موقع أمريكي: الطائرات المسيرة رهان حماس القوي في حربها المقبلة مع إسرائيل

وطن – كشف موقع “المونيتور” الأمريكي بأن حركة “حماس” وجناحها العسكري في قطاع غزة يراهن على سلاح الطائرات المسيرة في مواجهتها المقبلة مع إسرائيل.

وقال الموقع في تقرير له إن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام ، كشفت للمرة الأولى، في فيلم وثائقي صدر في 11 حزيران / يونيو ، عن امتلاكه لعدد كبير من الطائرات المسيرة التي تم تصنيعها وتطويرها في مدينة غزة.

ولفت إلى أن الفيلم الوثائقي سلط الضوء على اثنين من أبرز مهندسي الطائرات المسيرة التابعين لحركة حماس، الذين اغتالتهم إسرائيل خلال العدوان العسكري الأخير على غزة في مايو 2021 ، وهما ظافر الشوا وحازم الخطيب.

وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى الصواريخ ، تعد الطائرات بدون طيار من أكثر الأسلحة المرغوبة لدى حماس، حيث تم استخدام كلاهما بكثافة خلال جولة العنف الأخيرة مع إسرائيل.

وأوضح التقرير أنه في بيان للقناة 12 الإسرائيلية في 12 يونيو ، قال مسؤول بالجيش الإسرائيلي في مايو 2021 ، إن حماس حاولت استهداف حقل تمار للغاز في جنوب إسرائيل بطائرة بدون طيار قبل اكتشافه وتدميره.

طائرات شهاب الانتحارية

ونوه التقرير إلى أنه في 13 مايو 2021 ، أعلنت حماس بالفعل أنها استهدفت حقل الغاز قبالة شواطئ غزة بعدد من طائرات شهاب الانتحارية.

ووفقا للتقرير تحمل طائرة شهاب بدون طيار التي بنتها حماس رأسا متفجرا يزن 30 كيلوغراما ويمكن أن تطير لمسافة تصل إلى 250 كيلومترا. يُعتقد أيضًا أن الطائرة بدون طيار مبرمجة بإحداثيات GPS وصور الأقمار الصناعية لتحديد هدفها ، ويمكن توجيهها بصريًا إلى الهدف باستخدام مشغل أرضي وكاميرا.

تطوير الطائرات بدون طيار

وأكد التقرير على أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 ، بمساعدة خبراء إيرانيين وعرب ، صنعت حماس أول طائرة بدون طيار ، أبابيل 1 ، والتي جاءت في ثلاث نسخ: الاستطلاع ، وإلقاء القنابل ، والعمليات الانتحارية.

ووصلت إحدى الطائرات إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب دون أن يتم كشفها ، هاربة من رادارات الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، قال مسؤول عسكري في حماس ، طلب عدم نشر اسمه ، لـ “المونيتور” إنه على مر السنين ، تمكن مهندسوهم من بناء منظومة كاملة من الطائرات المسيرة. مشيرًا إلى أن جميعها صنعت ذاتيًا في قطاع غزة وتم تطويرها لاستخدامها ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال: “تسير عملية التطوير بخطوات ثابتة نحو إنشاء طائرات بدون طيار بدقة أعلى في إصابة الأهداف والطيران لمسافات طويلة مع نظام اتصال وتحكم أكثر تطوراً”.

دور المهندس التونسي محمد الزواري

ونوه التقرير إلى أنه في مشروعها الأول للطائرات بدون طيار ، منحت حماس الفضل للمهندس التونسي محمد الزواري ، الذي اغتيل في 15 ديسمبر 2016 ، في مدينة صفاقس التونسية، حيث اتهمت حماس الموساد الإسرائيلي بارتكاب جريمة القتل.

كما أشادت الحركة الإسلامية بالخبرة الإيرانية في تطوير طائراتها بدون طيار وتحسين أدائها وقدراتها.

ونقل التقرير عن اللواء الفلسطيني المتقاعد يوسف الشرقاوي ، الخبير العسكري قوله إن حماس تدرك جيدًا أن الطائرات بدون طيار هي أسلحة في الوقت الحاضر ، وهي تبذل كل ما في وسعها لاستخدامها في أي هجمات عسكرية مستقبلية.

استعراض قوة ورسالة لإسرائيل

وعبر الخبير العسكري الفلسطيني عن اعتقاده أن إعلان حماس هو استعراض للقوة ورسالة للجيش الإسرائيلي ، الذي اعتقد أنه قوض مشروع حماس للطائرات بدون طيار من خلال اغتيال العديد من المهندسين البارزين.

وأضاف الشرقاوي أن الطائرات المسيرة في أيدي الفصائل الفلسطينية ، لا سيما حماس والجهاد الإسلامي ، لا تزال متواضعة من الناحية التكنولوجية. وقال: “يستغرق تطوير القدرات العسكرية لهذه الطائرات وقتًا لتصبح أكثر فاعلية ، وهو ما تعمل عليه إيران حاليًا”.

من جانبه، قال الخبير العسكري والأمني محمد أبو حربيد ، برتبة عقيد في وزارة الداخلية في غزة ، لـ “المونيتور”: “لا تريد حماس الاعتماد على الأنفاق أو الصواريخ وحدها في حربها مع الجيش الإسرائيلي. إنها تسعى إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسلحة ، وآخرها طائرات بدون طيار “.

وشدد على أن حماس تطور باستمرار هذه الطائرات العسكرية ، الأمر الذي يثير استياء إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تحاول وقف هذا المشروع بكل الوسائل الممكنة”.

حماس لم تضع جميع أوراقها على الطاولة

وأضاف أبو حربيد أن حماس لم تضع كل أوراقها على الطاولة وتعتمد على عنصر المفاجأة في أي معركة مقبلة، “تمامًا كما حدث في حرب 2014 عندما فاجأت الجميع بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل”.

وأوضح أن حماس تعتمد بشكل كبير على الطائرات المسيرة وليس فقط كأداة عسكرية، مؤكدا تمكن حماس من التجسس على تحركات الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ، حيث تمكنت ، في عدة مناسبات ، من إسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار ، سواء بإطلاق النار عليها أو اختراق نظام سيطرتها.

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