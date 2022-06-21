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مدينة عراقية عمرها 3400 عام تخرج من تحت الماء بعد جفاف شديد .. شاهد ماذا عثروا فيها

عانت (زاخيكو) من زلزال حوالي عام 1350 قبل الميلاد

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زاخيكو مدينة عراقية عمرها 3400 عام تخرج من تحت الماء بعد جفاف شديد watanserb.com
مدينة (زاخيكو) تعود إلى العصر البرونزي

وطن – ظهرت مدينة مترامية الأطراف عمرها 3400 عام في العراق بعد انخفاض منسوب مياه خزان الموصل بسرعة بسبب الجفاف الشديد.

زاخيكو مدينة عراقية عمرها 3400 عام
زاخيكو مدينة عراقية عمرها 3400 عام

قام علماء الآثار الأكراد والألمان بالتنقيب، على طول نهر دجلة في إقليم كردستان شمال العراق، في يناير وفبراير.

كان المشروع بالشراكة مع مديرية الآثار والتراث في دهوك للحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة للأجيال القادمة.

يُعتقد أن الموقع الأثري (كيمون) هو مدينة (زاخيكو) التي تعود إلى العصر البرونزي، وهي مركز رئيسي لإمبراطورية ميتاني التي سادت من 1550 إلى 1350 قبل الميلاد.بحسب CNN

امتدت أراضي المملكة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شمال العراق، بحسب إيفانا بولجيز، الأستاذة المبتدئة في قسم آثار وآثار الشرق القريب في جامعة فرايبورغ في بريسغاو بألمانيا، وأحد مديري المشروع.

سباق ضد الزمن

وغرقت (زاخيكو) تحت الماء بعد أن بنت الحكومة العراقية سد الموصل في الثمانينيات.

بعد أن علمت “بولجيز” أن المدينة قد عاودت الظهور، سارع فريقها إلى حفر الموقع لأنه لم يكن معروفًا متى سيرتفع منسوب المياه مرة أخرى.

“بسبب ضغط الوقت الهائل، حفرنا في درجات حرارة متجمدة، ثلج، برد، مطر، حتى عواصف. فضلا عن النهار المشمس في بعض الأحيان، لا نعرف متى سترتفع المياه مرة أخرى وكم من الوقت سيكون لدينا. قالت “بولجيز”.

تم بالفعل توثيق قصر عندما ظهرت المدينة لفترة وجيزة في عام 2018، ولكن تم توثيق العديد من الهياكل الإضافية خلال الحفريات الأخيرة.

تشمل بعض الاكتشافات حصنًا مكتملًا بالأبراج والجدران ومبنى تخزين بطول عدة طوابق.

قال الباحثون إن الكثير من الهياكل كانت مصنوعة من طوب اللبن المجفف بالشمس، والذي عادة لا يصمد جيدًا تحت الماء.

ومع ذلك ، عانت (زاخيكو) من زلزال حوالي عام 1350 قبل الميلاد ، وانهارت أجزاء من الجدران العلوية وغطت المباني.

الحفاظ على الماضي

قالت (بولجيز) إنه لا يُعرف سوى القليل عن السكان القدامى الذين بنوا المدينة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن الباحثين لم يتعرفوا على عاصمة الإمبراطورية أو اكتشفوا أرشيفهم.

ومع ذلك، فإن بعض القطع الأثرية المكتشفة خلال الحفريات الأخيرة يمكن أن تساعد في توفير نظرة ثاقبة.

عثر علماء الآثار على خمس أواني خزفية تحتوي على أكثر من 100 لوح مسماري طيني، يعود تاريخها إلى ما بعد الزلزال.

ويعتقد أنهم من العصر الآشوري الوسيط، الذي استمر من 1350 إلى 1100 قبل الميلاد ، ويمكن أن يسلطوا الضوء على زوال المدينة وصعود الحكم الآشوري في المنطقة ، بحسب بيان صحفي.

قال بيتر بفالزنر، أستاذ علم الآثار في الشرق القريب في جامعة توبنغن وأحد مديري التنقيب، في بيان: “إنها معجزة أن الألواح المسمارية المصنوعة من الطين غير المحروق بقيت تحت الماء لعقود عديدة”.

لم يتم فك رموز الأجهزة اللوحية بعد، لكن بولجيز افترض أنها تنتمي إلى أرشيف خاص.

وقال “أشعر بالفضول بعد ذلك لمعرفة ما ستكشفه دراسة النصوص المسمارية عن مصير المدينة وسكانها بعد الزلزال المدمر”.

جميع القطع الأثرية التي تم التنقيب عنها ، بما في ذلك الألواح ، موجودة في متحف دهوك الوطني.

قبل أن تختفي المدينة مرة أخرى تحت الماء ، قام الباحثون بتغطية الأنقاض بملاءات بلاستيكية محكمة الإغلاق مثبتة بالحجارة والحصى.

تأمل “بولجيز” أن تحمي هذه الإجراءات الموقع القديم من التعرية المائية وتمنعه ​​من الاختفاء تمامًا.

المصدرCNN - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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