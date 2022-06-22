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أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة والشيخة “موزة” في سلطنة عمان (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة في زيارة سلطنة عمان watanserb.com
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة في زيارة سلطنة عمان

وطن- نشر الشيخ القطري، سحيم آل ثاني، صورا لوصول أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لسلطنة عمان، في زيارة خاصة وفق مغردين.

وقد أظهرت الصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، لحظة استقبال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مطار مسقط.

كما أظهرت الصور مرافقة الشيخة موزة المسند، زوجة “الأمير الوالد” له في رحلته.

وأكد مغردون عمانيون، بأن وصول الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة المسندة للسلطنة يأتي في إطار “زيارة خاصة”، لا تحمل أبعاد سياسية، معبرين عن ترحابهم بهم.

وعلق المغرد، عبدالله الرطيبي، على الصور قائلا:” اهلا به نحن الضيوف وانتم اهل الدار .. حلل اهلا ونزل سهلا”.

وقالت المغردة العمانية، جمانة الفارسية:” أهلاً بصاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة، نورتوا السلطنة”.

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وعلق حساب “واجهة عمان” الشهير على الزيارة بالقول:”الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني (الامير الوالد) و صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند يصلان السلطنة في زيارة خاصة لسلطنة عمان حللتم أهلا ونزلتم سهلا..اهلاً وسهلاً بضيوفنا الكرام”.

وقال حساب “سلطنة عمان”:”أنورت الدار بوجودكم ..الامير الوالد حمد بن خليفة ال ثاني حفظ الله في زيارة خاصة لسلطنة عمان ..يا مرحبا يا مرحبا مليون”.

يشار إلى ان آخر زيارة قام بها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسلطنة عمان، كانت في يناير/كانون الثاني 2020 للتعزية في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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