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الهدهد

قاضية تركية كبيرة اعترضت على نقل قضية “خاشقجي” للسعودية..هذا مصيرها!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قضية خاشقجي watanserb.com
قضية خاشقجي

وطن- كشفت قاضية تركية تدعى نعمت ديمير، بأنه تم نقلها إلى جنوب شرق البلاد بعد أن صوتت ضد نقل قضية الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، للسعودية، مشيرة إلى أن عملية النقل هذه عادة ما تكون لصغار القضاة.

وكان مجلس القضاة والمدعين العامين قد أعلن عن نقل 5426 قاضياً في مرسومه الصيفي، بما في ذلك نقل رئيس القضاة نعمت دمير من المحكمة الجنائية العليا الثانية عشرة في اسطنبول إلى مدينة كهرمان مرعش.

ووفقا لصحيفة “سوزكو” التركية، فقد عارضت “دمير” في أبريل/ نيسان الماضي، إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية، والتي تضمنت 26 مشتبهاً بهم على صلة باغتيال الصحفي السعودي.

موافقة قاضيين

وأوضحت أنه بتصويت قاضيين آخرين في المحكمة، تمت الموافقة على النقل في أبريل/نيسان على الرغم من اعتراض “دمير”.

وقالت “دمير” للصحيفة إنها تعتقد أنها انتقلت من اسطنبول بسبب تصويتها خلال الإجراءات، موضحة “لم أطلب النقل ولم يتم إبلاغي مسبقًا أنني سأوضع في مكان آخر”.

نقاشات حادة في واشنطن بعد تقرير خاشقجي.. إلى أين تتجه العلاقة السعودية الامريكية؟!

أنا ضحية وسأطلب التقاعد

وأضافت “كنت أحاول دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. هذا شيء من شأنه أن يثير اهتمامًا خاصًا في ظل الأنظمة الاستبدادية. وأنا ضحية “.

وأكدت “دمير” على أنها ستطلب من وزارة العدل تقاعدها لأنها لم تعد ترغب في المشاركة في النظام القضائي.

التقارب السعودي التركي

فتح نقل القضية في أبريل/ نيسان الماضي من القضاء التركي إلى القضاء السعودي الطريق أمام تقارب بين تركيا والسعودية.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية أنه أصدر الأمر بقتل خاشقجي.

يشار إلى أن العلاقات بين أنقرة والرياض قد ساءت بشكل كبير بعد جريمة القتل ، لكن تركيا سعت منذ ذلك الحين إلى إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية كجزء من سياسة إقليمية جديدة لتعزيز اقتصادها.

” ابن سلمان ” يزور تركيا

ومن المقرر أن يزور محمد بن سلمان تركيا، الأربعاء، في أول زيارة له منذ مقتل خاشقجي، في إطار جولة إقليمية تشمل توقف في مصر والأردن.

ومن المحتمل أن يخفف الاجتماع من الحظر السعودي الذي دام ثلاث سنوات ونصف السنة على الصادرات التركية، ويشمل توقيع صفقات استثمارية.

وكبادرة للتقارب، رفعت السعودية الإثنين حظر سفر مواطنيها إلى تركيا وثلاث دول أخرى بعد منع مرتبط بوباء كوفيد-19، فيما تواصل المملكة الخليجية التخفيف من القيود الصحية المتعلقة بالجائحة.

وكانت السعودية قد رفعت مطلع أيار/مايو الفائت، حظر السفر المباشر من تركيا وإليها للمقيمين والزائرين، بعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية نهاية نيسان/ابريل.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

 

المصدرسوزكو ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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