ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تطلب تغيير اسمها.. وتوجه رسالة صادمة لوالدها

وطن – قدمت “المتحولة جنسيا” ابنة إيلون ماسك الرئيس المستقبلي لشركة تويتر، طلبًا لتغيير اسمها وفقا لهويتها الجنسية الجديدة.

وقالت الابنة إنّها لم تعد تعيش مع والدها أو ترغب في أن تكون على صلة به بأي طريقة أو شكل من الأشكال.

ابنة “ماسك” كان اسمها في السابق خافيير ألكساندر ماسك، ومع بلوغها سن الـ18 عاما، طلبت من محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا في سانتا مونيكا، تغيير الاعتراف بنوعها الجنسي من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد وهو “فيفيان جينا ويلسون”.

تقدمت ابنة #إيلون_ماسك المتحولة

جنسيا، بطلب لتغيير اسمها وفقا لهويتها

الجنسية الجديدة، ولأنني،"لم أعد أعيش

مع والدي البيولوجي أو أرغب في

الارتباط به بأي شكل من الأشكال". تم تقديم طلب لمحكمة لوس_أنجلوس

لتغيير الاسم وشهادة ميلاد جديدة تعكس

هويتها الجنسية الجديدة؟!#رويترز pic.twitter.com/NNqAGz55l6 — جمال عبدالعزيز التميمي (@Jamal_Atamimi) June 21, 2022

وشملت المستندات القانونية، المقدمة إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة لوس أنجلوس، على قسم يطلب منها تقديم “سبب لتغيير الاسم”.

وقالت تقارير إنه جرى تعديل اسم الابنة الجديد في المستند الإلكتروني، ووالدتها هي جاستين ويلسون التي طلقت من ماسك عام 2008.

وكان ماسك قد أعلن دعمه للحزب الجمهوري، الذي يدعم ممثلوه المنتخبون مجموعة من التشريعات التي من شأنها أن تحد من حقوق المتحولين جنسيا في ولايات أمريكية.

جاء هذل الموقف السياسي من ماسك، في شهر مايو الماضي، أي بعد نحو شهر من تقديم ابنته وثيقة تغيير الاسم والجنس.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب فيفيان يوم الجمعة.

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