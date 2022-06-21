الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022.. انخفاض محدود
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022.. انخفاض محدود

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – سجلت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الثلاثاء 21 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.77 ريالا للجرام، ما يعادل 59.15 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 20.88 ريال للجرام ما يعادل 54.22 دولارًا.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.93 ريال بما يعادل 51.76 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.08 ريالا، أي ما يعادل 44.36 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.29 ريال بما يعادل 34.51 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.39 ريال بما يعادل 29.58 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء 708.28 ريال بما يعادل 1840 دولارًا، وسعر الجنيه الذهب 159.42 ريال بما يعادل 414.07 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22774 ريالًا بما يعادل 59151 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفاجآت في رحلة مفقودي الأشخرة.. حيلة ذكية مكنتهما من الصمود وعشرات السفن تجاهلت استغاثتهما

الهدهد

ما قصة تسريح عمال شركة حديد صحار التي أغضبت العُمانيين!

الهدهد

مراسيم سلطانية.. السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسومين خاصين بالبلاط السلطاني

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 20 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الهدهد

شاهد..أول صور لمفقودي الأشخرة سالم وعلي الجعفري من على متن السفينة الباكستانية التي أنقذتهما

الهدهد

تفاصيل جلسة محاكمة المختار الهنائي.. العقوبة المتوقعة بحقه ومؤسسة دولية تدخل على الخط

الهدهد

هكذا احتفى أهالي الأشخرة بالعثور على المفقودين واستقبلوا التبريكات

الهدهد

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة لسلطنة عمان

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 19 يونيو 2022

الهدهد

بالصدفة.. أول تعليق رسمي بشأن العثور على مفقودي الأشخرة يكشف كيفية إنقاذهما

الهدهد

فيديوهات جديدة بشأن مفقودي الأشخرة ونائب رئيس جمعية الصيادين يكشف موعد عودتهما

الهدهد

تفاصيل العثور على “مفقودي الأشخرة” في باكستان ووضعهما الحالي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

رياض محرز يُغضب الجماهير الجزائرية بعد تواجده في مهرجان الضحك (فيديو)

النظافة الشخصية: كم مرة يجب أن تستحم حسب فئتك العمرية ولماذا؟

أوكرانيا: إطلاق نار على زيلينسكي.. وبوتين يعلن موعد نشر صاروخ “سارمات” الشيطان الروسي

مفاجآت في رحلة مفقودي الأشخرة.. حيلة ذكية مكنتهما من الصمود وعشرات السفن تجاهلت استغاثتهما

تصريحات تصدم التونسيين.. قيس سعيد يسخر من الإسلام ويتحدث عن دولة لا دين لها (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تطلب تغيير اسمها.. وتوجه رسالة صادمة لوالدها

الأسد الإفريقي 2022.. المغرب يفتح أراضيه أمام الإسرائيليين بـ”تطبيع عسكري”

صامويل إيتو يُنقذ نفسه من عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي

الشيخ تميم بن حمد يطلق 3 تحذيرات في منتدى قطر الاقتصادي

رسالة ابنة جوني ديب لوالدها تنتشر بشكل فيروسي.. ماذا كتبت فيها؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا