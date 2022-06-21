رياض محرز يُغضب الجماهير الجزائرية بعد تواجده في مهرجان الضحك (فيديو)

وطن – أثار رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الغضب الواسع لدى جماهير الكرة الجزائرية، بعد تواجده مع زميله إسلام سليماني في مهرجان الضحك في مدينة مراكش المغربية.

وهاجمت الجماهير الجزائري محرز، بعد تواجده مع مواطنه إسلام سليماني، في مهرجان الضحك في مدينة مراكش. لحضور العرض الكوميدي الذي يقدمه الفنان الفرنسي المشهور جمال دبوز ذو الأصول المغربية، الذي لم يعجب الشريحة الواسعة من الجزائريين.

رياض محرز وغضب الجزائريين

وذكرت تقارير صحفية، بأن الفنان الكوميدي جمال دبوز غير محبوب بين أوساط الجماهير الجزائرية، حيث تم اتهامه من قبل عدد من وسائل الإعلام الجزائرية بالتآمر على منتخب الجزائر في الآونة الأخيرة.

وبينت التقارير، بأن شعبية الجزائري رياض محرز قائد المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، قد تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة الماضية، عقب اعتذار اللاعب عن عدم المشاركة في المباريات مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. في فترة التوقف الدولي بداعي الإصابة.

اشرف حكيمي، Mbappe, Ngolo Kanté, رياض محرز، اسماعيل بن ناصر و إسلام سليماني، بمدينة مراكش، غالبا بدعوة من جمال الدبوز لحضور مهرجان مراكش للضحك

MDR 2022#المغرب #Maroc #Morocco #Marruecos pic.twitter.com/zoVBVdDOVw — M99TV (@M99_TV) June 17, 2022

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كما ورصدت (وطن) عددا من التعليقات من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على تواجد محرز في مهرجان الضحك في مدينة (مراكش) المغربية.

فقد علقت ليان على على صورة محرز مع زملائه خلال قضائهم العطلة الصيفية في دولة المغرب، قائلة: ” رياض محرز وإسلام سليماني في مراكش، هذا المروك سرق لينا المنتخب كامل تقريباً .. مؤامرة”.

رياض محرز واسلام سليماني في مراكش 🇲🇦 🙄هذا المروك سرق لينا المنتخب كامل تقريبا 😆😜 مؤامرة 🙄 pic.twitter.com/9eDIu9D7QT — Leɛyun (@5_ersito) June 17, 2022

وعلقت أخرى، “مجدداً .. المنتخب الجزائري وبقيادة رياض محرز في مدينة مراكش، في تحدي للنظام العسكري. الذي قطع العلاقات والأجواء مع المغرب”.

مجددا …المنتخب الجزائري و بقيادة رياض محرز في مدينة مراكش …في تحدي للنظام العسكري الذي قطع العلاقات والأجواء مع المغرب . pic.twitter.com/He6wcZIKBS — Hoda_jannat (@hodajannat) June 17, 2022

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بينما علق يماني سمايل، “سنقاتل من أجل الجزائر، هذه رسالة رياض محرز في عام 2017”.

• كانت هذه رسالة رياض محرز في 2017 🇩🇿 pic.twitter.com/nQw8mnPi1X — Yamani Smile (@YamaniSmile1) June 16, 2022

إصابة محرز

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن عن عدم إمكانية مشاركة الجزائري محرز في مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 الماضية، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة.

لكن تقارير أخرى قد شككت في صحة تلك الرواية الرسمية، بعد مشاركة محرز في المباريات الحاسمة الأخيرة مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بتتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

وشارك الجزائري محرز في 75 مباراة دولية مع منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في كافة البطولات المختلفة منذ انضمامه عام 2014، مسجلاً أكثر من 26 هدفاً إلى الآن. كما وتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

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