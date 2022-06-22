أول تعليق من خطيبة “خاشقجي” على زيارة “ابن سلمان” لتركيا.. هذا ما أكدت عليه!

وطن- تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتركيا، في أول زيارة له بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أكدت خديجة جنكيز على أن زيارته لتركيا لن تغير حقيقة أنه مسؤول عن الجريمة وأن الشرعية السياسية التي يتلقاها بزيارته اليومية لبلد ما لا تغير حقيقة أنه قاتل.

وقالت “جنكيز” في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أدعو الجميع للتفكير في نظام العدالة المشوه، وخاصة النظام العالمي، الذي يتركني وحدي في النضال من أجل العدالة من خلال إجباري على الإدلاء ببيان حول رؤساء الدول”.

Beni ülke başkanlarına dair açıklama yapmak zorunda bırakarak, adalet mücadelesinde yalnız bırakan başta dünya sistemi olmak üzere çarpık adalet sistemi üzerinde herkesi düşünmeye davet ediyorum. #CemalKaşıkçı — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 22, 2022

وأضافت في تغريدة أخرى:” جمال لم يعد قصتي وحدي، هذا النضال من أجل العدالة ليس فقط كفاحي. نضال كل شخص حر ومفكر. إنه شخص قُتل ظلماً ، شخص ليس لديه حتى قبر. بغض النظر عن العلاقة الدبلوماسية هناك ، هذا لا يمكن أن يبرر الظلم والظلم.”

Cemal artık benim hikayem değil,bu adalet mücadelesi sadece benim mücadelem değil.Her Özgür ve düşünen insanın mücadelesi.O Haksızca öldürülmüş biri,mezarı bile olmayan birisi.Hangi diplomatik ilişki olursa olsun bu haksızlığı ve adaletsizliği meşrulaştıramaz. #CemalKaşıkçı — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 22, 2022

وتابعت قائلة:”نحن في صراع للوقوف وراء قيمنا الأخلاقية والإنسانية ، والدفاع عنها ، وتذكيرها لأولئك الذين نسوا، على الرغم من “النظام” ، ضد قادة البلدان الذين يتجاهلون قيمنا الإنسانية الأساسية.”

En temel insani değerlerimizi hiçe sayan ülke liderleri karşısında, “sistem”e rağmen, sahip olduğumuz ahlaki ve insani değerlerin arkasında durmak, bunların savunuculuğunu yapmak, unutanlara hatırlatmak mücadelesi içindeyiz. #CemalKaşıkçı — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 22, 2022

واختتمت قائلة:” يجب أن نواصل السعي لتحقيق العدالة حتى تفشل كل الجهود. في النهاية ، بصفتي شخصًا يؤمن بالعدالة الإلهية ، أعتقد أنه لن يبقى شيء غير حاسم.”

Tüm çabaların hepsi sonuçsuz kalana kadar adalet aramaya devam etmek zorundayız. En nihayetinde ilahi adalete de inanan biri olarak hiç bir şeyin sonuçsuz kalmayacağına inanıyorum. #CemalKaşıkçı pic.twitter.com/6rHg0LwIds — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) June 22, 2022

” ابن سلمان ” يزور تركيا

ووصل ولي العهدالسعودي محمد بن سلمان إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة له منذ مقتل خاشقجي، في إطار جولة إقليمية شملت التوقف في مصر والأردن.

ومن المحتمل أن تخفف الزيارة من الحظر السعودي الذي دام ثلاث سنوات ونصف السنة على الصادرات التركية، ويشمل توقيع صفقات استثمارية.

يشار إلى أن العلاقات بين أنقرة والرياض قد ساءت بشكل كبير بعد جريمة القتل ، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية كجزء من سياسة إقليمية جديدة لتعزيز اقتصادها.

التقارب السعودي التركي

وفتح نقل قضية خاشقجي من القضاء التركي إلى القضاء السعودي في أبريل/ نيسان الماضي الطريق أمام تقارب بين تركيا والسعودية.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية أنه أصدر الأمر بقتل خاشقجي.