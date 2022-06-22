الرئيسيةالهدهدإعتداء بالضرب على عمال سوريين في لبنان
الهدهد

إعتداء بالضرب على عمال سوريين في لبنان

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ضرب عمال سوريين watanserb.com
ضرب عمال سوريين

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشبان السوريين وهم يتعرضون لحفلة تعذيب في منطقة العاقورة اللبنانية بزعم اتهامهم بالسرقة.

وأفاد ناشطون أن الشبان عملوا لدى الشخص الذي يقوم بتعذيبهم في قطاف الفاكهة لأربعة أيام وعندما طالبوا بأجورهم قام بالإعتداء عليهم.

وأظهر الفيديو عدداً من الشبان ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 17 عاماً وهم عراة الصدر وتم وضع حبات بطاطا في أفواههم ثم ينهال عليهم شخص لا يرى في الفيديو بالضرب والسباب والشتائم.

وأفاد الناشط “أحمد خضر” لـ”وطن” أن الشبان كانوا يعملون لدى اللبناني “شربل طربية” من منطقة مجدل العاقورة بقضاء جبيل في قطاف الكرز وبتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ افترى صاحب المزرعة عليهم كي لا يدفع لهم أجورهم متهماً إياهم بالسرقة وأدعى أنه فقد مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية وساعة يد.

لبنانيون يعتدون على عمال سوريين بالهراوات أمام مرأى ومسمع المارة “فيديو”

تهديد بعد التعذيب

وتابع المصدر أن المذكور اتصل بعناصر مخابرات مفرزة قرطبة التابعة لمكتب مخابرات جبيل الذين حضروا على الفور.

وقاموا بضرب السوريين ضرباً مبرحاً وإذلالهم ووضع حبات من البطاطا في أفواههم إمعاناً في إذلالهم ونزع ملابسهم وقاموا بجلدهم بأسلاك كهربائية، وبدت آثار الضرب والتعذيب على أجسادهم.

وكشف محدثنا أن “شربل طربيه” بعد أن قام بتصوير المقطع أرسله لعدد من السورين وقال لهم حرفياً: “ودو هون لكل السوريين في المنطقة خليهون يشوفو شربل شوفيه يعمل”.

تعليق الأمن الداخلي

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية توضحاً بخصوص الحادثة أشارت فيه إلى أنه بتاريخ 20/6/2022 ادعى أحد الأشخاص أمام مخفر العقاورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة لبنانية وأضافت المديرية أنه بناء لإشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها بتاريخ اليوم وبعد تداول فديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمال على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناء لاشارة القضاء المختص وأخذا إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع إفادته بهذا الشأن.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تصريح عنصري للقائم بأعمال الحكومة اللبنانية “نجيب ميقاتي” طالب فيه بإخراج السوريين من لبنان، وإلا سيستخدم البلطجة والتشبيح على طريقته لإخراجهم –حسب قوله-

مقتل 25 لاجئاً من العمال السوريين بانقلاب حافلتهم في تركيا

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد..بطولة شرطي عراقي انقض على شخص حاملا قنبلة يدوية وهدد بتفجير طفلته

عزمي بشارة: تحويل “سعيد” و”بلعيد” النقاش حول الموقف من الانقلاب إلى دين الدولة أمر مدروس بعناية

إبراهيم سعدون.. تفاصيل جديدة تكشف كذب السفارة المغربية في أوكرانيا بشأن جنسيته (شاهد)

ياسمين صبري تركت أبو هشيمة لتكون بين نجوم عالميين في مدريد (شاهد)

فضيحة تدفع “نيكاراغوا” لطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

بعد الهجوم عليه.. وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة ينحني للعاصفة ويبرر! (شاهد)

أول تعليق من خطيبة “خاشقجي” على زيارة “ابن سلمان” لتركيا.. هذا ما أكدت عليه!

فوز العتيبي في القفص الذهبي مرة أخرى.. ومفاجأة حول هوية العريس! (فيديو)

نجم “إكس فاكتور” يُفجع بموت خطيبته يوم زفافهما! (صور)

نيرة أشرف.. قرار عاجل من النائب العام المصري بحق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا