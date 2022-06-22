أول تعليق سعودي رسمي على العثور على جثتي شقيقتين مقتولتين في أستراليا

وطن – أصدرت القنصلية السعودية في سيدني، بيانا مقتضبا، أكدت فيه صحة المعلومات التي أثيرت عن وفاة سعوديتين في المدينة الأسترالية.

وقالت السفارة في بيان، أنها تلقت بلاغا من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني عن وفاة مواطنتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأضافت أنها تواصلت فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة.

قنصلية المملكة في أستراليا: وفاة مواطنتين في مقر سكنهما، والتحقيق جارٍ بشكل سريع لكشف أسباب الحادثة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 22, 2022

وأشارت السفارة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.

وأوضحت أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة، مقدمة خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.

هربتا من السعودية بحثا عن الأمان

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد أعلنت العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما جنب غربي مدينة سيدني الاسترالية كانتا قد هربتا من السعودية بحثا عن الأمان.

وأضافت الصحيفة، أنه تم اكتشاف جثتا الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 23 و 24 عامًا ، وتعيشان في أسرة منفصلة في وحدتهما في الطابق الأول في كانتربري في 7 يونيو/حزيران الجاري من قبل ضباط أجروا فحصًا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

وذكرت الشرطة أن جثتي الشقيقتين كانتا هناك لبعض الوقت، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وبينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري للشقة، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهم على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

ووفق الصحيفة، فإن الشقيقتين فرتا من المملكة العربية السعودية عام 2017 عندما كانا يبلغان من العمر 18 و 19 عامًا ، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

وعملت الفتاتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

بينما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الشقيقتين لم تكونا على اتصال منتظم بأقاربهما في السعودية.

وكانت الأخت الكبرى قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019، وتم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه.