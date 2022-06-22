ابراهيم الحمد .. سيرة ذاتية لـ”شبيح” سوري برتبة عقيد منشق في تركيا

وطن- بين ليلة وضحاها تحول العقيد المنشق “ابراهيم كريدي الحمد” من ضابط منشق مؤيد للثورة إلى “ضفدع” يروج لنظام الأسد، مما دفع ناشين إلى سحب الجنسية التركية التي نالها منذ سنوات، وذلك على خلفية منشورات له يهاجم فيها تركيا ويسخر من أردوغان.إضافة إلى معاداته للثورة السورية وتمجيده للأسد وجيشه القاتل.

إلى من يهمه الأمر و الأخص بالذكر إخواننا في الحكومة التركية إلقاء القبض على هذا الشبيح المدعو "العقيد إبراهيم الحمد" و رميه خارج الحدود التركية و سحب الجنسية منه على ما يبدو إشتاق إلى أسياده و إلى لعق الأحذية.

ملاحظة:

طبعًا المعلومات أنه مقيم في اسطنبول. pic.twitter.com/36YYWph1IW — ثـورة شـعب 2011 (@thawrat111) April 29, 2022

الحل الجذري للكارثة السورية

وكثّف العقيد المنشق من منشوراته التي استفزت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في إحداها إن “استعادة جميع أراضي الجمهورية السورية التي وقعت تحت سيطرة التنظيمات المسلحة تشكل خطوة متقدمة للحل الشامل والجذري للكارثة السورية”.

وطالب “الحمد” في تسجيل صوتي له “عجيان إدلب وريف حلب الشمالي”، -أي الجيش الحر-، بتسليم أسلحتهم للجيش السوري” وهم صاغرون لأنه أعد لهم نوعاً جديداً من الموت لا عهد لهم به”.

سيف لجز روس المتأسلمين

واعتبر “الحمد” نفسه أحد ثمار سياسة حافظ الأسد زاعماً أن حافظ الاسد “كان يحب الفقراء ويكره البرجوازيين”، ولولاه-حسب قوله- لما تعلم أبناء الفقراء ولكانوا مهمشين.

وفي منشور آخر وصف الحمد “بشار الاسد” صراحة بأنه “سيف سلّه الله لجز روس المتأسلمين التي أينعت وحان قطافها ولا لوم عليه” -حسب قوله- لأنه “نفذ أمر الله وإرادته وقد نصره”.

شبيحة الأسد “شهداء”

وطال مديح “الحمد” جيش النظام القاتل في سلسلة من المنشورات وفي إحداها طالب بتخصيص أسرة كل “شهيد” في الجيش العربي السوري براتب شهري يعادل 500 دولار وللمقعد 300 دولار لأنهم سبب بقاء سوريا “كوطن وكإنسان”.

كما طالب في منشور لاحق بمنح عائلات 500 ألف “شهيد” من الجيش العربي السوري بيوتاً مجانية ومحلات تجارية من الممتلكات المصادرة من “الإرهابيين” وذويهم.

استهزاء من أردوغان

وقال في منشور آخر إن تركيا “تخشى من تدهور اقتصادي رهيب وترى أنه لا منفذ لها إلا الأسد كي يعطيها حصة من كعكة إعمار سوريا”.

كما استهزأ من أردو غان في منشور يقول فيه “والله العظيم لولا (شوالات) الدولارات اللي جبناها معنا من سوريا كان تبهدلنا.. أي ضيوف وأي بطيخ”. واستدرك بسخرية: “أردوغان يرحم أبوك كف شرك عنا، تراها وصلت رؤوس خشومنا-(أنوفنا)”.

انقلاب دراماتيكي

وروى ناشط، فضّل عدم ذكر اسمه لـ”وطن” جانباً من سيرة “الحمد” المتذبذبة ما قبل الثورة وصولاً إلى تحوله الدراماتيكي وانقلابه عليها، إذ ينتمي لقرية “طويبة” التي تتبع إدارياً لناحية “الجوادية” منطقة “المالكية” محافظة الحسكة، ودرس في مدارسها حتى الثانوية ثم درس الحقوق وانتسب إلى كلية الشرطة بدمشق دورة 23 وتخرج برتبة ملازم أول، ثم فُرز لمعبر “باب الهوى”.

مهرّب ومرتش

وبدأ الحمد رحلة تلقي الرشاوى حتى وصلت به الدناءة -حسب محدثنا- إلى تهريب كل ما لا يخطر ببال أحد، مضيفاً أن “قصة تهريبه للأدوات الجنسية معروفة لجميع رفاقه وعناصر الشرطة”.

وأردف المصدر أن “الحمد” نُقل بعد ذلك إلى درعا وهناك فتح خطاً مع قائد الشرطة فيها لتقاسم الرشى من المجندين.

وكشف أن الحمد “امتلك مطعماً بحلب وعدة منازل وبعد 3 سنوات اختلف مع المحافظ المذكور على تقاسم الحصص فنُقل إلى شرطة نجدة دمشق، وكان على وشك التسريح إلا أنه تمكن من مقابلة وزير الداخلية حينها بسام عبد المجيد، وأقنعه بكذبه فنُقل إثرها إلى قسم شرطة اليرموك ثم إلى مديرية ناحية صوران إعزاز.

قصة انشقاقه عن النظام

وأضاف المصدر “تم تهديد الحمد بخطف ابنه ومصادرة عقاراته في حلب بعد تحريرها إن استمر في خدمته العسكرية، فانشق مرغماً بتاريخ 24/7/ 2012

وظهر الحمد حينها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسابيع من انشقاقه خلال وصوله إلى تركيا، وقام بترقية نفسه إلى رتبة عقيد، وتم ضمه إلى مجلس قوى الامن الداخلي الذي أُسس في 20/11/2012، وحاول الانتساب إلى قيادة شرطة حلب الحرة، فلم يُقبل نتيجة سمعته السيئة وتصرفاته غير المتزنة”.

مكر ودهاء

وسبق أن اتُهم “الحمد” بأنه طلب من العشائر العربية مبايعة “الدولة” أيام سيطرتها على مناطق واسعة من شرق سوريا، وكان من أكثر المناهضين للأحزاب في سوريا، ورد على هذه الاتهامات بمكر ودهاء مدعياً بأنه كان مخدوعاً بالتنظيم، وأنه كان مكرهاً عندما دعا لمبايعته واصفاً هذه الدعوى بأنها لأسباب تكتيكية ولأنه كان يمر بحواجزهم.

وحصل “الحمد” منذ أكثر من سنتين على الجنسية التركية وبات يضع علم تركيا على غلاف صفحته في “فيسبوك” رغم أنه دأب على شتمها واصفاً تركيا بـ”الأخونجية”. إضافة إلى صورة بشار الأسد للمفارقة.