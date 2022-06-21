الإمارات تدعم عسكر السودان باستثمارات مليارية عبر الاستيلاء على موانىء وأراض زراعية

وطن– قال أسامة داود عبد اللطيف رئيس مجموعة DAL السودانية، إن الإمارات ستبني ميناء جديدا على البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية بقيمة ستة مليارات دولار.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لـ”رويترز” إن الحزمة تشمل منطقة تجارة حرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي ستكون أول وديعة من هذا النوع منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان المانحون الغربيون قد علقوا مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات للسودان بعد الانقلاب، مما أدى إلى إغراق الاقتصاد الذي كان يكافح بالفعل في مزيد من الاضطرابات وحرمان الحكومة من العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وأضاف عبداللطيف إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء ومشروع زراعي، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل من قبل.

وأوضح أن الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة DAL وموانئ أبوظبي ، المملوك لشركة أبوظبي القابضة ADQ ، سيكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع السلع والتنافس مع الميناء الوطني الرئيسي في البلاد ، بورتسودان.

الدراسات وصلت مستوى متقدم

وقال إنه يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال بورتسودان، وسيشمل أيضًا منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي ، بالإضافة إلى مطار دولي صغير، مشيرا إلى أن المشروع في “مراحل متقدمة” مع استكمال الدراسات والتصاميم.

وأثارت الشائعات عن استثمارات خليجية في بورتسودان، وفي مشاريع زراعية في أماكن أخرى من البلاد، في الماضي معارضة وأحيانًا احتجاجات.

وأشارعبد اللطيف إلى إن الصفقة الإماراتية تشمل أيضًا توسعة وتطوير مشروع زراعي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل شركة أبوظبي للخدمات المتكاملة وشركة DAL للزراعة في مدينة أبو حمد بشمال السودان.

وقال إنه سيتم زراعة ومعالجة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى على مساحة 400 ألف فدان من الأراضي المستأجرة. كما سيتم بناء طريق برسوم مرور 450 مليون دولار بطول 500 كيلومتر (310 ميل) يربط المشروع بالميناء ، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

وديعة في البنك المركزي

وكشف عبد اللطيف إن الصندوق سيودع بموجب الاتفاق 300 مليون دولار في بنك السودان المركزي، لافتا إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه مبدئيًا في يوليو 2021، في ظل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

من جانبهما، قال مصدران من مجلس الوزراء السابق، طلبا عدم نشر أسمائهما، إن نسخة مختلفة من الاتفاق تمت مراجعتها العام الماضي، لكنها في النهاية لم تتجه للتصويت بسبب تحفظات.

الاتفاق تم بين “البرهان” و”ابن زايد”

وقال مسؤولان سودانيان حاليان رفيعي المستوى لرويترز إن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد تم الاتفاق عليها بين الزعيم السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة “البرهان” الأخيرة للدولة الخليجية.

وقال عبد اللطيف الذي تقدمت مجموعته أيضا للسيطرة على واحدة من أكبر شركات الاتصالات في السودان وهي زين السودان “بأنفسنا وشركائنا في الإمارات استثمرنا بالفعل في بنك وفندق وتعدين”. ا

وأضاف “الإمارات تريد سودان مستقر حتى يتمكنوا من القيام بالمزيد والمزيد من هذه الاستثمارات ، لكننا لا ننتظر أن يكون كل شيء على ما يرام”.

يشار إلى انه بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، تعهدت الإمارات والسعودية بتقديم منح ومساعدات عينية مجتمعة بقيمة 3 مليارات دولار للسودان، والتي يقول القادة العسكريون والمدنيون إنها لم يتم تسليمها بالكامل.