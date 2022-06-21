تسريب صور لآمبر هيرد وهي تخون جوني ديب مع ممثلة بريطانية شهيرة! (شاهد)

وطن- انتشرت صور جديدة للنجمة الأمريكية آمبر هيرد، وهي تقوم بتقبيل عارضة الأزياء والممثلة البريطانية كارا ديليفين، بحميمية في مصعد.

قبلات وأحضان

وكانت علاقة آمبر هيرد بجوني ديب، حديث الجميع في الآونة الأخيرة بعدما خاضا محاكمة تشهير. وبدأ الجمهور في البحث في جميع جوانب حياتهم الشخصية.

ولهذا، نشر الإعلامي الشهير آندي سينيور، ما وصفه بأنه صور حصرية لآمبر هيرد، وكارا ديفيلين، وهما يحتضنان بعضهما ويتبادلان القبلات.

ويظهر في الصور التي نشرها آندي في برنامجه Popcorned Planet، عبر “يوتيوب”، الامرأتان تقفان في مصعد.

وقال آندي إن ذلك كان في مبنى إيسترن كولومبيا في وسط مدينة لوس أنجلوس ، حيث كانت هيرد وجوني ديب يتشاركان شقة سكنية أثناء علاقتهما المشؤومة.

علاقة ثلاثية

في الصور الحميمية، التي يبدو أنها التقطت بكاميرا أمنية ، تضع امرأة تشبه هيرد ذراعها حول كتف الشخص الذي يشبه ديليفين قبل أن تنحني لتقبيلها.

لم يتم تحديد تاريخ التقاط الصور، على الرغم من مشاركتها بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية منذ أن تم الكشف عنها.

وفي مايو ، ادعى صديق لهيرد أن نجمة “أكوامان” كانت في”علاقة ثلاثية” كارا وإيلون ماسك، بينما كانت لا تزال متزوجة من جوني ديب.

صراخ دون ضرب

هذه المعلومة التي عادت إلى السطح والتي أدلى بها الممثل جوشوا درو في نوفمبر 2019 . لم تُستخدم خلال المحاكمة الأخيرة بين هيرد وديب. ولكن تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم عرض مقطع فيديو يظهر درو ، الزوج السابق لصديقة آمبر هيرد راكيل “روكي” بنينجتون ، في المحكمة. خلال شهادته.

و قال درو إنه شاهد هيرد تصرخ في ديب عدة مرات لكنه لم يرها تضربه أبدًا.

إيلون ماسك ينفي

يبدو أن الإيداع المعروض في قاعة المحكمة قد تم تعديله، حيث قفز الطابع الزمني في الجزء السفلي من الشاشة.

فإحدى اللحظات التي لم يتم تضمينها في المحكمة ، ولكن تم الإعلان عنها سابقًا ، كان درو يوضح أن بنينجتون أخبره عن علاقة ثلاثية تشمل هيرد.

وكان رجل يسأل درو في الفيديو: “هل أخبرك روكي أن آمبر هيرد كانت على علاقة مع إيلون ماسك وكارا ديليفين بينما كانت لا تزال متزوجة من جوني ديب؟”.

أجاب درو على السؤال “نعم” ، رغم أنه اعترف بأنه لا يستطيع التحدث عن التاريخ المحدد للحدث.

واستمر الرجل بطرح الأسئلة: “هل أخبرتك من قبل بالكلمات أو الجوهر بينما كانت أمبر لا تزال متزوجة من جوني ديب أن الثلاثي: أمبر هيرد وإيلون ماسك وكارا ديليفين ، أمضوا الليلة معًا؟”. وقال درو “نعم”.

وتابع الرجل:”إذن كان لديهم ما ، علاقة ثلاثية؟”، ورد: “هذا صحيح”.

لكن إيلون ماسك نفى هذا الادعاء صراحة. وقال في بيان: “أنا وكارا صديقان ، لكننا لم نكن حميمين أبدًا. كانت ستؤكد ذلك”.

علاقة حديثة

وأراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أيضًا التأكيد على أن علاقته مع هيرد لم تبدأ إلا بعد انفصالها هي و ديب.

وقال ماسك: “أيضًا ، أود أن أؤكد مرة أخرى أن أمبر وأنا بدأنا الخروج فقط بعد حوالي شهر من تقديم طلب طلاقها. لا أعتقد أنني كنت في أي وقت من الأوقات بالقرب من أمبر أثناء زواجهما”.

وقالت هيرد في المحكمة خلال محاكمتها الأخيرة بأن صداقتها مع ماسك توطدت في حفل Met Gala لعام 2016 حيث قابلت الملياردير. وكانت قد قطعت علاقتها بجوني ديب.