توتر خطير في الخليج.. زوارق إيرانية تتحرش بسفينتين عسكريتين أمريكيتين.. ما الذي يحدث؟

وطن – اقتربت ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفينتين عسكريتين أمريكيتين في مياه الخليج بسرعة خطرة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إنّ السفينة الحربية “يو إس إس سيروكو” وسفينة النقل العسكرية “يو إس إن إس شوكتو كاونتي” كانتا في عبور روتيني بالمياه الدولية في الخليج.

وفي تلك اللحظة، اقتربت الزوارق الإيرانية الثلاثة التي بدت مصممة لشن الهجمات الخاطفة، من السفينة سيروكو، بصورة مباشرة.

متابعات / شؤون دولية 5:11ص

عاجل | واشنطن بوست عن مسؤول عسكري أمريكي: 3 زوارق إيرانية اقتربت من سفينتين أمريكيتين بمنطقة الخليج بشكل خطير — عبدالحفيظ الحطامي حساب بديل (@alhotamiajl) June 21, 2022

وحولت الزوارق اتجاهها بعد أن أصدرت السفينة سيروكو إشارة تحذير.

وأطلقت “سيروكو” شعلة تحذيرية عندما اقتربت الزوارق الإيرانية إلى مسافة 50 ياردة (45.7 مترا) من السفينة شوكتو كاونتي.

#عاجل || واشنطن بوست عن مسؤول عسكري أمريكي 📍- 3 زوارق إيرانية اقتربت من سفينتين أمريكيتين بمنطقة الخليج بشكل خطير 📍 – الزوارق الإيرانية حولت اتجاهها بعد أن أصدرت إحدى السفن إشارة تحذير 📍- سلوك البحرية الإيرانية زاد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام — موقع Now Lebanon 🇱🇧 (@NowLebanon3) June 21, 2022

هذا التوتر البحري ترجمة فعلية لحالة التوتر السياسي بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

ويأتي هذا التوتر على خلفيات قرار غربي يدين طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعملية اغتيال الضابط البارز في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي، والقصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، والكشف عن نشر رادارات إسرائيلية في الإمارات والبحرين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت أنها بصدد بناء تحالف دفاعي في الشرق الأوسط تحت إشراف أمريكي، في خطوة يبدو أنها موجهة ضد التهديد الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، موضحا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.

في المقابل، أكدت إيران أن الإعلان عن هذا التحالف الدفاعي يرجع إلى يأس وعجز الكيان الصهيوني فقط.

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