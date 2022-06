أوّل تعليق من زوجة إيلون ماسك الأولى على قرار ابنتها المتحولة جنسيا (شاهد)

وطن – في أول تعليقٍ لها على قرار ابنتها وابنة زوجها السابق الملياردير إيلون ماسك، المتحولة جنسيا، التي تقدمت بطلب لتغيير اسمها قانونيا، قالت جوستين ويلسون (الزوجة الاولى لماسك)، إنها “فخورة جدًا” بابنتها البالغة من العمر 18 عامًا لتقديمها أوراقًا لتغيير الاسم والجنس.

وقدمت ابنة إيلون ماسك، العابرة جنسيا، بالتماس إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا للاعتراف باسمها الجديد وجنسها، قائلة إنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير “بأي شكل من الأشكال”.

وجاء الالتماس باسم خافيير ألكسندر ماسك، مع بلوغ سن الـ18 في وقت سابق من العام الجاري، إلى محكمة في لوس أنجلوس.

ويطلب الالتماس تغيير اسم خافيير ألكسندر ماسك إلى فيفيان جينا ويلسون. وويلسون هو الاسم الأخير لوالدتها، جوستين ويلسون، زوجة ماسك السابقة وأم لخمسة من أبنائه السبعة.

كان ماسك وجوستين متزوجين من عام 2000 حتى عام 2008 ويتشاركان خمسة أطفال ، من بينهم فيفيان البالغة من العمر 18 عامًا.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الالتماس يوم الجمعة وستعقد أمام قاض في سانتا مونيكا، كاليفورنيا.

وتم تقديم الأوراق في 18 أبريل الماضي، بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاد فيفيان الثامن عشر.

وظهر النبأ يوم الاثنين بعد يوم من عيد الأب عندما غرد ماسك “أنا أحب كل أطفالي”.

ولم يعلق إيلون ماسك بعد على طلب ابنته.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

في تغريدة ليلة الاثنين، نقلت جوستين عن ابنتها: “لقد عشت طفولة غريبة” . “لا أصدق أنني أبدو طبيعيًا كما أنا.”

كما ردت عليها:”أنا فخور جدًا بك. “انا فخور بنفسي!”.

"I had a weird childhood," my 18 year old said to me. "I can't believe I'm as normal-seeming as I am."

I said, "I'm very proud of you."

"I'm proud of myself!"

— Justine Musk (@justinemusk) June 20, 2022