تسريب صور لآمبر هيرد وهي تخون جوني ديب مع ممثلة بريطانية شهيرة! (شاهد)

وطن- انتشرت صور جديدة للنجمة الأمريكية آمبر هيرد، وهي تقوم بتقبيل عارضة الأزياء والممثلة البريطانية كارا ديليفين، بحميمية في مصعد.

وكانت علاقة آمبر هيرد بجوني ديب، حديث الجميع في الآونة الأخيرة بعدما خاضا محاكمة تشهير. وبدأ الجمهور في البحث في جميع جوانب حياتهم الشخصية.

ولهذا، نشر الإعلامي الشهير آندي سينيور، ما وصفه بأنه صور حصرية لآمبر هيرد، وكارا ديفيلين، وهما يحتضنان بعضهما ويتبادلان القبلات.

ويظهر في الصور التي نشرها آندي في برنامجه Popcorned Planet، عبر “يوتيوب”، الامرأتان تقفان في مصعد.

وقال آندي إن ذلك كان في مبنى إيسترن كولومبيا في وسط مدينة لوس أنجلوس ، حيث كانت هيرد وجوني ديب يتشاركان شقة سكنية أثناء علاقتهما المشؤومة.

في الصور الحميمية، التي يبدو أنها التقطت بكاميرا أمنية ، تضع امرأة تشبه هيرد ذراعها حول كتف الشخص الذي يشبه ديليفين قبل أن تنحني لتقبيلها.

لم يتم تحديد تاريخ التقاط الصور، على الرغم من مشاركتها بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية منذ أن تم الكشف عنها.

.@realamberheard you stated you never cheated on .@johndeppchris well here’s pics with @Caradelevingne in 2016 pic.twitter.com/J66BFDCf7u

— Connel Whitemane (@ConnelWhitemane) June 21, 2022