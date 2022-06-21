مُسن يلمس دنيا بطمة من منطقة حساسة أمام الجميع على المسرح ورد فعلها غريب (فيديو)

وطن- تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى موقف محرج أثناء إحياءها حفلة خاصة في مكان مغلق.

لمسة خادشة للحياء

وكانت دنيا بطمة تؤدي إحدى أغنياتها باللهجة المغربية، فتفاجأت برجل ستيني يقترب منها على المسرح. ويطلب منها التقاط صورة.

ووافقت دنيا بطمة على طلب المعجب، لكنها شعرت بالصدمة حين قام بوضع يده على مؤخرتها، ولمسها بطريقة خادشة للحياء.

وأمسكت الفنانة المغربية يد المعجب، وأبعدتها عنها بالقوة، دون أن تنهر المعجب.

التحرش بإليسا

وأثار الموقف جدلاً بين المتابعين، ما بين من ألقى باللوم على بطمة، بسبب جرأة ملابسها. وآخرون انتقدوا سلبية رد فعلها. ورأوا أنه كان يجب أن تنهره وترفع صوتها وتتخذ موقفاً صارماً كأن توقف الحفل.

وأعاد الموقف للأذهان، ما حدث للفنانة اللبنانية إليسا أثناء إحياءها حفلاً في مدينة سان دييغو العام الماضي.

حيث قام رجل مسن بالاقتراب ومحاولة لمس إليسا على المسرح أمام الجميع.

وقام الرجل بمد يده مرة أخرى محاولاً لمس الفنانة اللبنانية. لكنها أشارت له بيدها بالرفض، واستكملت وصلتها الغنائية.

وأثنى المتابعون على تصرف ملكة الإحساس.

وجه محدد منتفخ

هذا ولا تزال دنيا بطمة، تدهش جمهورها يومياً بتغيير ملامحها باستمرار بعمليات التجميل.

وظهرت الفنانة مؤخراً في جلسة تصوير نشرتها عبر “انستجرام”، وهي بشكل مختلف تماماً.

وظهرت دنيا وهي ترتدي قفطاناَ مغربيا باللون الموف البارد، ومزركشاً باللون الذهبي.

واختارت الفنانة ماكياج ثقيل للإطلالة، مركزة على ماكياج العيون بوضع الظلال بألوان غامقة.

وأبرزت بطمة الكنتور بشكل ظاهر مما أعطاها مظهر وجه محدد منتفخ من ناحية الخدين.

وواجهت الفنانة من جديد اتهامات بالخضوع لعمليات تجميل، وبدأ الجمهور في التعليقات ينشر صور دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.

بينما اتهمها جزء آخر منهم بالمبالغة في استخدام برنامج تعديل الصور “الفوتوشوب”.

على الصعيد الفني، كانت دنيا طرحت بداية العام 2022، فيديو كليب “المارياج”، كلمات والحان: نبيل الحوري، توزيع ميكس ماستر: اشرف بنصفية، واخراج زوجها رجل الأعمال البحريني: محمد الترك.