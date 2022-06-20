العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مقتولتين في سيدني الأسترالية.. هل تم اغتيالهما؟؟

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه تم العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما جنب غربي مدينة سيدني الاسترالية كانتا قد هربتا من السعودية بحثا عن الأمان.

ووفقا للصحيفة، فقد تم اكتشاف جثتا الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 23 و 24 عامًا ، وتعيشان في أسرة منفصلة في وحدتهما في الطابق الأول في كانتربري في 7 يونيو/حزيران الجاري من قبل ضباط أجروا فحصًا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك “لبعض الوقت” و “لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة”.

ووفقا للصحيفة، فإنه بينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري للشقة، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهم على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

وقالت الصحيفة أن الشقيقتان فرتا من المملكة العربية السعودية بدون أسرهم في عام 2017 عندما كانا يبلغان من العمر 18 و 19 عامًا ، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

وعملت الفتاتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

ويوم الجمعة، كانت الشرطة لا تزال تنتظر بعض نتائج التشريح ولم تحدد بعد وتتصل بأسرتهما في الشرق الأوسط للتعرف على الجثث بشكل رسمي.

ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في الوطن، حسبما أفادت مصادر لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

ولفت الصحيفة إلى أن الأخت الكبرى كانت قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019.

وتم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه.

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