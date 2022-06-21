نور الدين الطبوبي يكشف عن مخططات لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر

وطن- شن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، هجوما شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، متهما إياها بقيادة حملات تستهدف الاتحاد.

وقال “الطبوبي” خلال افتتاح مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان إن الحمالات تستهدف القناعاتـ مشددا على أن شبكات التواصل الاجتماعي هدمت بلدان وأثرت بشكل جذري على الشعوب من اجل قيادتها في اتجاهات محددة خدمة لأجندات أصحابها والمتحكمين فيها.

الهدف الجزائر

كما بين “الطبوبي” بحسب ما نقلته صحيفة “الشعب نيوز” المتحدثة باسم الاتحادـ أن الحملات في شبكات التواصل الاجتماعي تدار بروبوتات الكترونية وتقاد من جهات صهيونية ومخابرات أجنبية لأهداف جيوسياسية ولعبة محاور إقليمية تهدف الى اخضاع تونس للتطبيع من أجل محاصرة الجزائر.

الجزائر حجر عثرة في طريق التطبيع التونسي مع إسرائيل

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” قد كشفت الأسبوع الماضي أنباء عن “محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن تقارب تطبيعي محتمل”.

ووفق تلك الأنباء، “تواجه الخطوة صعوبات من المعارضة التونسية وأيضا من الجزائر التي تحاول إفشالها”، فيما لم تعلق الجزائر فورا على ذلك.

ولم يصدر تعليق رسمي بخصوص هذه الأنباء من إسرائيل، التي طبعت في عام 2020، علاقاتها مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، برعاية أمريكية.

الخارجية التونسية تنفي التطبيع

من جانبها، نفت تونس، الخميس، وجود أي محادثات دبلوماسية مع وإسرائيل، معتبرةً الأنباء المتداولة بشأن ذلك “إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تنفي “نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس”.

وأضافت أن تلك “المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم”.

وأردفت: “تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وستظل رسميا وشعبيا (..) سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.