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أوّل تعليق من زوجة إيلون ماسك الأولى على قرار ابنتها المتحولة جنسيا (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جوستين ماسك زوجة إيلون ماسك الأولى watanserb.com
جوستين ماسك زوجة إيلون ماسك الأولى

وطن – في أول تعليقٍ لها على قرار ابنتها وابنة زوجها السابق الملياردير إيلون ماسك، المتحولة جنسيا، التي تقدمت بطلب لتغيير اسمها قانونيا، قالت جوستين ويلسون (الزوجة الاولى لماسك)، إنها “فخورة جدًا” بابنتها البالغة من العمر 18 عامًا لتقديمها أوراقًا لتغيير الاسم والجنس.

جوستين ماسك
جوستين ماسك

ابنة إيلون ماسك

وقدمت ابنة إيلون ماسك، العابرة جنسيا، بالتماس إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا للاعتراف باسمها الجديد وجنسها، قائلة إنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير “بأي شكل من الأشكال”.

وجاء الالتماس باسم خافيير ألكسندر ماسك، مع بلوغ سن الـ18 في وقت سابق من العام الجاري، إلى محكمة في لوس أنجلوس.

ويطلب الالتماس تغيير اسم خافيير ألكسندر ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون. وويلسون هو الاسم الأخير لوالدتها، جوستين ويلسون، زوجة ماسك السابقة وأم لخمسة من أبنائه السبعة.

كان ماسك وجوستين متزوجين من عام 2000 حتى عام 2008 ويتشاركان خمسة أطفال ، من بينهم فيفيان البالغة من العمر 18 عامًا.

إيلون ماسك وابنيه التوأم أحدهما تحول جنسياً
إيلون ماسك وابنيه التوأم أحدهما تحول جنسياً

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الالتماس يوم الجمعة وستعقد أمام قاض في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

وتم تقديم الأوراق في 18 أبريل الماضي، بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد فيفيان الثامن عشر.

وظهر النبأ يوم الاثنين بعد يوم من عيد الأب عندما غرد ماسك “أنا أحب كل أطفالي”.

ولم يعلق إيلون ماسك بعد على طلب ابنته.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

في تغريدة ليلة الاثنين، نقلت جوستين عن ابنتها: “لقد عشت طفولة غريبة” . “لا أصدق أنني أبدو طبيعيًا كما أنا.”

كما ردت عليها:”أنا فخور جدًا بك. “انا فخور بنفسي!”.

تأتي تغريدة جوستين في الوقت الذي عادت فيه التعليقات السابقة المثيرة للجدل التي أدلى بها إيلون ماسك حول قضايا المتحولين جنسيًا إلى الظهور مجدداً.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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