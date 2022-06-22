أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة والشيخة “موزة” في سلطنة عمان (شاهد)

وطن- نشر الشيخ القطري، سحيم آل ثاني، صورا لوصول أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في زيارة خاصة وفق مغردين.

وقد أظهرت الصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.

كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

زيارة الأمير الوالد لسلطنة عمان pic.twitter.com/xwodQQRyYS — Suhaim A. Al Thani (@AlthaniSuhaim) June 22, 2022

وأكد مغردون عمانيون، بأن وصول الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة المسندة للسلطنة يأتي في إطار “زيارة خاصة”، لا تحمل أبعاد سياسية، معبرين عن ترحابهم بهم.

🔻#قطر صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة في زيارة خاصة لسلطنة #عُمان نورتوا السلطنة 🇴🇲🇶🇦 pic.twitter.com/3ewTOeckiK — Alialhasni 1984 (@1984Alialhasni) June 22, 2022

وعلق المغرد، عبدالله الرطيبي، على الصور قائلا:” اهلا به نحن الضيوف وانتم اهل الدار .. حلل اهلا ونزل سهلا”.

اهلا به نحن الضيوف وانتم اهل الدار .. حلل اهلا ونزل سهلا .. — عبدالله الرطيبي (@79db43eff0f44b7) June 22, 2022

وقالت المغردة العمانية، جمانة الفارسية:” أهلاً بصاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة، نورتوا السلطنة”.

أهلاً بصاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة، نورتوا السلطنة❤️ pic.twitter.com/mulitq9VoJ — جمانة الفارسية (@jumana099) June 22, 2022

وعلق حساب “واجهة عمان” الشهير على الزيارة بالقول:”الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني (الامير الوالد) و صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند يصلان السلطنة في زيارة خاصة لسلطنة عمان حللتم أهلا ونزلتم سهلا..اهلاً وسهلاً بضيوفنا الكرام”.

🔴 الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني (الامير الوالد) و صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند يصلان السلطنة في زيارة خاصة لسلطنة عمان حللتم أهلا ونزلتم سهلا 🇴🇲 🇶🇦 اهلاً وسهلاً بضيوفنا الكرام — واجهة عُمان🇴🇲 |Wajeht_Oman (@wajeht_oman) June 22, 2022

وقال حساب “سلطنة عمان”:”أنورت الدار بوجودكم ..الامير الوالد حمد بن خليفة ال ثاني حفظ الله في زيارة خاصة لسلطنة عمان ..يا مرحبا يا مرحبا مليون”.

#سلطنة_عمان أنورت الدار بوجودكم 🇴🇲 الامير الوالد حمد بن خليفة ال ثاني حفظ الله في زيارة خاصة لسلطنة عُمان 🇴🇲❤️🇶🇦 يا مرحبا يا مرحبا مليون pic.twitter.com/dwS4jYAOhG — سلطنة عُمان 🇴🇲 (@Oman_369a) June 22, 2022

يشار إلى ان آخر زيارة قام بها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسلطنة عمان، كانت في يناير/كانون الثاني 2020 للتعزية في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.