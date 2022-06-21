أحمد أبو هشيمة يتحدث لأول مرة عن طلاقه لياسمين صبري: “ده الطبيعي” (فيديو)

وطن– خرج رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، عن صمته لأول مرة وعلق على طلاقه من الفنانة ياسمين صبري.

“هنعمل إيه خلاص؟”

وقال أحمد أبو هشيمة، أثناء استضافته في برنامج ”تفاعلكم“ المذاع عبر شاشة ”العربية: ”كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين. ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وتابع أبو هشيمة: “شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وحول انفصاله بهدوء عن ياسمين صبري، قال أبو هشيمة: “ياسمين إنسانة محترمة. وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وأردف: “نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

لم يساعدني أحد

وخلال اللقاء، أكد أبو هشيمة أنه إنسان مغامر. وبدأ مشواره من الصفر ولم يكن يمتلك حتى 100 ألف جنيه.

وكشف رجل الأعمال الشهير، أنه يحب التحدي، ولذلك ترك عمله في البنك في بداية حياته ليبدأ عمله الخاص.

وشدد أبو هشيمة على أن عائلته كانت لا تمتلك الأموال في بداية حياته العملية كما أشيع. ولم يساعده أحد أو يدعمه مالياً.

رائد أعمال مغرم بالنجاح

وحين سألته سارة الدرندواي عن أكثر وصف محبب لنفسه، أجاب أبو هشيمة: “أحب التعريف عن نفسي كرائد أعمال مغرم بالنجاح أكثر من البيزنس”.

وأشار أبو هشيمة إلى أنه وصل للقمة في صناعة الحديد قبل أن يبيع “حديد المصريين”.

وأكد في هذا السياق أنه لم يتعرض لأي ضغط للتخارج من مجال الحديد إنما اعتبرها صفقة رابحة.

وتابع: “تجربتي في مجال الاستثمار في الإعلام كانت إيجابية من كل النواحي. وتخارجي من المجال لم يكن تحت ضغط كما يزعم البعض. ولكن عندما جاءت الفرصة المناسبة للتخارج فعلت ذلك”.

السياسة جوهر كل شيء

وحول دخوله إلى عالم السياسة، قال أبو هشيمة: “السياسة هي جوهر كل شيء. سواء كان صناعة أو إعلاما أو غيرهما”.

وزاد: “بعد ما اكتسب خبرة كبيرة في مجال الأعمال حبيت إني أضفي لها الجانب التشريعي. لأن مصر دولة قانون، فدخلت مجلس الشيوخ المصري”.

وأكد طليق ياسمين صبري في ختام حديثه، أن طموح مصر كبير جدا، وأن طموحه نابع من طموحها.