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أول تعليق سعودي رسمي على العثور على جثتي شقيقتين مقتولتين في أستراليا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
القنصلية السعودية العثور على جثتي شقيقتين في استراليا watanserb.com
الشقيقتان السعوديتان المقتولتان في سيدني

وطن – أصدرت القنصلية السعودية في سيدني، بيانا مقتضبا، أكدت فيه صحة المعلومات التي أثيرت عن وفاة سعوديتين في المدينة الأسترالية.

وقالت السفارة في بيان، أنها تلقت بلاغا من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني عن وفاة مواطنتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأضافت أنها تواصلت فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة.

وأشارت السفارة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.

وأوضحت أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة، مقدمة خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.

هربتا من السعودية بحثا عن الأمان

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد أعلنت العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما جنب غربي مدينة سيدني الاسترالية كانتا قد هربتا من السعودية بحثا عن الأمان.

وأضافت الصحيفة، أنه تم اكتشاف جثتا الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 23 و 24 عامًا ، وتعيشان في أسرة منفصلة في وحدتهما في الطابق الأول في كانتربري في 7 يونيو/حزيران الجاري من قبل ضباط أجروا فحصًا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

وذكرت الشرطة أن جثتي الشقيقتين كانتا هناك لبعض الوقت، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وبينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري للشقة، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهم على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

ووفق الصحيفة، فإن الشقيقتين فرتا من المملكة العربية السعودية عام 2017 عندما كانا يبلغان من العمر 18 و 19 عامًا ، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

التحقيق في مقتل شقيقتين سعوديتين في شقتهما بمدينة سيدني الاسترالية

وعملت الفتاتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

بينما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الشقيقتين لم تكونا على اتصال منتظم بأقاربهما في السعودية.

وكانت الأخت الكبرى قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019، وتم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه.

المصدروطن - رصد تويتر + ديلي ميل
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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