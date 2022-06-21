عراقيات يطالبن بإلغاء المهور لمعالجة مشكلة العنوسة

وطن– يعاني العراق مثل غيره من البلدان العربية من مشكلة المغالاة في المهور حتى تحول حلم الزواج لدى شريحة كبيرة من العراقيين إلى عبء كبير يؤرق الشباب والعائلة.

ومع الارتفاع الذي شهدته الأسعار بسبب خفض قيمة الدينار العراقي، انخفضت أيضاً القدرة الشرائية للمواطنين، وأصبح الإقبال على بدء حياة جديدة بالنسبة إلى الشباب أمراً صعباً من دون مساعدة الأهل، في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت أزمة اقتصادية مستعصية منذ العام 2003

ولم تقتصر آثار هذه الظاهرة على الشبان وحدهم، بل طالت الشابات اللواتي بتن يواجهن شبح العنوسة في ظل عزوف الشباب عن الزواج بسبب عدم قدرتهم على تحمّل أعبائه وتكاليفه الباهظة.

ازدياد نسب العزوف عن الزواج

وتتفق مصادر خاصة في هيئة الأمم المتحدة في العراق على أن ازدياد نسب العزوف عن الزواج مرتبط بارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين الخريجين، بالإضافة لازدياد متطلبات الزواج عن السابق، مما شكل عبئا كبيرا على كاهل الشباب وأسرهم.

وفي هذا السياق دشنت عراقيات وسماً على تويتر بعنوان “تزوجني بدون مهر لمساعدة الشباب بالزواج بظل الأوضاع الصعبة في حملة مثيلة لحملة سابقة قامت بها فتيات لبنانيات منذ سنوات لمعالجة مشكلة العنوسة.

سرب من المتسولين

وسخرت صاحبة حساب باسم “فاهمة النسوية غلط” من الوسم مشيرة أن المهر في العراق يتراوح بين ألفي دولار الى ١٠ الاف دولار في أفضل الأحوال عند الاثرياء.



أما في المتوسط المتعارف عليه لدى الأغلبية فالمهر بين الفين إلى أربعة آلاف والشباب العراقي كما قالت مسوي حملة وهاشتاغ تزوجني بدون مهر”.

واستدركت: “تخيل عزيزي القاريء رجل لا يمتلك الفي دولار يريد يتزوج ويفتح بيت ويخلف له سرب من المتسولين”.

المهر بالعراق يتراوح بين الفين دولار الى ١٠ الاف دولار في افضل الاحوال عند الاثرياء. المتوسط المتعارف عليه لدى الاغلبية ٢ الى ٤ الاف، والشباب العراقي مسوي حملة وهاشتاك #تزوجني_بدون_مهر

تخيل عزيزي القاريء رجل لا يمتلك الفين دولار يريد يتزوج ويفتح بيت ويخلف له سرب من المتسولين. — Samah فاهمة النسوية غلط (@samabbas8989) June 20, 2022

وانتقدت “زويا” من يطالبون بإلغاء المهر مشيرة إلى أن الناس يتحدثون بالدين عندما يتم فتح موضوع التعدد ويرفضون إلغاءه، لكن يوافقون على إلغاء المهر المذكور في الشرع كهدية للمرأةـ، ويعتبروها تبيع نفسها.

وتابعت أن “الرجل يخاف الإعتراف بحقيقة أنه مفلس ويريد الزواج من اجل الجنس فقط فيُحارب المرأة بحقها ويطلب إلغاءه ويُبقي حقه!”.

يتحدثون بالدين عندما يتم فتح موضوع التعدد و يرفضون إلغاءه لكن يوافقون على إلغاء المهر المذكور في دينهم ايضًا هدية للمرأة و يعتبروها تبيع نفسها

يخاف الرجل الإعتراف بحقيقة إنه مفلس ويريد الزواج من اجل الجنس فقط فيُحارب المرأة بحقها ويطلب إلغاءه

و يُبقي حقه! #تزوجني_بدون_مهر — زويا🕊 (@zoyahusayn) June 20, 2022

شريعة مفروضة للزوجة

وبدورها طالبت “شيرين” قبل إلغاء المهور بسن قوانين مساواة وقوانين طلاق كما في دول العالم وقانون تعدد الزوجات ومنع الوصاية والعنف الأسري.

اني ضد المهر واتمنى ينلغي من صدك و بالمقابل اريد قوانين مساواة وقوانين طلاق مثل العالم البي حظ و اكدر اتطلق وكت ما اريد بدون ما اتنازل عن شي بل بالعكس اخذ نص ما نملك وقوانين تمنع تعدد الزوجات وقوانين تمنع الوصاية عني من قبل ذكر ثاني وقوانين العنف الاسري..الخ — Sherin (@Sherin10100) June 20, 2022

وعلقت Om Lolo أن خير الأمور أوسطها، أي لا مبالغة بالمهر والطلبات التي تكسر الظهر ولا إلغاء للمهر الذي هو شريعة مفروضة للزوجة.

خير الامور اوسطها يعني لا مبالغة بالمهر وطلبات تكسر ولا انه يلغي المهر المهر هذا شريعة مفروضة للزوجة بس الاعتدال بكل شيئ حلو — Om Lolo (@OmLolo05083682) June 21, 2022

وتساءل “محمد الداغر” متوجهاً بالكلام إلى النساء: “تطالبن بحقوق المرأة واستقلاليتها وبنفس الوقت تردن من الزوج أن يوفر بيتاً ويتكفل بكل تكاليف العرس ويصرف ويعطي مهراً .

وأضاف بنبرة استغراب: “لم تتركي الأمور تسير حسب العادات والتقاليد وهو أمر خاطىء ولم تواكبي الحداثة”.

تطالبين بحقوق المرأة واستقلاليتها وبنفس الوكت تردين الزوج هو يوفر بيت ويتكفل بكل تكاليف العرس وبس هو يصرف وينطي مهر يعني لاتاركة الامور تمشي بالعادات والتقاليد "وهالشي غلط" ولا مواكبة الحداثة

يكرم الله ماكو هيچ غباء

للعلم المهر عرف ديني اجتماعي يسلع المرأة مو هدية — Mohammed AL-daghir (@MIIXIXIIM) June 20, 2022

وقالت ” شمس بشير” إنها مع إلغاء المهر ولكن بشرط أن يكون لدى الزوج راتب ومنزل مناسب للعيش ويسمح لزوجته بالدراسة والعمل، واستدركت أن ” المرأة ليست سلعة للبيع”.

انا مع إلغاء المهر شرط عنده راتب ومكان مناسب للعيش ويسمحلها تدرس وتشتغل

المرأة مو سلعة للبيع — 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_BT) June 20, 2022

وعلقت “أخت نجوى”: “مادمتم تلغون المهر براحتكم ألغوا أيضاً حق التعدد والطلاق والإرجاع المنفرد والولاية المنفردة على الأبناء ومساواة في ميراث الزوج والزوجة وتقاسم مهام البيت والتربية”.

طيب طالما تلغون براحتكم عفية الغوا كمان حق التعدد والطلاق والارجاع المنفرد والولاية المنفردة على الابناء ومساواة في ميراث الزوج والزوجة وتقاسم مهام البيت والتربية😁 — أخت نجوى (@moojthabet) June 21, 2022

وانتقد “جاسم طبان” مطالبة “النسويات” بالمهور لأنها ضد مبادئهن، وتابع أن النسوية تبحث عما يفيدها و”تخرط ” برؤوسنا ليبرالية-حسب قوله-