آمال ماهر تظهر بعد أنباء اختطافها واغتصابها وهكذا بدت! (شاهد)

وطن– حسمت الفنانة المصرية آمال ماهر، الشائعات المتداولة حول اختفاءها قسراً، وتعرضها للأذى بعد غيابها فترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

أجواء الصيف

ونشرت آمال ماهر صوراً عبر حسابها على “انستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس كاجوال، على أحد المدن الساحلية.

وارتدت آمال ماهر بنطال جينز مع تيشرت أخضر بدون أكمام، وتركت شعرها المموج على طبيعته دون تسريح. مستكملة إطلالتها بقبعة صيفية ونظارات شمسية.

وعلقت آمال على الصورة: “أجواء الصيف، اشتقت لكم جميعاً”.

وعبر الجمهور عن سعادته بعودة آمال. مؤكدين لها في تعليقاتهم أنهم شعروا بالقلق عليها بعد شائعات انقطاع وسائل الاتصال عنها. وعدم قدرة أهلها وأصدقائها التواصل معها بشكلٍ طبيعي.

اختطاف واغتصاب!

وكانت أساس الشائعة، حين تداول ناشطون منشوراً حول اختطاف مطربة مصرية واحتجازها بعد اغتصابها.

وذكر المنشور الغامض أن المطربة شبه متوفية، وخسرت 15 كيلو من وزنها. وتم اغتصابها عدة مرات، وأصيبت بتلف في الدماغ.

وتوقع العديد أن آمال هي المقصودة. وذلك لعدم ظهورها وابتعادها عن الغناء والإعلام منذ فترة.

لكن المطربة المصرية مروة نصر، أكدت أن هذا المنشور مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وأن آمال في منزلها وسط عائلتها.

ونشرت مروة نصر، صورة لزميلها عبر حسابها على “فيسبوك” وكتبت: “امال ماهر الحمدلله زى الفل وفي وسط أهلها وبخير وانشاء الله راجعه قريب اوى، آمال صوت مصر كل الى بيتقال اشاعات “.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

وفي العام الماضي، فاجأت المطربة المصرية جمهورها بقرار عدولها عن اعتزال الفن، كاشفة أسباب اتخاذها لقرار الابتعاد من الأساس قبلها بأسبوعين.

وكتبت آمال ماهر تغريدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر) قالت فيها: (جمهوري الحبيب. أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط).

وكشفت آمال سبب قرارها الاعتزال قائلة: (لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة. وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال).

جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبه وكانت قريبه الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسيه ودفعني لأتخاذ قرار الأعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي. — Amal Maher (@amalmaher) June 21, 2021

لكن الجمهور لا يزال يعتقد أن آمال تتعرض لتهديدات وضغوطات من رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وبناء عليها خرجت بهذا التصريح تحت الضغط.