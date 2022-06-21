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حياتنا

رسالة ابنة جوني ديب لوالدها تنتشر بشكل فيروسي.. ماذا كتبت فيها؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رسالة ابنة جوني ديب لوالدها تنتشر بشكل فيروسي.. ماذا كتبت فيها؟ (شاهد) watanserb.com
جوني ديب وابنته ليلي روز

وطن– استعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة كتبتها ليلي روز ديب، ابنة نجم هوليوود الأمريكي جوني ديب، في عام 2016.

أب رائع

وكانت ابنة جوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا،  قد كتبت الرسالة التي تم حذفها لاحقاً، إلى والدها عندما اتهمته الزوجة السابقة أمبر هيرد بالعنف المنزلي.

وقالت ليلي إن والدها جوني ديب،  هو أب رائع لها ولشقيقها جاك ديب البالغ من العمر 20 عامًا.

وكتبت ليلي روز ديب على صورة نادرة جمعتها بوالدها حين كانت طفلة: “والدي هو أجمل شخص أعرفه وأكثرهم محبة. لم يكن سوى أب رائع لأخي الصغير وأنا ، وكل من يعرفه سيقول الشيء نفسه”.

يوم الأب

وقام الناشطون بتداول رسالة ليلي ديب المؤثرة في يوم الأب، بعد فوز جوني ديب في قضيته ضد آمبر هيرد. ومع ذلك تم حذف هذا المنشور من قبل الابنة لأسباب غير واضحة.

من الجدير بالذكر أن جوني ديب وأمبر هيرد أنهيا زواجهما في عام 2015. واتهمت الأخيرة ، في عام 2018 ، طليقها المشهور بالعنف المنزلي في مقالها بواشنطن بوست.

سفيرة شانيل

وليلي روز ممثلة وعارضة أزياء، تحمل جنسية والدها الأمريكية، ووالدتها الفرنسية المغنية فانيسا باراداي.

انفصل والدي ليلي في عام . 2012 ومع انفصال الزوجين أصبحت ابنة جوني ديب وشقيقها الأصغر ” جاك ” مشتتين بين فرنسا وأمريكا.

وبدأت ليلي مسيرتها في عرض الأزياء ثم انخرطت في التمثيل من خلال فيلم (تاسك) رغم صغر سنها من اخراج ” كيفين سميث ” .

ابنة جوني ديب

تم اختيار ليلي روز لتكون سفيرة لماركة شانيل.

وسبق أن تحدثت آمبر هيرد خلال المحكمة، عن علاقة جوني ديب بابنته ليلي.

غارقة في المخدرات

وقالت أمبر هيرد للمحكمة إنها شعرت ذات مرة “بقلق” شديد تجاه الفتاة الصغيرة ليلي روز، التي كانت تبلغ يومها 14 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“، ذكرت آمبر هيرد على وجه الخصوص مشادّة مع جوني ديب، حدثت بعد أن قَبِل الأخير دعوة ابنته “لنجم موسيقي” أكبر منها للنوم في منزلهم.

وقالت هيرد أمام المحكمة: “شعرت أنّه يجب عليّ حماية ليلي روز. بالطبع، هما ليسا أطفالي، وهذا ليس مكاني، وأنا أفهم ذلك. وأنا أعلم أنه موضوع حسّاس؛ لذلك أفهم سبب غضب جوني منّي”.

ابنة جوني ديب
ابنة جوني ديب

وادعت هيرد أن ليلي “غارقة في المخدرات” بسبب والدها. زاعمة أنه كان يحثّها على تدخين الماريجوانا عندما كانت مراهقة.

وأضافت هيرد: “كانت صغيرة جدًا، شعرت بأنّ عليّ أن أحميها”.

لم تحضر زفاف والدها

لكن جوني ديب أكد أن ابنته لم تكن على علاقة جيّدة بزوجة أبيها، لدرجة أنّها رفضت حتى حضور حفل زفافهما في العام 2015 في جزر البهاماس.

وقال جوني في المحكمة: “نظرًا لعدم وجود حقيقة في كلّ الأقاويل، شعرت بأنّ من مسؤوليّتي الدفاع عن نفسي. ليس فقط من أجلي، ولكن أيضًا من أجل ولديّ، اللذين كانا في ذلك الوقت يبلغان من العمر 14 و 16 عامًا فقط”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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