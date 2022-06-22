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أول تعليق من خطيبة “خاشقجي” على زيارة “ابن سلمان” لتركيا.. هذا ما أكدت عليه!

بواسطة
سالم حنفي
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خديجة جنكيز watanserb.com
خديجة جنكيز

وطن- تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتركيا، في أول زيارة له بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أكدت خديجة جنكيز على أن زيارته لتركيا لن تغير حقيقة أنه مسؤول عن الجريمة وأن الشرعية السياسية التي يتلقاها بزيارته اليومية لبلد ما لا تغير حقيقة أنه قاتل.

وقالت “جنكيز” في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أدعو الجميع للتفكير في نظام العدالة المشوه، وخاصة النظام العالمي، الذي يتركني وحدي في النضال من أجل العدالة من خلال إجباري على الإدلاء ببيان حول رؤساء الدول”.

وأضافت في تغريدة أخرى:” جمال لم يعد قصتي وحدي، هذا النضال من أجل العدالة ليس فقط كفاحي. نضال كل شخص حر ومفكر. إنه شخص قُتل ظلماً ، شخص ليس لديه حتى قبر. بغض النظر عن العلاقة الدبلوماسية هناك ، هذا لا يمكن أن يبرر الظلم والظلم.”

وتابعت قائلة:”نحن في صراع للوقوف وراء قيمنا الأخلاقية والإنسانية ، والدفاع عنها ، وتذكيرها لأولئك الذين نسوا، على الرغم من “النظام” ، ضد قادة البلدان الذين يتجاهلون قيمنا الإنسانية الأساسية.”

واختتمت قائلة:” يجب أن نواصل السعي لتحقيق العدالة حتى تفشل كل الجهود. في النهاية ، بصفتي شخصًا يؤمن بالعدالة الإلهية ، أعتقد أنه لن يبقى شيء غير حاسم.”

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” ابن سلمان ” يزور تركيا

ووصل ولي العهدالسعودي محمد بن سلمان إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة له منذ مقتل خاشقجي، في إطار جولة إقليمية شملت التوقف في مصر والأردن.

ومن المحتمل أن تخفف الزيارة من الحظر السعودي الذي دام ثلاث سنوات ونصف السنة على الصادرات التركية، ويشمل توقيع صفقات استثمارية.

يشار إلى أن العلاقات بين أنقرة والرياض قد ساءت بشكل كبير بعد جريمة القتل ، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية كجزء من سياسة إقليمية جديدة لتعزيز اقتصادها.

التقارب السعودي التركي

وفتح نقل قضية خاشقجي من القضاء التركي إلى القضاء السعودي في أبريل/ نيسان الماضي الطريق أمام تقارب بين تركيا والسعودية.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية أنه أصدر الأمر بقتل خاشقجي.

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مصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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