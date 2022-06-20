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هذا مصير والدة قاتل طالبة جامعة المنصورة بعد علمها بجريمته البشعة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مصير والدة قاتل طالبة جامعة المنصورة watanserb.com
فتاة المنصورة

وطن- في تطور جديد في قضية ذبح طالب في جامعة المنصورة لزميلته في وسط الشارع، أكدت مصادر مقربة من أسرة الطالب إصابة والدته بجلطة دماغية، عقب معرفتها بنبأ ارتكاب ابنها تلك الجريمة البشعة.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية أنه تم نقل والدة المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن أشقاء والد المتهم انتقلوا إلى مدينة المنصورة، للوقوف على تطورات حادث قتل فتاة جامعة المنصورة، على يد ابن شقيقهم الراحل، أمام أسوار الجامعة صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي أثار حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

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النائب العام غاضب

وأصدر النائب العام في مصر، بياناً أهاب فيه المواطنين بعدم تداول مقطع فيديو ذبح طالبة جامعة المنصورة، وتقديم أي مقاطع مصورة للجهات المختصة، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.
وقال شهود عيان، إن الفيديو المتداول، قام بعض الطلاب بالتقاطه من المدينة الجامعية.

وقال شاهد عيان في حديث لصحيفة “الوطن” ، أن المتهم كان يستقل دراجة بخارية، ودار حديت بينه وبين الطالبة. عقب ذلك سدد لها عدة طعنات متفرقة. ثم قام بنحر عنقها أمام أعين المارة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع.
وذكر شاهد آخر أنه فوجئ بسماع صوت الصراخ. ثم شاهد عدد من الفتيات تهرولن إلى داخل الجامعة، في حالة من الصدمة نظراً لبشاعة المنظر.
وأشار إلى أنه أسرع إلى خارج أسوار الجامعة، ليتفاجأ بالفتاة نيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

بيان رسمي من الجامعة

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانًا رسميا عن الجريمة بعد نشر معلومات خاطئة.

وجاء في البيان: ” تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة، بالقرب من إحدى البوابات. وتم القبض على المعتدي فورًا، من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة”.

وأهابت الجامعة، بوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث؛ حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم.

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المصدرالوطن ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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