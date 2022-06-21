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رياضة

رياض محرز يُغضب الجماهير الجزائرية بعد تواجده في مهرجان الضحك (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غضب لدى الجزائريين بعد تواجد رياض محرز في مهرجان الضحك بالمغرب watanserb.com
غضب لدى الجزائريين بعد تواجد رياض محرز في مهرجان الضحك بالمغرب

وطن – أثار رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الغضب الواسع لدى جماهير الكرة الجزائرية، بعد تواجده مع زميله إسلام سليماني في مهرجان الضحك في مدينة مراكش المغربية.

وهاجمت الجماهير الجزائري محرز، بعد تواجده مع مواطنه إسلام سليماني، في مهرجان الضحك في مدينة مراكش. لحضور العرض الكوميدي الذي يقدمه الفنان الفرنسي المشهور جمال دبوز ذو الأصول المغربية، الذي لم يعجب الشريحة الواسعة من الجزائريين.

رياض محرز وغضب الجزائريين

وذكرت تقارير صحفية، بأن الفنان الكوميدي جمال دبوز غير محبوب بين أوساط الجماهير الجزائرية، حيث تم اتهامه من قبل عدد من وسائل الإعلام الجزائرية بالتآمر على منتخب الجزائر في الآونة الأخيرة.

وبينت التقارير، بأن شعبية الجزائري رياض محرز قائد المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، قد تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة الماضية، عقب اعتذار اللاعب عن عدم المشاركة في المباريات مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. في فترة التوقف الدولي بداعي الإصابة.

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كما ورصدت (وطن)  عددا من التعليقات من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على تواجد محرز في مهرجان الضحك في مدينة (مراكش) المغربية.

فقد علقت ليان على على صورة محرز مع زملائه خلال قضائهم العطلة الصيفية في دولة المغرب، قائلة: ”  رياض محرز وإسلام سليماني في مراكش، هذا المروك سرق لينا المنتخب كامل تقريباً .. مؤامرة”.

وعلقت أخرى، “مجدداً .. المنتخب الجزائري وبقيادة رياض محرز في مدينة مراكش، في تحدي للنظام العسكري. الذي قطع العلاقات والأجواء مع المغرب”.

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بينما علق يماني سمايل، “سنقاتل من أجل الجزائر، هذه رسالة رياض محرز في عام 2017”.

إصابة محرز

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن عن عدم إمكانية مشاركة الجزائري محرز في مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 الماضية، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة.

لكن تقارير أخرى قد شككت في صحة تلك الرواية الرسمية، بعد مشاركة محرز في المباريات الحاسمة الأخيرة مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بتتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.

وشارك الجزائري محرز في 75 مباراة دولية مع منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، في كافة البطولات المختلفة منذ انضمامه عام 2014، مسجلاً أكثر من 26 هدفاً إلى الآن. كما وتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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