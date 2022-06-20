هذا مصير والدة قاتل طالبة جامعة المنصورة بعد علمها بجريمته البشعة

وطن- في تطور جديد في قضية ذبح طالب في جامعة المنصورة لزميلته في وسط الشارع، أكدت مصادر مقربة من أسرة الطالب إصابة والدته بجلطة دماغية، عقب معرفتها بنبأ ارتكاب ابنها تلك الجريمة البشعة.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “الوطن” المصرية أنه تم نقل والدة المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن أشقاء والد المتهم انتقلوا إلى مدينة المنصورة، للوقوف على تطورات حادث قتل فتاة جامعة المنصورة، على يد ابن شقيقهم الراحل، أمام أسوار الجامعة صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي أثار حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

النائب العام غاضب

وأصدر النائب العام في مصر، بياناً أهاب فيه المواطنين بعدم تداول مقطع فيديو ذبح طالبة جامعة المنصورة، وتقديم أي مقاطع مصورة للجهات المختصة، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.

وقال شهود عيان، إن الفيديو المتداول، قام بعض الطلاب بالتقاطه من المدينة الجامعية.

وقال شاهد عيان في حديث لصحيفة “الوطن” ، أن المتهم كان يستقل دراجة بخارية، ودار حديت بينه وبين الطالبة. عقب ذلك سدد لها عدة طعنات متفرقة. ثم قام بنحر عنقها أمام أعين المارة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع.

وذكر شاهد آخر أنه فوجئ بسماع صوت الصراخ. ثم شاهد عدد من الفتيات تهرولن إلى داخل الجامعة، في حالة من الصدمة نظراً لبشاعة المنظر.

وأشار إلى أنه أسرع إلى خارج أسوار الجامعة، ليتفاجأ بالفتاة نيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

بيان رسمي من الجامعة

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانًا رسميا عن الجريمة بعد نشر معلومات خاطئة.

وجاء في البيان: ” تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة، بالقرب من إحدى البوابات. وتم القبض على المعتدي فورًا، من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة”.

وأهابت الجامعة، بوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث؛ حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم.