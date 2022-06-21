“يتعرض للخيانة” .. شقيقة إبراهيم سعدون تهاجم حكومة المغرب: “يحتفلون بموته”!

وطن – قالت شقيقة إبراهيم سعدون، الشاب المغربي الذي تم أسره أثناء خدمته في الجيش الأوكراني، إنها تخشى أن تتخلى عنه حكومته ودعت المجتمع الدولي إلى “المطالبة بشقيقها”.

وأضافت إيمان سعدون في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” ترجمتها وطن: “أريد فقط لأي سلطة، أي شخص يرغب في المساعدة، أن يأتي ويساعد”. واصفة تركها في طي النسيان أثناء السعي للحصول على دعم الحكومة له.

كان السعدون واحدًا من ثلاثة رجال حكم عليهم بالإعدام من قبل وكلاء روس في شرق أوكرانيا في محاكمة صورية تهدف إلى محاكاة إدانة جنود روس بارتكاب جرائم حرب.

والاثنان الآخران هما البريطانيان ايدن اسلين وشون بينر.

وقالت وزيرة الخارجية، ليز تروس، إنها ستفعل “كل ما هو ضروري” لتأمين إطلاق سراحهم.

سعى المغرب إلى عدم انتقاد روسيا، العضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب غزوها لأوكرانيا.

بينما أدانت الدول الأوروبية الحرب إلى حد كبير، أصبحت الآراء المؤيدة لروسيا أكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

“يتعرض للخيانة”

قالت إيمان إن الصحافة المحلية والعديد من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي “احتفلوا” بعقوبة شقيقها.

وأضافت: “إنه يتعرض للخيانة فعلاً”. “عندما حصل على حكم الإعدام … الجميع تقريبًا، ربما يساعده 10 في المائة، لكن الغالبية يحتفلون بموته. إنهم يحتفلون بحقيقة إطلاق النار عليه. وهذا يؤذي قلبي لأنني لم أجد الدعم من مجتمعي.

وقالت: “الآن أناشد شخصًا ما ليأتي ويطالب بأخي لأنه لم تتم المطالبة به في بلده”.

التزمت الحكومة المغربية الصمت بشأن قضيته حتى الأسبوع الماضي عندما ألقت سفارتها في أوكرانيا بيانًا مقتضبًا بأن سعدون “أُلقي القبض عليه بينما كان يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، كعضو في الوحدة البحرية الأوكرانية”.

وقال البيان إنه “مسجون حاليا من قبل كيان لا تعترف به لا الأمم المتحدة ولا المغرب”.

ونشرت إيمان منشورات “بغيضة” على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد شاهدتها على الإنترنت بشأن شقيقها من حسابات في المغرب.

كتب أحد المستخدمين في سلسلة من التدوينات: “بصراحة ، يجب أن يُقتل ، هذا النوع ليس مغربيًا”. مستخدم آخر استخدم هاشتاغ “اقتلوا ابراهيم سعدون”.

وقد تلقى دعمًا أكبر في أوكرانيا، حيث وصف زملاؤه الطلاب سعدون بأنه طيب وفضولي، وعضو شعبي في مجتمع التكنو المحلي.

ورفع عدد من الأصدقاء الوعي تحت وسم #SaveBrahim ، بينما قالوا إنهم قلقون من أن اهتمام وسائل الإعلام ركز فقط على البريطانيين في قفص الاتهام.

انقاذ إبراهيم سعدون

وقالت إيمان: “أريد أن يكتب الناس عن حملة #SaveBrahim هذه من أجله”. “فقط أنقذوا إبراهيم لأنه لا يجب أن يُنسى … لولا أصدقائه، لما عرف معظم الناس عنه.”

وتابعت إيمان أنها ظلت على اتصال بإبراهيم عبر الإنترنت لكنها لم تره شخصيًا منذ عام 2017، قبل أن ينتقل إلى أوكرانيا ليصبح طالبًا في إحدى جامعات الفنون التطبيقية. كان حلم طفولته أن يصبح مهندس طيران. قالت: “لقد أحب كل ما يتعلق بالطائرات”.

وقال والده إن سعدون حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2020 بعد أن أنهى تدريبه العسكري من خلال جامعته.

ووصفت روسيا سعدون بأنه مرتزق لكنها لم تقدم أي دليل.

تم ارساله الى ماريوبول في نوفمبر 2021 كعضو في وحدة بحرية أوكرانية، وفقًا لأصدقاء ومسؤولين حكوميين، وتم القبض عليه في أبريل.

قالت إيمان إنها تعرفت على شقيقها الأصغر على الفور عندما شاهدت مقاطع فيديو له وهو يجري مقابلة مع صحفي روسي في السجن، وأن صوره خلف القضبان كانت تطاردها هي وعائلتها.

قالت إنها اتصلت بالسفارة المغربية المحلية لطلب المساعدة ، حيث قيل لها: “ماذا تريدني أن نفعل حيال ذلك؟”. وقدم مسؤولون آخرون ردا مماثلا.

وقالت: “إنهم يحاولون حرفياً وضعك في مأزق”، واصفةً سلسلة من الطلبات إلى وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى.

البريطانيان ايدن اسلين وشون بينر

قال مسؤولون بريطانيون إنهم يعملون من أجل إطلاق سراح أسلين وبينر، لكنهم لا يجرون مفاوضات مباشرة ويعملون من خلال الحكومة الأوكرانية.

قال دينيس بوشلين، زعيم المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية في دونيتسك ، إنه لا يرى “أي أساس” للعفو عن السجناء وإن التبادل “لا يُناقش حتى”.

وقال إن “لا بريطانيا ولا المغرب” أجريا اتصالات مباشرة لبحث مصير الأسرى. جمهورية دونيتسك الشعبية معترف بها من قبل عدد قليل فقط من الحكومات الدولية وينظر إليها على نطاق واسع على أنها دمية في يد موسكو.

قالت إيمان إنه إذا كان ذلك سينقذ حياة شقيقها، فإنها ستكون على استعداد لتحل محله.