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تقارير

العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين مقتولتين في سيدني الأسترالية.. هل تم اغتيالهما؟؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قتل شقيقتين سعوديتين سيدني watanserb.com
التحقيق في قتل شقيقتين سعوديتين في شقتهما بمدينة سيدني الاسترالية

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه تم العثور على شقيقتين سعوديتين مقتولتين في شقتهما جنب غربي مدينة سيدني الاسترالية كانتا قد هربتا من السعودية بحثا عن الأمان.

ووفقا للصحيفة، فقد تم اكتشاف جثتا الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 23 و 24 عامًا ، وتعيشان في أسرة منفصلة في وحدتهما في الطابق الأول في كانتربري في 7 يونيو/حزيران الجاري من قبل ضباط أجروا فحصًا للرفاهية بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار لمدة أربعة أسابيع وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزلهما.

البناية التي تقطن فيها الفتاتان المقتولتان في سيدني

وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك “لبعض الوقت” و “لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة”.

ووفقا للصحيفة، فإنه بينما لم تكن هناك علامات على الدخول القسري للشقة، لا يزال المحققون يتعاملون مع وفاتهم على أنها مشبوهة، مع تحقيق فرقة القتل في القضية.

وقالت الصحيفة أن الشقيقتان فرتا من المملكة العربية السعودية بدون أسرهم في عام 2017 عندما كانا يبلغان من العمر 18 و 19 عامًا ، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

وعملت الفتاتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين التي تساعد الرعايا الأجانب على الهروب من الاضطهاد وطلب اللجوء.

ويوم الجمعة، كانت الشرطة لا تزال تنتظر بعض نتائج التشريح ولم تحدد بعد وتتصل بأسرتهما في الشرق الأوسط للتعرف على الجثث بشكل رسمي.

التحقيق في قتل شقيقتين سعوديتين في شقتهما بمدينة سيدني الاسترالية

ولم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في الوطن، حسبما أفادت مصادر لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

ولفت الصحيفة إلى أن الأخت الكبرى كانت قد حصلت على أمر منع العنف المتوقع ضد رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في يناير 2019.

وتم سحب أمر منع العنف المتوقع في وقت لاحق ورفضه.

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المصدرديلي ميل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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