلي من تحقيق النقاط الثلاثة الثمينة، بعد فوزه الصعب على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي 2-1 غزل المحلة | الجولة 22 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ Hardee's Arabia pic.twitter.com/zOd63LiT6J — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 23, 2022

وأحرز الأهلي المصري أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال12 عن طريق محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء، ليدرك فريق الخصم غزل المحلة هدف التعادل حميد ماو مكامي في الدقيقة ال58.

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كما وسجل محمد شريف هدف الفوز لصالح الأهلي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق غزل المحلة أحمد إل الشيخ في الدقيقة ال97، بالبطاقة الحمراء بعد إشهارها من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

محمد شريف يسجل هدفه السابع 7️⃣ ليتصدر قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم ⚽️ 🦅🔝 pic.twitter.com/YqVO4Plhf6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 22, 2022

كما وتفوق فريق الأهلي المصري على نظيره غزل المحلة، على صعيد التسديدات والاستحواذ. فقد وصلت عدد تسديداته إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 34%.

لقطات من فوز الأهلي على غزل المحلة 📸🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/IKPhgeajl9 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 22, 2022

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتمكن فريق الزمالك البيضاوي من تحقيق الفوز المهم على منافسه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أهداف مباراة البنك الأهلي 1-2 الزمالك | الجولة 22 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/XWhBRzxCow — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 23, 2022

وسجل هدفي الزمالك النجم التونسي المهاري سيف الدين الجزيري. في الدقيقة ال72 وال86، كما وأحرز منافسه البنك الأهلي الهدف الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال55 من توقيع عاصم صلاح من ركلة جزاء.

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ترتيب الدوري المصري

كما وتفوق فريق الزمالك بشكل واضح على نظيره البنك الأهلي، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الأخير إلى 19 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%. فيما وصلت عدد تسديدات البنك الأهلي إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 64%.

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. برصيد 48 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة. وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي حل في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

📊 جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهــاء الجولة الثانية والعشرون ⚽#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/uDr1Ei9pfv — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 22, 2022

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