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رياضة

الأهلي والزمالك يحققان الفوز الثمين على غزل المحلة والبنك الأهلي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي وغزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز watanserb.com
مباراة الأهلي وغزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز

وطن – حقق فريقا الأهلي والزمالك الفوز الثمين على غزل المحلة والبنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع ال22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

ونجح فريق الأهلي من تحقيق النقاط الثلاثة الثمينة، بعد فوزه الصعب على غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز.

وأحرز الأهلي المصري أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال12 عن طريق محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء، ليدرك فريق الخصم غزل المحلة هدف التعادل حميد ماو مكامي في الدقيقة ال58.

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كما وسجل محمد شريف هدف الفوز لصالح الأهلي في الدقيقة ال91 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق غزل المحلة أحمد إل الشيخ في الدقيقة ال97، بالبطاقة الحمراء بعد إشهارها من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما وتفوق فريق الأهلي المصري على نظيره غزل المحلة، على صعيد التسديدات والاستحواذ. فقد وصلت عدد تسديداته إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 66%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 34%.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي  

وتمكن فريق الزمالك البيضاوي من تحقيق الفوز المهم على منافسه البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الزمالك النجم التونسي المهاري سيف الدين الجزيري. في الدقيقة ال72 وال86، كما وأحرز منافسه البنك الأهلي الهدف الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال55 من توقيع عاصم صلاح من ركلة جزاء.

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ترتيب الدوري المصري 

كما وتفوق فريق الزمالك بشكل واضح على نظيره البنك الأهلي، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الأخير إلى 19 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%. فيما وصلت عدد تسديدات البنك الأهلي إلى 8 تسديدات والاستحواذ بنسبة 64%.

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. برصيد 48 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة. وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي حل في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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