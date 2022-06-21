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رياضة

 ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022 وقائمة الهدافين

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2022 بعد قمة الأهلي والزمالك

وطن – أشعلت قمة الأهلي والزمالك الماضية، الصراع من جديد على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، الأحد، على أرض ملعب (استاد السلام).

وسجل هدفي فريق الأهلي في مباراة القمة الكروية داخل شباك غريمه التقليدي الزمالك، محمد شريف وصلاح محسن في الدقيقتين ال12 وال80، كما وأحرز منافسه هدفيه في الدقيقة ال68 وال76 عن طريق أشرف بن شرقي وشيكابالا (محمود عبد الرازق).

 ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

وجاء فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فيوتشر برصيد 39 نقطة، كما وآتى في المركز الخامس فريق سموحة برصيد 36 نقطة.

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في المركز السادس جاء فريق طلائع الجيش برصيد 33 نقطة، ويليه البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 30 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق فاركو بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريقا إنبي وسيراميكا كليو باترا في المركزين التاسع والعاشر من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

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هدافي الدوري المصري

يتربع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري 2022، برصيد 11 هدفاً، ويليه مروان حمدي لاعب سموحة برصيد 10 أهداف، متساوياً بذلك مع كريستوفاو مابولولو نجم الاتحاد السكندري بنفس رصيد الأهداف.

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بينما في المركز الرابع آتى لاعب إنبي جون أوكويي إيبوكا برصيد 9 أهداف، كما وفي خامس جدول الترتيب آتى أحمد رفعت لاعب فيوتشر برصيد 5 أهداف حتى يومنا هذا.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية قادمة، الأربعاء، أمام نظيره سيراميكا كليو باترا، كما وسيلتقي الأهلي أمام غزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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