إعتداء بالضرب على عمال سوريين في لبنان

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الشبان السوريين وهم يتعرضون لحفلة تعذيب في منطقة العاقورة اللبنانية بزعم اتهامهم بالسرقة.

وأفاد ناشطون أن الشبان عملوا لدى الشخص الذي يقوم بتعذيبهم في قطاف الفاكهة لأربعة أيام وعندما طالبوا بأجورهم قام بالإعتداء عليهم.

وأظهر الفيديو عدداً من الشبان ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 17 عاماً وهم عراة الصدر وتم وضع حبات بطاطا في أفواههم ثم ينهال عليهم شخص لا يرى في الفيديو بالضرب والسباب والشتائم.

وأفاد الناشط “أحمد خضر” لـ”وطن” أن الشبان كانوا يعملون لدى اللبناني “شربل طربية” من منطقة مجدل العاقورة بقضاء جبيل في قطاف الكرز وبتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ افترى صاحب المزرعة عليهم كي لا يدفع لهم أجورهم متهماً إياهم بالسرقة وأدعى أنه فقد مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية وساعة يد.

تهديد بعد التعذيب

وتابع المصدر أن المذكور اتصل بعناصر مخابرات مفرزة قرطبة التابعة لمكتب مخابرات جبيل الذين حضروا على الفور.

وقاموا بضرب السوريين ضرباً مبرحاً وإذلالهم ووضع حبات من البطاطا في أفواههم إمعاناً في إذلالهم ونزع ملابسهم وقاموا بجلدهم بأسلاك كهربائية، وبدت آثار الضرب والتعذيب على أجسادهم.

وكشف محدثنا أن “شربل طربيه” بعد أن قام بتصوير المقطع أرسله لعدد من السورين وقال لهم حرفياً: “ودو هون لكل السوريين في المنطقة خليهون يشوفو شربل شوفيه يعمل”.

تعليق الأمن الداخلي

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية توضحاً بخصوص الحادثة أشارت فيه إلى أنه بتاريخ 20/6/2022 ادعى أحد الأشخاص أمام مخفر العقاورة بأن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مئة مليون ليرة لبنانية وأضافت المديرية أنه بناء لإشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها بتاريخ اليوم وبعد تداول فديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمال على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناء لاشارة القضاء المختص وأخذا إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع إفادته بهذا الشأن.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تصريح عنصري للقائم بأعمال الحكومة اللبنانية “نجيب ميقاتي” طالب فيه بإخراج السوريين من لبنان، وإلا سيستخدم البلطجة والتشبيح على طريقته لإخراجهم –حسب قوله-